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MÄRKTE USA/Etwas leichter - Steigende Marktzinsen belasten Aktien

Werte in diesem Artikel
Aktien
ConocoPhillips
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Sandisk Corp
1,040.00 EUR -80.00 EUR -7.14 %
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Seagate Technology
740.00 EUR -6.00 EUR -0.80 %
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SpaceX
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Western Digital Corp.
390.45 EUR -6.55 EUR -1.65 %
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DOW JONES--Die US-Aktien tendieren im Verlauf des Donnerstagshandels etwas leichter. Der Dow-Jones-Index verliert gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,7 Prozent auf 53.968 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,3 Prozent. Der Nasdaq-Composite gibt um 0,2 Prozent nach. Belastend wirkten wieder erwachte Zweifel an der Tragfähigkeit der massiven KI-Investitionen, die vor allem den Chipsektor nach unten zögen, sagen Händler. Auch steigende Marktzinsen dämpften die Kauflust. Übergeordnet stütze aber die Hoffnung, dass die Straße von Hormus bald wieder geöffnet wird. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge stehen der Iran und der Oman kurz vor einer Einigung über die Einrichtung zweier Schifffahrtsrouten, über die die Meerenge in beide Richtungen passiert werden könnte. Der Brentölpreis steigt indessen um 3,8 Prozent auf 82,47 Dollar, nachdem er in den vergangenen Tagen kräftig gefallen war.

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Konjunkturseitig lagen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche knapp unter der Konsensschätzung von Ökonomen. Sie bewegen sich jedoch noch immer auf recht niedrigem Niveau, was von einer guten Beschäftigungslage zeugt. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft stieg im zweiten Quartal stärker als angenommen. Der Anstieg der Lohnstückkosten fiel dabei geringer aus als erwartet.

In Reaktion auf die Daten legen die Anleiherenditen leicht zu. Die Zehnjahresrendite steigt um 6 Basispunkte auf 4,67 Prozent. Der Dollarindex tendiert gut behauptet.

Die Aktien der Speicherchiphersteller Western Digital und Sandisk fallen um 11,4 und 5,5 Prozent, zeigen sich damit aber deutlich erholt von ihren Tagestiefs. Beide Unternehmen haben am Mittwoch nach Börsenschluss überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt. Bei Sandisk habe aber die Umsatz- und Margenprognose für das laufende Geschäftsquartal unter den Konsensschätzungen gelegen, heißt es. Der Ausblick von Western Digital werde als konservativ gelesen. Seagate, die anfangs noch in "Sippenhaft" genommen wurden, schaffen den Dreh ins Plus und gewinnen 2,3 Prozent.

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Der Ölkonzern Conocophillips hat derweil im Quartal dank höherer Ölpreise mehr verdient als erwartet und den Ausblick bestätigt. Die Aktie steigt um 1 Prozent. Nach der Schlussglocke folgt Airbnb.

SpaceX stehen mit dem Ende der Haltefrist für bestimmte Aktienpakete im Fokus. Am Donnerstag endet diese Frist für bis zu 911,5 Millionen Aktien, wie aus dem Prospekt zum Börsengang hervorgeht. Die Zahl entspricht 140 Prozent der unmittelbar nach dem IPO erhältlichen Aktien. SpaceX tendieren 1,2 Prozent höher, hatten allerdings am Mittwoch im Zuge von Gewinnmitnahmen fast 14 Prozent eingebüßt. Vor der Zahlenvorlage am späten Dienstag sei die Aktie hochgekauft worden, so Marktteilnehmer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.967,69 -0,7 -381,43 54.349,12

S&P-500 7.702,79 -0,3 -20,76 7.723,55

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NASDAQ Comp 26.310,02 -0,2 -53,42 26.363,44

NASDAQ 100 29.359,98 -0,4 -127,81 29.487,79

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,24 +0,06 4,25 4,18

5 Jahre 4,39 +0,07 4,40 4,32

10 Jahre 4,67 +0,06 4,68 4,60

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:15

EUR/USD 1,1514 -0,3 -0,0037 1,1551 1,1548

EUR/JPY 182,45 +0,1 0,2100 182,24 181,9800

EUR/CHF 0,936 +0,4 0,0037 0,9323 0,9320

EUR/GBP 0,8561 -0,2 -0,0017 0,8578 0,8572

USD/JPY 158,44 +0,4 0,7000 157,74 157,5400

GBP/USD 1,345 -0,1 -0,0016 1,3466 1,3467

USD/CNY 6,7488 -0,0 -0,0009 6,7497 6,7497

USD/CNH 6,7511 +0,0 0,0030 6,7481 6,7476

AUS/USD 0,7024 -0,5 -0,0033 0,7057 0,7057

Bitcoin/USD 64.595,93 -0,3 -206,36 64.802,29 64.575,91

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 77,98 +3,7 2,76 75,22

Brent/ICE 82,47 +3,8 3,02 79,45

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.225,02 -0,5 -20,38 4.245,40

Silber 60,88 -1,9 -1,20 62,08

Platin 1.715,12 -1,1 -19,74 1.734,86

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 12:28 ET (16:28 GMT)

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DatumRatingAnalyst
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG
05.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG