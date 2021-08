MÄRKTE USA/Etwas fester - US-Daten dürften Richtung vorgeben

NEW YORK (Dow Jones)--Etwas fester dürfte die Wall Street in die neue Woche starten und damit die positive Entwicklung vom Freitag fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,3 Prozent zu. Impulse für den weiteren Verlauf dürften von den nach der Startglocke anstehenden US-Konjunkturdaten ausgehen. Hier stehen die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, jeweils für August, auf der Agenda. Dazu kommt der Verkauf bestehender Häuser für Juli. Der vorbörslich veröffentlichte Chicago Fed National Activity Index für Juli fiel besser aus als erwartet.

Übergeordnet sind die Blicke auf das diese Woche beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole gerichtet. Hier wird vor allem auf Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell geschaut, ob er einen Beginn der Reduzierung der Anleihekäufe (Tapering) ankündigt. Es hatten sich zuletzt die Stimmen aus der Fed gemehrt, die sich für einen baldigen Beginn des Ausstiegs stark gemacht haben.

Der Präsident der Fed von Dallas, Rob Kaplan, hatte allerdings am Freitag erklärt, dass er seine Forderung nach einer raschen Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe überdenken könnte, wenn es so aussieht, als würde die Ausbreitung der Delta-Variante das Wirtschaftswachstum bremsen. Dies hatte zum Wochenausklang die Wall Street gestützt.

"Wenn es irgendein Anzeichen dafür gibt, dass sich die US-Wirtschaft verlangsamt, wird die Fed die Käufe nicht zurückfahren", sagt Michael Hewson, Chefanalyst bei CMC Markets. Es sei ein weiter Weg zwischen der Ankündigung eines Tapering und der tatsächlichen Umsetzung, so der Teilnehmer. "Wir werden wahrscheinlich Anzeichen für eine Abschwächung des globalen Wachstums sehen", so Carsten Brzeski, Global Head of Macro bei ING. "Dafür gibt es zwei Gründe: etwas mehr Angst und Unsicherheit aufgrund der Delta-Variante und Spannungen in den Lieferketten."

Ölpreise mit Erholung - Euro legt leicht zu

Mit einem kräftigen Plus zeigen sich die Ölpreise und holen damit einen Teil der jüngsten Verluste wieder auf. Hier stütze der schwache Dollar, heißt es. Teilnehmer sprechen aber vor allem von einer Erholungsbewegung - Brent hat seit Monatsbeginn rund 11 Prozent verloren, bei WTI sind es 13 Prozent. Übergeordnet belastet weiter die Sorge, dass eine weitere Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus die Nachfrage belasten wird.

Der Euro legt leicht zu, nachdem Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone von einem fortgesetzt soliden Wachstum sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor gezeugt haben. Aktuell steht der Euro bei 1,1734 Dollar, vor der Veröffentlichung lag er bei 1,1710. Der Dollar-Index verliert 0,3 Prozent.

Am Anleihemarkt legen die Renditen weiter zu. Händler verweisen zur Begründung auf die weiter zulegenden Kurse an den Aktienmärkten.

Biontech und Pfizer mit deutlichem Plus

Die Aktien von Biontech (+7,3%) und Pfizer (+2,8%) legen vorbörslich kräftig zu. Auslöser ist eine Kreisemeldung, derzufolge der Corona-Impfstoff von Biontech bzw. Pfizer schon bald die endgültige Zulassung in den USA durch die US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten werde, heißt es von mit der Situation vertrauten Personen. Bislang besteht lediglich eine Notfallzulassung für Personen ab 16 Jahren, die im Dezember 2020 erteilt wurde.

Pfizer erwirbt zudem die restlichen Aktien von Trillium Therapeutics, die der Pharmakonzern noch nicht besaß. Wie die Unternehmen mitteilten, zahlt Pfizer 18,50 Dollar pro Aktie in bar. Trillium-Aktien hatten am Freitag an der Nasdaq bei 6,09 US-Dollar geschlossen. Daraus ergibt sich eine Bewertung von 2,6 Milliarden Dollar. Die Trillium-Aktie schießt um 191 Prozent auf 17,70 Dollar nach oben.

Boeing-Papiere steigen um 1,7 Prozent. Der Konzern will nach Angaben informierter Kreise im Rahmen der geplanten 3,2 Milliarden US-Dollar schweren Spac-Börsenpläne von Virgin Orbit in das Raumfahrtunternehmen von Richard Branson investieren.

Die Paypal-Aktie gewinnt 0,9 Prozent. Der US-Zahlungsdienstleister führt in dieser Woche den Kauf, Verkauf und Besitz von Kryptowährung auch in Großbritannien ein. Auch der Bitcoin legt in der Folge kräftig zu und notiert wieder über der Marke von 50.000 Dollar -erstmals seit Mai.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,23 0,4 0,22 10,9

5 Jahre 0,79 0,6 0,78 42,8

7 Jahre 1,06 0,5 1,06 41,1

10 Jahre 1,27 1,2 1,26 35,4

30 Jahre 1,89 1,9 1,87 23,9

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:26 Uhr Fr, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1734 +0,3% 1,1715 1,1681 -3,9%

EUR/JPY 129,11 +0,6% 128,82 128,28 +2,4%

EUR/CHF 1,0755 +0,3% 1,0740 1,0723 -0,5%

EUR/GBP 0,8567 -0,3% 0,8575 0,8576 -4,1%

USD/JPY 110,04 +0,2% 109,96 109,82 +6,5%

GBP/USD 1,3696 +0,6% 1,3662 1,3620 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,4866 -0,3% 6,4976 6,5055 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 50.311,01 +3,3% 50.202,51 48.397,26 +73,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,19 62,14 +3,3% 2,05 +33,7%

Brent/ICE 67,34 65,18 +3,3% 2,16 +32,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.799,30 1.781,07 +1,0% +18,24 -5,2%

Silber (Spot) 23,56 23,02 +2,4% +0,54 -10,7%

Platin (Spot) 1.019,30 996,18 +2,3% +23,13 -4,8%

Kupfer-Future 4,23 4,14 +2,3% +0,10 +20,0%

