MÄRKTE USA/Etwas leichter - Sorge um US-Verschuldung bremst

DOW JONES--Die sich verschlechternde Haushaltslage der USA ist auch am Dienstag zentrales Thema an den US-Börsen. Kurz nach Handelsbeginn gibt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent nach auf 42.731 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,4 Prozent. Am Montag hatten die US-Börsen nur anfangs mit Einbußen auf den Verlust des letzten Triple-A-Ratings der USA reagiert, was die staatliche Kreditaufnahme verteuern dürfte. Am Ende lagen die Indizes sogar knapp im Plus.

Wer­bung Wer­bung

Gleichwohl dominiere Vorsicht angesichts der wachsenden Staatsverschuldung und des Haushaltsdefizits der USA, so Händler. Im Fokus stünden umso mehr Auftritte von US-Notenbankern. Am Vortag sagte der Chef der Notenbankfiliale von Atlanta, Raphael Bostic, dass die US-Bonitätsherabstufung Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft haben dürfte. Dazu plädiert er wegen der Unsicherheit um die Trump-Handelspolitik für eine abwartende Geldpolitik bis mehr Klarheit herrscht. Die Inflation könnte laut Bostic wegen der Zölle erst 2027 das Fed-Ziel von 2 Prozent erreichen, während das BIP-Wachstum in diesem Jahr sinken dürfte.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen nach dem letztlich nur geringen Anstieg vom Vortag etwas an. Die Zehnjahresrendite steigt um drei Basispunkte auf 4,50 Prozent. Der Dollar verharrt auf dem am Vortag deutlich ermäßigten Niveau. Das Gold wird erneut gestützt vom schwächeren Dollar und ist auch als sicherer Hafen gesucht. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,5 Prozent.

Am Ölmarkt dominieren Befürchtungen einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage. Der Preis für die US-Sorte WTI sinkt um 0,8 Prozent. Marktteilnehmer haben auch die Verhandlungen über einen Frieden im Ukrainekrieg und im Atomstreit mit dem Iran im Blick. Die jeweiligen Ergebnisse könnten Einfluss auf die Höhe des Ölangebots haben.

Wer­bung Wer­bung

Unternehmensnachrichten sind erneut rar. Die Baumarktkette Home Depot hat Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt, die nicht in allen Punkten überzeugen. Der Umsatz stieg zwar im Vergleich zum Vorjahr stärker als angenommen, doch ging der Gewinn überraschend deutlich zurück. Die Aktie legt um 1 Prozent zu. Analysten hätten angesichts der schlechteren Verbraucherstimmung und des ungünstigen Wetters mit einem schwächeren Abschneiden gerechnet, heißt es. Lowe's rücken im Sog von Home Depot um 0,1 Prozent vor. Der Wettbewerber wird seine Quartalszahlen am Mittwoch veröffentlichen.

Vertex Pharmaceuticals steigen um 0,3 Prozent. Das Biotechnolgieunternehmen hat sich einen Aktienrückkauf von 4 Milliarden US-Dollar autorisieren lassen, aber keinen Zeitrahmen für den möglichen Rückkauf genannt.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.730,91 -0,1% -61,16 +0,3%

S&P-500 5.946,52 -0,3% -17,08 +1,3%

Wer­bung Wer­bung

NASDAQ Comp 19.146,27 -0,4% -69,19 -0,5%

NASDAQ 100 21.355,90 -0,4% -91,15 +2,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo., 9:39 % YTD

EUR/USD 1,1235 -0,1% 1,1244 1,1240 +8,6%

EUR/JPY 162,76 -0,1% 162,88 162,60 +0,0%

EUR/CHF 0,9371 -0,1% 0,9382 0,9364 +0,4%

EUR/GBP 0,8421 +0,1% 0,8416 0,8408 +1,8%

USD/JPY 144,87 +0,0% 144,87 144,67 -7,9%

GBP/USD 1,3343 -0,1% 1,3359 1,3368 +6,7%

USD/CNY 7,2000 +0,0% 7,1990 7,1949 -0,1%

USD/CNH 7,2182 +0,1% 7,2144 7,2121 -1,6%

AUS/USD 0,6398 -0,9% 0,6458 0,6427 +4,4%

Bitcoin/USD 104.437,55 -1,0% 105.499,95 102.979,00 +13,1%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,19 62,7 -0,8% -0,51 -13,2%

Brent/ICE 65,56 65,48 +0,1% 0,08 -12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3242,00 3226,10 +0,5% 15,89 +22,9%

Silber 28,90 28,79 +0,4% 0,11 +3,1%

Platin 916,57 892,06 +2,7% 24,51 +1,9%

Kupfer 4,61 4,63 -0,6% -0,03 +13,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2025 09:58 ET (13:58 GMT)