MÄRKTE USA/Etwas leichter vor Fed-Protokoll

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Schwächeanfall am Vortag gibt die Wall Street zur Wochenmitte noch etwas nach. Der Dow-Jones-Index verliert 0,3 Prozent auf 35.226 Punkte, der S&P-500 gibt 0,2 Prozent ab und der Nasdaq-Composite tendiert wenig verändert. Sorgen bereitet die weitere Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Im Übrigen warten die Anleger auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Es dürfte Aufschlüsse darüber geben, wann die Fed damit beginnen könnte, die expansive Geldpolitik zurückzufahren, die sie zum Start der Corona-Pandemie angesteuert hatte. Laut einem Artikel des Wall Street Journal haben sich Fed-Vertreter verständigt, in rund drei Monaten mit der Drosselung der Anleihekäufe zu starten. Das Kaufprogramm und die ultraniedrigen Zinsen haben zu der Rally an den Aktienmärkten mit zahlreichen Rekordhochs in diesem Jahr beigetragen.

"Solange die Politik einigermaßen unterstützend bleibt, das Wachstum anhält und die Impfung Fortschritte macht, ist es ein einzigartiges Umfeld, in dem die Bedingungen für Aktien gut sind", sagt Fahad Kamal, Chief Investment Officer bei Kleinwort Hambros: "Es gibt eine echte wirtschaftliche Stärke." Zudem existierten wenig Alternativen zu Aktien.

Lowe's mit höherer Prognose gesucht

Target geben 2,6 Prozent ab, obwohl der Einzelhändler die Ergebnisprognosen übertroffen und ein 15 Milliarden Dollar schweres Rückkaufprogramm in die Wege geleitet hat. Lowe's erwartet nun einen Jahresumsatz von 92 Milliarden Dollar nach 86 Milliarden im Mai. Die Aktie gewinnt 3,9 Prozent.

Gut kommen die Zahlen von Agilent an, die Aktie legt um 1,5 Prozent zu. Der Hersteller von Messgeräten übertraf mit seinen Zahlen die Konsensschätzungen und erhöhte zudem den Ausblick. Die Ergebnisse des Halbleiterherstellers Cree werden dagegen mit einem Minus von gut 9 Prozent quittiert. Trotz des boomenden Halbleitermarktes schrieb Cree in seinem vierten Quartal rote Zahlen.

Der Inneneinrichter La-Z-Boy (-2,7%) steigerte in seinem ersten Quartal des Fiskaljahres den Umsatz zwar mit über 80 Prozent stärker als erwartet und legte auch beim Gewinn deutlich zu, gleichwohl verfehlte letzterer die Konsensschätzung knapp. Die Donut-Kette Krispy schnitt in ihrem ersten Quartalsausweis nach der Rückkehr an die Börse ebenfalls beim Umsatz besser und beim Gewinn knapp etwas schlechter als geschätzt ab. Der Kurs fällt um 0,9 Prozent.

Der Dollar bewegt sich kaum vom Fleck und konsolidiert damit die jüngsten Aufschläge. Gestützt wurde er von der Erwartung einer strafferen Geldpolitik der US-Notenbank. Daher könnte das Fed-Protokoll am Abend einen Impuls liefern. Auch beim Goldpreis tut sich wenig; die Feinunze verharrt um 1.785 Dollar. Die Ölpreise erholen sich, nachdem die API-Daten am späten Dienstag einen Rückgang der Rohöllagerbestände verzeichnet haben. US-Anleihen geben mit der Spekulation auf eine gestraffte Geldpolitik einen kleinen Teil der kräftigen Dienstagsgewinne wieder ab.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.225,70 -0,3% -117,58 +15,1%

S&P-500 4.437,75 -0,2% -10,33 +18,2%

Nasdaq-Comp. 14.650,48 -0,0% -5,70 +13,7%

Nasdaq-100 14.996,39 -0,0% -6,44 +16,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,21 0,0 0,21 8,8

5 Jahre 0,76 -0,3 0,77 40,3

7 Jahre 1,04 -0,1 1,05 39,5

10 Jahre 1,27 0,8 1,26 35,4

30 Jahre 1,93 0,5 1,93 28,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Uhr Di, 17:17 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1713 +0,0% 1,1715 1,1713 -4,1%

EUR/JPY 128,63 +0,2% 128,42 128,40 +2,0%

EUR/CHF 1,0728 +0,1% 1,0710 1,0711 -0,8%

EUR/GBP 0,8507 -0,2% 0,8530 0,8526 -4,8%

USD/JPY 109,82 +0,2% 109,61 109,62 +6,3%

GBP/USD 1,3767 +0,2% 1,3757 1,3739 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,4827 -0,2% 6,4850 6,4930 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 45.342,51 +1,3% 45.410,51 45.860,76 +56,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,04 66,59 +0,7% 0,45 +39,1%

Brent/ICE 69,59 69,03 +0,8% 0,56 +36,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,86 1.786,23 -0,0% -0,37 -5,9%

Silber (Spot) 23,54 23,68 -0,6% -0,14 -10,8%

Platin (Spot) 1.000,65 1.000,78 -0,0% -0,13 -6,5%

Kupfer-Future 4,17 4,21 -0,8% -0,03 +18,3%

===

