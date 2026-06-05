MÄRKTE USA/Etwas fester - SpaceX gewinnen mit Nasdaq-100-Aufnahme 2%

DOW JONES--Mit Aufschlägen ist die Wall Street in die neue Handelswoche gestartet. Der Dow-Jones-Index verbessert sich kurz nach der Eröffnung um 0,5 Prozent auf 52.126 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,7 Prozent und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 1,3 Prozent nach oben.

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Leicht stützend wirkt die Entwicklung im Nahen Osten. Die USA und der Iran haben eine Einstellung der jüngst wieder aufgeflammten Gefechte um die strategisch wichtige Straße von Hormus vereinbart und wollen die Friedensgespräche wieder aufnehmen. Dazu könnte ein mögliches Gipfeltreffen zur Beilegung des Konflikts und zu einer Einigung über das iranische Atomprogramms bereits am Dienstag stattfinden, wie Regierungsvertreter beteiligter Länder bestätigten.

Die Ölpreise zeigen sich mit zwar leichten Aufschlägen, liegen aber weiter nahe an ihrem Niveau von vor Beginn des Krieges. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um 1,1 Prozent auf 72,78 Dollar. "Die Ölpreise dürften weiterhin unter Abwärtsdruck bleiben, da die geopolitische Risikoprämie weiter abgebaut wird und sich das regionale Angebot erholt", so Marktkennerin Soojin Kim von MUFG.

Konjunkturseitig ist die Agenda zum Wochenbeginn leer. Mutmaßlicher Höhepunkt in der Woche dürfte wegen eines Feiertags ausnahmersweise bereits am Donnerstag der US-Arbeitsmarktbericht für Juni werden.

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Die Renditen von US-Staatsanleihen zeigen sich wenig verändert. Der US-Dollar gibt leicht nach, der Euro steigt auf 1,1411 Dollar. Der Goldpreis gibt seine Gewinne vom Freitag wieder vollständig ab. Die Feinunze fällt um 1,3 Prozent auf 4.073 Dollar. Der Markt spiele nachlassende Inflationserwartungen, heißt es mit Blick auf die Beruhigung bei den Ölpreisen. "Gold dürfte unter Druck bleiben, weil die geopolitischen Risikoprämien weiter abnehmen und die Erwartungen auf eine geringere energiebedingte Inflation steigen", erklärt Kim.

SpaceX werden in Nasdaq-100 aufgenommen

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von SpaceX um 2,0 Prozent aufwärts. Die Aktie steigt auf Basis eines neu eingeführten Schnellverfahrens nun auch in den Nasdaq-100-Index auf. Am 7. Juli ist es soweit. In den breiteren Nasdaq-Composite war das Papier bereits mit dem Börsengang aufgenommen worden. Bereits am 6. Juli wird das Papier auch in den Index Russell-1000 aufgenommen. Bis zur nächsten regulären Index-Überprüfung wird der Nasdaq-100-Index nun 101 Werte enthalten, wie der Indexbetreiber mitteilte.

Eine Änderung gibt es zu Wochenbeginn im Dow-Jones-Index. Neu aufgenommen wurden Alphabet, ihren Platz räumen mussten Verizon, die um 5,7 Prozent absacken. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet verteuert sich um 2,7 Prozent.

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Comcast springen um 8,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen will sich in zwei Teile aufspalten - in ein Medien- und ein Technologiegeschäft. Geplant ist dazu eine steuerfreie Abspaltung von NBCUniversal und Sky. Das Vorhaben würde zu zwei börsennotierten Unternehmen führen. Die Abspaltung soll innerhalb des nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Das US-Raumfahrtunternehmen Rocket Lab hat die Übernahme des US-Satellitenunternehmens Iridium Communications für 8 Milliarden US-Dollar vereinbart, woruaf der Kurs um gut 11 Prozent steigt. Rocket Lab legt für Iridium 54 Dollar pro Aktie in bar und Aktien auf den Tisch. Der Preis entspricht einem Aufschlag von 24 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Iridium-Aktie am Freitag. Irridium gewinnen 22 Prozent auf 53,09 Dollar.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.125,99 +0,5 +249,88 51.876,11

S&P-500 7.408,37 +0,7 +54,35 7.354,02

NASDAQ Comp 25.614,62 +1,3 +317,01 25.297,62

NASDAQ 100 29.420,61 +1,0 +302,37 29.118,24

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,11 +0,02 4,12 4,09

5 Jahre 4,14 +0,01 4,16 4,13

10 Jahre 4,37 +0,00 4,39 4,37

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1401 +0,2 0,0018 1,1383 1,1402

EUR/JPY 184,62 +0,3 0,5100 184,11 184,3500

EUR/CHF 0,9218 NULL 0,0000 0,9217 0,9217

EUR/GBP 0,8613 -0,1 -0,0012 0,8625 0,8630

USD/JPY 161,93 +0,1 0,2000 161,73 161,6700

GBP/USD 1,3235 +0,3 0,0034 1,3201 1,3209

USD/CNY 6,7936 -0,1 -0,0044 6,7980 6,7980

USD/CNH 6,8004 -0,1 -0,0044 6,8048 6,8015

AUS/USD 0,6891 -0,1 -0,0006 0,6897 0,6903

Bitcoin/USD 59.567,62 -0,0 -10,20 59.577,82 59.883,66

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 70,05 +1,2 0,82 69,23

Brent/ICE 72,78 +1,1 0,79 71,99

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.037,09 -1,3 -51,14 4.088,23

Silber 58,28 -1,5 -0,88 59,16

Platin 1.575,35 -2,4 -38,94 1.614,29

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)