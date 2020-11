MÄRKTE USA/Etwas leichter - Indexaufnahme befeuert Tesla-Aktie

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Kleinere Gewinnmitnahmen auf den Rekordniveaus dominieren zur Mittagszeit am Dienstag das Geschehen an der Wall Street. Dabei kehrt sich die Vortagestendenz um, als mit positiven Impfstoffnachrichten die Corona-Gewinner aus dem Technologiesektor hinter den Aktien der "Old Economy" etwas hinterhergehinkt waren. Börsianer erwarten, dass dies in nächster Zeit weiter zu beobachten sein dürfte, je nachdem, ob die Nachrichtenlage auf ein baldiges Ende der Pandemie hindeutet oder nicht.

Der Dow-Jones-Index liegt 0,4 Prozent zurück bei 29.828 Punkten, nachdem er sich zu Wochenbeginn bis auf knapp 40 Punkte an die psychologisch wichtige 30.000er Marke herangepirscht hatte. Der S&P-500 gibt 0,2 Prozent ab, die technolgielastigen Nasdaq-Indizes liegen fast unverändert.

Marktteilnehmer sprechen von kurzfristigen Unsicherheiten und Sorgen um die Wirtschaft im Spannungsfeld jüngster Impfstofferfolge, weiter rasant steigender Corona-Infektionen und -Todesfälle in den USA und mangelnder Fortschritte im Hinblick auf ein Stimulierungspaket für die Wirtschaft aus Washington. Hinzu kämen Einzelhandelsumsätze für Oktober, die die Erwartungen verfehlt hätten und die schwächsten seit Monaten seien. Immerhin ist dafür aber die Industrieproduktion im gleichen Monat etwas über den Prognosen ausgefallen.

Tesla mit Indexaufnahme vorn

Mit den enttäuschenden Einzelhandelsdaten stehen auch Unternehmen der Branche im Blick, die zugleich Geschäftszahlen berichtet haben. Home Depot verlieren 3,4 Prozent. Die Baumarktkette hat von einer hohen Heimwerker-Nachfrage inmitten der Corona-Pandemie profitiert und mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Walmart können sich zumindest behaupten. Hier heißt es, das Umsatzwachstum sei hinter den beiden Vorquartalen zurückgeblieben. Sowohl Home Depot als auch Walmart liegen seit Jahresbeginn 30 Prozent im Plus, so dass auch hier Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen könnten.

Für Kohl's geht es dagegen um rund 10 Prozent nach oben, nachdem der Einzelhändler überraschend in die Gewinnzone zurückkehrte und auch wieder eine Dividende zahlt.

Bei den Einzelaktien stehen aber Tesla im Fokus, die um 7,4 Prozent nach oben schießen. Die Aktie des Elektroautoherstellers wird am 21. Dezember in den S&P-500 aufgenommen. Der Schritt war von vielen Akteuren schon länger erwartet worden, und wurde nun, nachdem Tesla das fünfte Quartal in Folge schwarze Zahlen geschrieben hat, nicht nur sehr zeitig angekündigt, sondern zugleich auch ohne wie sonst üblich mitzuteilen, welche Aktie dafür ihren Platz räumen muss.

Stark unter Druck stehen Aktien von Pharma-Handelskonzernen. Walgreens Boots Alliance und CVS sacken um 9 bzw 8,3 Prozent ab. Sie leiden darunter, dass ihnen mit Amazon ein riesiger Konkurrent erwächst, denn Amazon hat eine Online-Apotheke gestartet. Amazon gewinnen 0,6 Prozent.

Kursverluste verzeichnen die jüngst noch gefeierten Aktien der Impfstoffentwickler. Pfizer bauen ihre Vortagesverluste um 2,9 Prozent aus, nachdem Moderna einen konkurrierenden Corona-Impfstoff zum Pfizer-/Biontech-Präparat präsentiert hatte. Das Papier des Pfizer-Partners Biontech verliert weitere 3,1 Prozent. Moderna fallen aber ebenfalls kräftig um 6 Prozent. Insgesamt werden die kurzfristigen Erfolgsaussichten der entwickelten Impfstoffe von den Anlegern etwas nüchterner betrachtet.

Baidu geben 2,8 Prozent ab. Der chinesische Internetriese hat im dritten Quartal klar besser als erwartet abgeschnitten. Auf den Kurs drückt aber, dass Baidu 3,6 Milliarden Dollar in die Hand nimmt für den Kauf der Streaming-Plattform YY Live in China von Joyy Inc.

Dollar leichter - Warten auf die Opec+

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar leichter, der Dollar-Index gibt 0,2 Prozent nach. UBS Global Wealth Management rechnet in den kommenden Jahren mit einem niedrigeren Dollar und begründet das damit, dass die US-Notenbank die Leitzinsen für längere Zeit niedrig halten dürfte. Der US-Zinsvorteil, der den Dollar vor der Corona-Pandemie gestützt habe, werde nicht erhalten bleiben. Daneben dürfte der Dollar auch unter Druck kommen, weil er als sicherer Hafen weniger gesucht werde im Zuge einer globalen Konjunkturerholung bei einem gleichzeitig höheren US-Staatsdefizit.

Die Ölpreise geben nach der Vortagesstärke etwas nach. Die Anleger warten auf den Ausgang des Treffens der Opec+. Die Erwartungen gehen dahin, dass die Ölförderer ihre Fördersenkungen verlängern werden. Daneben stehen später am Tag noch US-Lagerbestandsdaten auf der Agenda. Die Sorte WTI verliert 0,7 Prozent auf 41,02 Dollar.

US-Staatsanleihen stoßen nach den jüngsten Abgaben wieder auf etwas Kaufinteresse. Die Zehnjahresrendite fällt um knapp 3 Basispunkte auf 0,88 Prozent. Gold notiert wenig verändert.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 29.827,64 -0,41 -122,80 4,52

S&P-500 3.618,86 -0,22 -8,05 12,01

Nasdaq-Comp. 11.918,77 -0,05 -5,36 32,84

Nasdaq-100 12.019,74 0,05 6,35 37,63

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,17 -1,6 0,19 -103,3

5 Jahre 0,39 -1,6 0,40 -153,7

7 Jahre 0,63 -2,2 0,65 -161,5

10 Jahre 0,88 -2,8 0,90 -157,0

30 Jahre 1,63 -3,5 1,66 -143,8

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:06 Uhr Mo, 18:09 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1864 +0,07% 1,1858 1,1841 +5,8%

EUR/JPY 123,65 -0,28% 123,94 123,79 +1,4%

EUR/CHF 1,0805 -0,13% 1,0814 1,0800 -0,5%

EUR/GBP 0,8954 -0,35% 0,8967 0,8972 +5,8%

USD/JPY 104,23 -0,34% 104,50 104,55 -4,2%

GBP/USD 1,3249 +0,41% 1,3224 1,3196 -0,0%

USD/CNH (Offshore) 6,5547 -0,27% 6,5619 6,5770 -5,9%

Bitcoin

BTC/USD 17.535,00 +4,76% 16.700,01 16.642,75 +143,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,19 41,57 -0,9% -0,38 -26,5%

Brent/ICE 43,32 43,82 -1,1% -0,50 -29,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.886,66 1.888,50 -0,1% -1,84 +24,3%

Silber (Spot) 24,54 24,83 -1,1% -0,28 +37,5%

Platin (Spot) 932,13 930,00 +0,2% +2,13 -3,4%

Kupfer-Future 3,19 3,22 -0,9% -0,03 +13,0%

===

