MÄRKTE USA/Falkenhaftere BoJ trübt Stimmung an US-Börsen

NEW YORK (Dow Jones)--Den US-Börsen dürfte am Dienstag eine Erholung von den jüngsten Verlusten verwehrt bleiben. Die überraschende Zinswende der japanischen Notenbank dämpft weltweit an den Aktienmärkten die Stimmung. Die Wall Street scheint hier keine Ausnahme zu machen. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet bis etwas leichter. Am Montag hatten Zins- und Rezessionsängste die Kurse in den USA gedrückt.

Die Bank of Japan (BoJ) weitete das Zielband auf -0,50 bis +0,50 Prozent von -0,25 bis +0,25 Prozent aus, was angesichts der weltweit nach oben tendierenden Marktzinsen de facto einer ersten geldpolitischen Straffung entspricht, nachdem sie zuletzt als letzte wichtige Notenbank an ihrem ultraexpansiven Kurs festgehalten hatte.

Konjunkturseitig gingen die Baubeginne im November weniger stark zurück als erwartet, allerdings brach die Zahl der Baugenehmigungen unerwartet deutlich ein, was auf eine verhaltenere Bautätigkeit in der nahen Zukunft schließen lässt.

Yen wertet nach BoJ-Entscheid kräftig auf

Am Devisenmarkt legt der Yen in Reaktion auf die BoJ-Entscheidung zum Dollar kräftig zu. Für die US-Währung werden etwa 132,75 Yen gezahlt. Am Montagabend kostete der Dollar noch 136,80 Yen. Der Dollar-Index sinkt um 0,4 Prozent. Mit den US-Anleiherenditen geht es derweil weiter aufwärts.

Der Ölpreis profitiert von den Plänen der US-Regierung, die strategischen Ölreserven der USA wiederaufzustocken. Stützend wirkt daneben der schwächere Dollar. Dieser verhilft auch dem Goldpreis zu einem Anstieg.

Auf Unternehmensseite hat General Mills überraschend gute Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorgelegt. Der Lebensmittelhersteller erhöhte überdies die Wachstums- und Gewinnprognose für 2023, warnte aber, dass eine nachlassende Konsumfreude, die Inflation und Lieferkettenprobleme die Ertragsziele gefährden könnten. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel gleichwohl um 3 Prozent, hat allerdings seit Jahresbeginn um 33 Prozent zugelegt.

Erst nach der Schlussglocke werden Fedex und Nike Zahlen zu ihrem jeweils zweiten Geschäftsquartal veröffentlichen.

