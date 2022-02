MÄRKTE USA/Etwas fester - Zwischen Quartalszahlen und Zinssorgen

NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Aufschlägen ist die Wall Street am Dienstag in den Handel gestartet. Der Markt bewege sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen mehrheitlich überzeugenden Quartalszahlen und Sorgen in Bezug auf Zinsen und Inflation. Dazu kommt die Unsicherheit, wie kräftig die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im März an der Zinsschraube drehen wird. Mittlerweile sieht der Markt eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte, auch aufgrund des starken US-Arbeitsmarkts, immer mehr als ein realistisches Szenario an.

"Die Frage ist, ob die Fed es richtig macht. Schafft sie den Spagat zwischen einer Zinserhöhung und einer Straffung der Politik in einem Tempo, das die Inflation eindämmt, aber nicht die Nachfrage bremst und der Wirtschaft schadet", so Peter Langas, Chef-Portfoliostratege bei Bessemer Trust. Daher dürfte die Volatilität weiterhin recht hoch bleiben, ergänzt ein Marktbeobachter.

Für etwas Belastung sorgt auch der weitere Anstieg der Renditen am Anleihemarkt. So nähert sich die Rendite zehnjähriger Papiere der Marke von 2,00 Prozent. Zuletzt hatte sie im Juli 2019 über dieser Marke gelegen.

Der Dow-Jones-Index steigt kurz nach der Eröffnung um 0,2 Prozent auf 35.176 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich wenig verändert, der Nasdaq-Composite gewinnt 0,1 Prozent. Die vorbörslich bekannt gegebene US-Handelsbilanz hat keinen Einfluss. Das Defizit ist im Dezember geringer als erwartet gestiegen. Die anhaltend starke Nachfrage nach Waren aus Übersee hat das Handelsbilanzdefizit für das Jahr 2021 aber auf ein Rekordniveau gebracht.

Meta Platforms geben mit Thiel-Rückzug weiter nach

Für die Aktie von Meta Platforms geht es um 0,4 Prozent nach unten. Peter Thiel wird den Board der Facebook-Mutter verlassen. Thiel ist einer der frühesten Investoren von Facebook und dessen dienstältestes externes Boardmitglied.

Die Papiere von Nvidia legen um 0,4 Prozent zu. Nvidia und die japanische Softbank haben den Megadeal zum Verkauf des Chipentwicklers Arm an den US-Konzern endgültig zu den Akten gelegt. Beide Unternehmen teilten mit, dass sie sich darauf geeinigt haben, die Transaktion "aufgrund erheblicher regulatorischer Herausforderungen" nicht weiterzuverfolgen. Im ersten Quartal wird Nvidia nach eigenen Angaben eine Sonderbelastung in Höhe von 1,36 Milliarden Dollar verbuchen müssen, darunter eine Vorauszahlung von 1,25 Milliarden Dollar, die bei Vertragsunterzeichnung geleistet wurde.

Die Peloton-Aktie legt nach der Rally am Vortag, ausgelöst durch einen Bericht über verstärktes Interesse von Finanzinvestoren, um weitere 4,7 Prozent zu. Der Fitnessgeräte-Hersteller will seinen CEO austauschen, Kosten senken und das Board umbauen. Die Ernennung eines neuen CEO könnte darauf hindeuten, dass Peloton eine unabhängige Zukunft für sich selbst sieht oder sich zumindest nicht zu dem derzeit schwachen Aktienkurs verkaufen will.

Darüber hinaus gibt die Berichtssaison weiter den Takt vor. So legen die Amgen-Aktien um 5,4 Prozent zu und führen damit die Gewinnerliste im Dow an. Das Biotechnologieunternehmen hatte zwar einen Gewinn über Erwarten gemeldet, war mit dem Umsatz allerdings etwas hinter den Erwartungen geblieben. Allerdings plant das Unternehmen für 2022 ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 6 bis 7 Milliarden Dollar.

Dupont (+3,7%) hat mit dem Ergebnis im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, hat eine ambitionierte Umsatzprognose abgegeben und will die Dividende um 10 Prozent erhöhen. Zudem kündigte der US-Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1 Milliarde US-Dollar an.

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat im vierten Quartal 2021 seine Umsätze zwar mehr als verdoppelt, damit aber dennoch die Markterwartungen verfehlt. Auch die Prognose für das laufende Jahr blieb hinter den Analystenerwartungen zurück. Mit dem Quartalsgewinn übertraf Pfizer dagegen den Analystenkonsens. Die Aktie verliert 4,8 Prozent.

Ölpreise geben weiter nach

Deutlicher abwärts geht es mit den Ölpreisen. Am Dienstag werden indirekte Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Wiederbelebung des Atomabkommens erwartet. Ein neues Abkommen könnte die Wiederaufnahme von 1 Million Barrel iranischen Öls pro Tag auf den Markt ermöglichen. "Während die Augen der Welt auf den Ukraine-Russland-Konflikt gerichtet sind, scheint eine Einigung bei den Atomgesprächen mit dem Iran durchaus möglich", so die Commerzbank.

Die jüngste Aufwärtsbewegung des Euro im Zuge falkenhafter Äußerungen durch EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Anschluss an die jüngste Notenbanksitzung am vergangenen Donnerstag scheint beendet. Für Devisenanalystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank spricht aktuell nicht viel für den Euro. Daten aus den USA dürften untermauern, dass die US-Notenbank im März ihren Zinserhöhungszyklus beginnen werde, während die EZB trotz der hohen Inflation noch zögere.

===

NDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.175,56 +0,2% 84,43 -3,2%

S&P-500 4.484,39 +0,0% 0,52 -5,9%

Nasdaq-Comp. 14.029,24 +0,1% 13,57 -10,3%

Nasdaq-100 14.588,90 +0,1% 17,66 -10,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,32 +3,3 1,29 59,1

5 Jahre 1,80 +3,8 1,76 54,2

7 Jahre 1,93 +3,8 1,89 48,7

10 Jahre 1,96 +4,1 1,92 45,0

30 Jahre 2,26 +4,0 2,22 35,7

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:21 Uhr Mo, 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1413 -0,2% 1,1408 1,1450 +0,4%

EUR/JPY 131,75 +0,1% 131,76 131,71 +0,7%

EUR/CHF 1,0553 -0,1% 1,0561 1,0569 +1,7%

EUR/GBP 0,8423 -0,3% 0,8439 0,8459 +0,3%

USD/JPY 115,44 +0,3% 115,51 115,04 +0,3%

GBP/USD 1,3549 +0,1% 1,3521 1,3534 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,3716 +0,1% 6,3704 6,3642 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 43.844,19 -0,6% 44.897,59 43.930,10 -5,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,69 91,32 -1,8% -1,63 +19,8%

Brent/ICE 91,31 92,69 -1,5% -1,38 +17,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.821,06 1.820,49 +0,0% +0,57 -0,5%

Silber (Spot) 23,00 23,01 -0,0% -0,01 -1,3%

Platin (Spot) 1.032,90 1.024,55 +0,8% +8,35 +6,4%

Kupfer-Future 4,44 4,46 -0,5% -0,02 -0,5%

===

