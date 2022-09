MÄRKTE USA/Etwas fester vor Fed-Zinsentscheidung

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street am Mittwoch in den Handel starten. Die Blicke sind vor allem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Verlauf gerichtet. Die dritte Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte wird mehrheitlich erwartet. Um die weiter hohe Inflation einzudämmen, kann aber auch eine Anhebung um 100 Basispunkte nicht ganz ausgeschlossen werden. Zudem herrscht weiterhin die Sorge, dass die kräftigen Zinsanhebungen der Notenbanken zu einer Rezession führen werden. So hatte die schwedische Notenbank am Vortag die Zinsen um 100 Basispunkte nach oben genommen und auch die Bank of England dürfte am Donnerstag weiter an der Zinsschraube drehen.

"Alle Augen werden heute auf den jüngsten Inflationsbekämpfungsschritt der US-Notenbank gerichtet sein, da die Preisspirale den Verbrauchern und Unternehmen weiterhin finanzielle Schmerzen bereitet. Es besteht die Sorge, dass sich die Inflation gefährlich in der Wirtschaft verfestigt und die Finanzstabilität bedroht", heißt es von Susannah Streeter, Senior Investment and Markets Analyst bei Hargreaves Lansdown. "Die Zentralbanken zeigen sich entschlossener, die Inflation zu bekämpfen, und sind zunehmend bereit, das Wachstum zu opfern, um dieses Ziel zu erreichen", so Nathan Sheets, Global Chief Economist bei Citi.

Der Future auf den S&P-500 gewinnt 0,4 Prozent. Die eine halbe Stunde nach der Eröffnung anstehenden Verkäufe bestehender Häuser für August dürften keinen großen Impuls setzen.

Dollar legt weiter zu - Ölpreise steigen kräftig

In Erwartung einer weiteren kräftigen Zinserhöhung durch die US-Notenbank geht es für den Dollar weiter nach oben. Der Dollar-Index legt um 0,5 Prozent zu. Der Dollar könnte fallen, wenn die US-Notenbank die Zinssätze um 75 Basispunkte anhebt, da einige Anleger einen größeren Schritt erwarten, heißt es von Ebury. Der Fokus werde aber auch auf den neuen Inflationsprognosen der Fed liegen.

Für die Ölpreise geht es kräftig aufwärts, nachdem Präsident Putin eine Teilmobilmachung bekannt gegeben hat. Dies erhöht die Sorge, der Ukraine-Krieg könnte weiter eskalieren und für eine nachlassende Öl-Nachfrage sorgen.

Nach den jüngsten deutlichen Abschlägen erholen sich die Notierungen am Anleihemarkt etwas. Die Rendite 10-jähriger Papiere fällt um 3,0 Basispunkte auf 3,53 Prozent. In Bezug auf die bevorstehende Entscheidung der Fed erklärte Insight Investment, dass die zunehmend aggressive Geldpolitik der Zentralbanken den Aufwärtsdruck auf die Anleiherenditen verstärkt.

Auch der Goldpreis erholt sich im Vorfeld der Bekanntgabe der US-Zinsentscheidung von den jüngsten Abgaben. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,6 Prozent.

Beyond Meat mit leichter Erholung

Bei den Einzelwerten geht es nach gut einem 6-prozentigen Minus am Vortag vor der Startglocke für Beyond Meat um 0,6 Prozent nach oben. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten hatte nachbörslich die Suspendierung seines COO mitgeteilt, nachdem dieser am Wochenende nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem anderen Verkehrsteilnehmer vorübergehend verhaftet worden war.

Coty legen um 4,5 Prozent zu. Der Kosmetikkonzern zeigt sich vor Beginn seiner Investorenveranstaltung zuversichtlich, in den kommenden drei Jahren bis Ende Juni 2025, den Umsatz seiner Hautpflegesparte wie geplant auf 500 bis 600 Millionen Dollar in etwa zu verdoppeln.

Mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent zeigt sich die Aktie von McDonald's, obwohl ein US-Bundesrichter eine Schadensersatz-Klage in Höhe von 10 Milliarden Dollar gegen die Fastfoodkette wegen diskriminierender Werbepraktiken zugelassen hat.

