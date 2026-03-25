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MÄRKTE USA/Fehlende Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg belasten

26.03.26 14:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
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Herman Miller Inc.
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Meta Platforms (ex Facebook)
487,45 EUR -28,75 EUR -5,57%
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DOW JONES--An den US-Börsen geht es zum Start in den Donnerstagshandel nach unten. Noch immer zeichnet sich kein Ende des Iran-Kriegs ab, und die Ölpreise ziehen wieder an. Der Dow-Jones-Index verliert 0,5 Prozent auf 46.177 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,8 Prozent nach. der Nasdaq-Composite fällt um 1,1 Prozent. Widersprüchliche Aussagen der Kriegsparteien verunsicherten die Anleger, sagen Händler. Während die US-Regierung von fortdauernden Friedensgesprächen berichtete, wies der Iran diese Darstellung zurück und drohte eine weitere Eskalation an. Staatsnahe iranische Medien berichteten, dass Teheran nach der Straße von Hormus auch die Meerenge Bab al-Mandeb blockieren könnte, ebenfalls ein wichtiger Seehandelsweg.

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Der Preis für das Barrel Brentöl erhöht sich um 4,2 Prozent auf 106,53 Dollar. Der Dollar zeigt sich gut behauptet. Am US-Anleihemarkt ziehen die Renditen an; die Zehnjahresrendite steigt um 4 Basispunkte auf 4,37 Prozent. Der Goldpreis fällt derweil um 1,6 Prozent auf 4.434 Dollar.

An Konjunkturdaten wurden nur die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Diese stiegen im erwarteten Rahmen und bewegen sich auf noch immer recht niedrigem Niveau. Daneben sind Auftritte einiger Vertreter der US-Notenbank angekündigt. Ihre Reden dürften auf Aussagen darüber "abgeklopft" werden, inwieweit der Nahost-Krieg die Inflation und somit auch den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve beeinflussen wird.

Ein Gerichtsurteil drückt die Aktien von Alphabet und Meta um 1,9 und 2,8 Prozent. Eine 20-jährige Frau hat einen wegweisenden Social-Media-Prozess gegen Meta Platforms und Googles YouTube gewonnen. Sie hatte den Unternehmen vorgeworfen, ihre Apps so gestaltet zu haben, dass sie abhängig machen und für Jugendliche schädlich sind. Eine Jury befand nun, dass der Instagram-Eigentümer Meta und YouTube fahrlässig gehandelt hätten, indem sie ein Produkt betrieben haben, das Kindern und Jugendlichen schadet, und es versäumten, vor diesen Gefahren zu warnen. Die Unternehmen wurden zur Zahlung von 3 Millionen Dollar an die Klägerin verurteilt.

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Ansonsten sind Unternehmensnachrichten rar und kommen eher aus der zweiten Reihe. So hat der Möbelhersteller Millerknoll einen schwachen Ausblick gegeben. Die Aktie sackt um fast 22 Prozent ab.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 46.176,82 -0,5 -252,67 46.429,49

S&P-500 6.536,78 -0,8 -55,12 6.591,90

NASDAQ Comp 21.678,74 -1,1 -251,09 21.929,83

NASDAQ 100 23.893,36 -1,1 -269,62 24.162,98

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

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2 Jahre 3,93 +0,05 3,95 3,89

5 Jahre 4,03 +0,05 4,05 3,99

10 Jahre 4,37 +0,04 4,39 4,34

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 19:52

EUR/USD 1,1537 -0,2 -0,0021 1,1558 1,1569

EUR/JPY 184,16 -0,1 -0,1500 184,31 184,3900

EUR/CHF 0,9152 +0,0 0,0002 0,9150 0,9155

EUR/GBP 0,8643 -0,0 -0,0002 0,8645 0,8652

USD/JPY 159,61 +0,1 0,1500 159,46 159,3400

GBP/USD 1,3346 -0,1 -0,0017 1,3363 1,3369

USD/CNY 6,9088 +0,1 0,0077 6,9011 6,9011

USD/CNH 6,9172 +0,2 0,0154 6,9018 6,9028

AUS/USD 0,6914 -0,5 -0,0033 0,6947 0,6954

Bitcoin/USD 69.312,32 -2,4 -1.665,37 70.977,69 70.913,91

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,00 +4,1 3,68 90,32

Brent/ICE 106,53 +4,2 4,31 102,22

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.433,89 -1,6 -71,17 4.505,06

Silber 68,24 -4,3 -3,05 71,28

Platin 1.862,79 -3,0 -56,94 1.919,73

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 09:43 ET (13:43 GMT)

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09.02.2026Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
05.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
05.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
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20.01.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

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