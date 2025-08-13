MÄRKTE USA/Etwas leichter - Preisdaten dämpfen Zinssenkungshoffnungen

DOW JONES--Etwas leichter starten die US-Börsen in den Handel am Donnerstag. Die Zinssenkungshoffnungen haben mit den Erzeugerpreisen einen herben Dämpfer erhalten. Denn der Preisdruck auf der Produzentenebene in den USA hat im Juli weitaus deutlicher als erwartet zugenommen. Die Erzeugerpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent, während Ökonomen lediglich einen Aufschlag von 0,2 Prozent erwartet hatten. Auch der Anstieg der Kernrate lag mit 0,9 Prozent deutlich über der Schätzung von 0,3 Prozent. Die am Dienstag veröffentlichten US-Verbraucherpreise hatten den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank dagegen nicht entgegengestanden.

Wer­bung Wer­bung

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 9. August 2025 entgegen den Erwartungen abgenommen.

Der Dow-Jones-Index sinkt um 0,3 Prozent auf 44.778 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,3 Prozent nach und der Nasdaq-Composite um 0,1 Prozent. Der Dollar erholt sich mit den Erzeugerpreisen leicht. Für den Dollar-Index geht es um 0,2 Prozent nach oben. Die Aussicht auf das Ausbleiben einer Zinssenkung durch die Fed im September drückte den Goldpreis nur kurz ins Minus. Er notiert wenig verändert. Am Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 4,26 Prozent.

Die Ölpreise erholen sich etwas von den jüngsten Abgaben, ausgelöst durch Befürchtungen eines Überangebots. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 1,6 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Cisco mit Abgaben - Bei Umsatzprognose mehr erwartet

Bei den Einzelwerten geht es für die Cisco-Aktie 0,5 Prozent abwärts. Der Konzern hat im vierten Geschäftsquartal von der hohen KI-bezogenen Nachfrage profitiert und die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr lag jedoch "nur" im Rahmen der Erwartungen.

Nach dem fulminanten Börsen-Debüt am Vortag klettern die Aktien von Bullish um weitere 10 Prozent nach oben.

Tesla verlieren 0,7 Prozent. Der Konzern unternimmt erste Schritte für einen Test seiner Robotertaxis in New York City. Vor wenigen Wochen hatte Konkurrent Waymo Pläne zur Erprobung autonomer Fahrzeuge im Big Apple angekündigt.

Wer­bung Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.777,78 -0,3% -144,49 +5,6%

S&P-500 6.449,97 -0,3% -16,61 +9,9%

NASDAQ Comp 21.682,00 -0,1% -31,14 +12,4%

NASDAQ 100 23.817,96 -0,1% -31,08 +13,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1659 -0,4% 1,1706 1,1714 +13,0%

EUR/JPY 171,73 -0,4% 172,42 172,39 +5,9%

EUR/CHF 0,9411 -0,1% 0,9424 0,9422 +0,4%

EUR/GBP 0,8607 -0,2% 0,8623 0,8635 +4,2%

USD/JPY 147,30 -0,0% 147,30 147,17 -6,3%

GBP/USD 1,3546 -0,2% 1,3574 1,3566 +8,5%

USD/CNY 7,1274 -0,1% 7,1315 7,1281 -1,1%

USD/CNH 7,1770 -0,0% 7,1796 7,1788 -2,1%

AUS/USD 0,6499 -0,7% 0,6544 0,6545 +5,8%

Bitcoin/USD 118.260,50 -3,5% 122.593,20 120.687,95 +29,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,62 62,65 +1,5% 0,97 -13,1%

Brent/ICE 66,52 65,63 +1,4% 0,89 -12,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.348,71 3.354,60 -0,2% -5,90 +27,9%

Silber 38,27 38,53 -0,7% -0,26 +33,4%

Platin 1.160,57 1.147,29 +1,2% 13,28 +31,0%

Kupfer 4,48 4,50 -0,5% -0,02 +8,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 09:45 ET (13:45 GMT)