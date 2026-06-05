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MÄRKTE USA/Fester - Chipwerte mit kräftiger Erholung nach Ausverkauf

08.06.26 18:40 Uhr
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DOW JONES--Die US-Börsen machen zum Start in die neue Woche einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Der eng gefasste Dow-Jones-Index steigt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,1 Prozent auf 50.935 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 0,7 Prozent. Der technologielastige Nasdaq-Composite legt um 1,4 Prozent zu, allerdings hatten Technologiewerte im Zuge des Ausverkaufs am Freitag besonders heftige Einbußen verzeichnet. Ein enttäuschender Ausblick von Broadcom hatte Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms geweckt und vor allem Aktien des Chipsektors auf Talfahrt geschickt. Auch die deutlich gestiegenen Marktzinsen lasteten auf dem Technologiesektor. Denn ein Großteil der Bewertung von Technologieunternehmen basiert auf zukünftig erwarteten Gewinnen. Steigende Zinsen verringern den heutigen Barwert dieser zukünftigen Erträge deutlich.

Zentrales Thema am Markt ist die jüngste Eskalation des Iran-Kriegs mit wechselseitigen Angriffen iranischer und israelischer Streitkräfte. Der Ölpreis reagiert mit einem zeitweise deutlichen Anstieg auf die Nachrichtenlage zum Krieg, kommt aber von seinen Tageshochs wieder zurück, nachdem der Iran seine Angriffswelle gegen Israel zunächst für beendet erklärt hat. Aktuell notiert das Barrel Brentöl noch 1,7 Prozent höher bei 94,64 Dollar.

Mit dem Ölpreis steigen Inflationsängste und Zinserhöhungserwartungen. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen etwas an. Die Zehnjahresrendite steigt um 2 Basispunkte auf 4,56 Prozent. Der Dollar gibt etwas nach; der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Der Goldpreis macht anfängliche Verluste wett. Die Feinunze zeigt sich etwas fester bei 4.343 Dollar.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Interessant dürfte es am Mittwoch werden, wenn die Verbraucherpreise für Mai veröffentlicht werden. Am Donnerstag folgen die Erzeugerpreise. Überraschend starke Arbeitsmarktdaten hatten am Freitag Erwartungen befeuert, dass die US-Notenbank in diesem Jahr die Zinsen anheben könnte, um auf die infolge des Krieges und der hohen Ölpreise erhöhte Inflation zu reagieren. Anleger sind gespannt darauf, ob auch die Inflationsdaten für Zinserhöhungen sprechen werden.

Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Am Montag startet die Entwicklerkonferenz von Apple. Es wird erwartet, dass der iPhone-Hersteller einige Neuerungen vorstellen wird, darunter auch solche mit KI-Bezug. Die Apple-Aktie rückt um 2,1 Prozent vor. Höhepunkt der Woche könnte der Spacex-Börsengang sein, der voraussichtlich am Freitag erfolgen wird. Es könnte das erste IPO mit einem Billionen-Dollar-Volumen sein.

Marvell Technology springen um 13,4 Prozent nach oben. Die Titel werden in den S&P-500 aufgenommen. Allerdings war der Kurs am Freitag im Zuge des sektorweiten Ausverkaufs um fast 17 Prozent abgesackt. Auch andere Titel des Chipsektors erholen sich: AMD gewinnen 4,8, Broadcom 2,7, Micron 10,6 und Seagate 4 Prozent. Intel steigen um 12,4 Prozent, zusätzlich gestützt durch einen Medienbericht, dem zufolge KI-Design-Konzerne, darunter die Alphabet-Tochter Google und Nvidia, sich vertraulich an Intel gewandt haben als Backup-Hersteller von Chips, um die hohe Nachfrage bedienen zu können.

Honeywell liegen 0,5 Prozent im Minus. Das Unternehmen hat vor der Abspaltung seiner Luft- und Raumfahrtsparte die Finanzprognose für das Gesamtjahr bestätigt. Honeywell gab am Montag auch einen Ausblick für das nach der Abspaltung verbleibende Unternehmen und prognostizierte ein Wachstum bei organischen Umsätzen und bereinigtem Gewinn.

Eli Lilly verbessern sich um 2,5 Prozent. Der Pharmahersteller hat ermutigende Daten einer Phase-3-Studie zu einem Mittel zur Gewichtsreduktion vorgestellt. Für Corning geht es um 5,7 Prozent aufwärts. Die Titel profitieren von einem Auftrag: Corning soll Glasfaserleitungen für Amazon-Datenzentren liefern. Dank des Auftrags würden an einem Standort in North Carolina 1.000 Arbeitsplätze geschaffen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.934,79 +0,1 +68,01 50.866,78

S&P-500 7.437,40 +0,7 +53,66 7.383,74

NASDAQ Comp 26.071,29 +1,4 +361,86 25.709,43

NASDAQ 100 29.552,74 +2,1 +595,14 28.957,60

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,16 -0,00 4,20 4,12

5 Jahre 4,29 +0,01 4,33 4,25

10 Jahre 4,55 +0,02 4,58 4,52

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:10

EUR/USD 1,1542 +0,2 0,0023 1,1519 1,1549

EUR/JPY 184,8 +0,1 0,1000 184,7 185,1300

EUR/CHF 0,92 +0,3 0,0027 0,9173 0,9176

EUR/GBP 0,8646 +0,1 0,0009 0,8637 0,8631

USD/JPY 160,09 -0,1 -0,2000 160,29 160,2800

GBP/USD 1,3343 +0,0 0,0004 1,3339 1,3379

USD/CNY 6,7832 +0,3 0,0177 6,7655 6,7655

USD/CNH 6,7836 -0,1 -0,0074 6,7910 6,7848

AUS/USD 0,7051 +0,1 0,0006 0,7045 0,7074

Bitcoin/USD 63.767,43 +3,1 1.898,01 61.869,42 60.733,07

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,57 +1,1 1,03 90,54

Brent/ICE 94,64 +1,7 1,55 93,09

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.342,71 +0,3 13,91 4.328,80

Silber 68,71 +1,3 0,90 67,81

Platin 1.751,83 -1,4 -24,97 1.776,80

(Angaben ohne Gew hr)

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mpt

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 12:41 ET (16:41 GMT)

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