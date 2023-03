MÄRKTE USA/Etwas leichter - Alibaba mit Aufspaltung im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem kleinen Minus ist die Wall Street am Dienstag in den Handel gestartet. Die Entspannung im Banken-Sektor scheint sich nach den jüngsten Negativnachrichten fortzusetzen. Dies ermögliche es dem Markt, sich weiter zu stabilisieren, heißt es. Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Eröffnung 0,1 Prozent auf 32.406 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,2 Prozent nach und der Nasdaq-Composite fällt um 0,3 Prozent.

"Da sich die Ansteckungsgefahr vorerst in Grenzen hält, sind die Hoffnungen, dass sich das Debakel weniger stark auf das globale Wachstum auswirken wird, etwas gestiegen. Berichte, wonach sich der Einlagenabfluss von kleineren Banken zu größeren Banken in den USA verlangsamt hat, scheinen die Stimmung ebenfalls zu verbessern", so Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown.

Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA hat nach Einschätzung von Goldman-Sachs-Chefvolkswirt Jan Hatzius im Zuge der Turbulenzen im Bankensystem zugenommen - aber nur von 25 auf 35 Prozent. "Diese Zahl bleibt noch deutlich unter dem Konsens von 60 Prozent", schreibt Hatzius in einem Kommentar.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich. Eine halbe Stunde nach der Startglocke wird lediglich der Index des Verbrauchervertrauens für den März veröffentlicht.

Dollar gibt weiter nach - Ölpreise verteidigen Gewinne

Der Dollar setzt die Abwärtsbewegung vom Wochenbeginn fort. Der Dollarindex gibt um 0,3 Prozent nach. Die verbesserte globale Risikostimmung verringere die Nachfrage nach sicheren Anlagen, betonen die Währungsexperten der MUFG Bank. Diese Entwicklung folge auf eine gewisse Erleichterung am Montag für europäische Banken und US-Regionalbanken nach der Nachricht, dass First Citizens Bancshares einen Großteil der gescheiterten Silicon Valley Bank kaufen werde, sagt Analyst Lee Hardman. Eine erwartete Verschärfung der Kreditbedingungen infolge der jüngsten Probleme im Bankensektor habe den Markt dazu veranlasst, seine Erwartungen hinsichtlich kommender US-Zinserhöhungen zu senken. Die starke Korrektur der US-Renditen mache den Greenback anfällig für weitere Schwäche.

Am US-Anleihemarkt geben die Notierungen mit der Entspannung im Bankensektor weiter nach. Für die Rendite zehnjähriger Papiere geht es um 1,6 Basispunkte auf 3,55 Prozent nach oben. Die Anhörung von Fed-Gouverneur Michael Barr, derzeit stimmberechtigt im FOMC, im Bankenausschuss des Senats könnte einen Impuls setzen.

Der Goldpreis zeigt sich nach den jüngsten Abgaben mit einer leichten Erholung.

Die Ölpreise haben ihre Aufwärtsbewegung vom Vortag zwischenzeitlich fortgesetzt, geben die Gewinne aber wieder vollständig ab. Brent markierte zu Wochenbeginn den größten Tagesanstieg seit etwa drei Monaten, da die Turbulenzen um die US-Banken weiterhin die Ölpreise beeinflussen. Craig Erlam von Oanda meint, neben der allgemein etwas höheren Risikobereitschaft stütze vor allem die Entwicklung im Irak den Preis. Aus dem Land kämen 450.000 Barrel pro Tag weniger an den Markt.

Alibaba-Aktie legt mit Aufspaltungsplänen deutlich zu

Bei den Einzelwerten geht es für die Alibaba-Aktie um 9,5 Prozent nach oben. Der chinesische E-Commerce-Gigant will sich in sechs Sparten umstrukturieren, die letztendlich eigenständig Kapital beschaffen und an die Börse gehen können. Die Gesellschaft wird sich auf die Sparten Cloud-Intelligenz, lokale Dienstleistungen, Logistik, digitale Medien, Unterhaltung sowie Handel konzentrieren.

Die US-Apothekenkette Walgreens Boots Alliance hat im zweiten Geschäftsquartal 2022/23 mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Den Ausblick für das Gesamtjahr hat der Konzern bekräftigt. Die Aktie steigt um 1,1 Prozent.

Die Lyft-Papiere gewinnen 7,0 Prozent. Das Wall Street Journal hatte berichtet, die beiden Gründer des Beförderungsdienstleisters zögen sich aus dem Tagesgeschäft zurück und David Risher, seit 2021 Vorstandsmitglied, übernehme die Leitung. Der bisherige Leiter Logan Green und der derzeitige Präsident John Zimmer behalten aber ihre Sitze im Vorstand.

PVH machen einen Satz um 15,1 Prozent. Das Bekleidungsunternehmen mit Marken wie Calvin Klein oder Tommy Hilfinger hatte Viertquartalszahlen per Ende Januar vorgelegt, die die Erwartungen beim Umsatz und besonders deutlich beim Gewinn übertrafen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.405,65 -0,1% -26,43 -2,2%

S&P-500 3.967,72 -0,2% -9,81 +3,3%

Nasdaq-Comp. 11.732,66 -0,3% -36,17 +12,1%

Nasdaq-100 12.628,12 -0,4% -44,95 +15,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,01 +0,9 4,00 -41,4

5 Jahre 3,63 +3,8 3,59 -36,8

7 Jahre 3,60 +3,0 3,57 -36,9

10 Jahre 3,55 +1,6 3,53 -32,9

30 Jahre 3,77 +0,5 3,76 -20,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Uhr Mo, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0828 +0,3% 1,0818 1,0780 +1,2%

EUR/JPY 141,71 -0,2% 141,41 141,74 +1,0%

EUR/CHF 0,9957 +0,7% 0,9896 0,9881 +0,6%

EUR/GBP 0,8797 +0,1% 0,8779 0,8783 -0,6%

USD/JPY 130,86 -0,5% 130,75 131,48 -0,2%

GBP/USD 1,2309 +0,2% 1,2321 1,2274 +1,8%

USD/CNH (Offshore) 6,8803 -0,0% 6,8804 6,8892 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 26.903,97 -1,0% 27.113,57 26.784,36 +62,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,71 72,81 -0,1% -0,10 -9,6%

Brent/ICE 77,86 78,12 -0,3% -0,26 -8,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 43,04 42,53 +1,2% +0,51 -45,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.961,54 1.955,80 +0,3% +5,74 +7,6%

Silber (Spot) 23,01 23,13 -0,5% -0,12 -4,0%

Platin (Spot) 967,33 976,50 -0,9% -9,18 -9,4%

Kupfer-Future 4,07 4,08 -0,1% -0,01 +6,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

