MÄRKTE USA/Fester - Präsident Biden sorgt für Hoffnungsschimmer

NEW YORK (Dow Jones)--US-Präsident Joe Biden hat den Akteuren an der Wall Street Mut gemacht, indem er Hinweise auf ein Abschaffen oder Senken der gegen China gerichteten Zölle geliefert hat, die die Trump-Regierung verhängt hatte. Kurz nach Handelsbeginn steigt der Dow-Jones-Index um 0,9 Prozent auf 31.546 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite gewinnen 0,8 bzw 0,3 Prozent.

Am Freitag hatte der Dow die achte Woche in Folge mit Verlusten beendet, das war die längste Verlust-Strecke seit 1932. Zwischenzeitlich war der S&P-500 in einen Bärenmarkt übergegangen, definiert als 20-prozentigen Abschlag seit dem jüngsten Hoch.

Viele Teilnehmer bleiben trotz der positiven Tagestendenz skeptisch angesichts der aktuellen Probleme, die nicht aus der Welt sind: Inflation und Zinsen, China-Lockdowns und Ukraine-Krieg. Die Äußerungen Bidens lösten einen "flüchtigen Optimismus" aus, aber es werde mehr als das nötig sein, um dem Bärenmarkt zu begegnen, sagt Neil Wilson, Chefmarktanalyst von Markets.com.

Dollar unter Druck

Rückenwind kommt von der Währungsseite, wo der Euro deutlich zum Dollar zulegt. Eine wieder gestiegene Risikobereitschaft, vor allem aber Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde treiben den Euro kräftig nach oben. Sie erwartet bis September zwei EZB-Zinserhöhungen. Der Euro klettert um knapp 1 Prozent auf über 1,0650 Dollar, gleich stark sackt der Dollar-Index ab.

Anleihen sind mit der verbesserten Stimmung für Aktien nicht gefragt, die Renditen ziehen also an - auch mit Blick auf die steigenden US-Leitzinsen. Dagegen profitiert das Gold (+0,5%) leicht vom fallenden Dollar, die Feinunze klettert auf 1.856 Dollar.

Xpeng enttäuscht mikt Prognose

Die in den USA gelistete Aktie von Xpeng verliert 5,3 Prozent, nachdem der chinesische Hersteller von Elektroautos eine pessimistische Umsatzprognose gegeben hat. Dass der Verlust im ersten Quartal geringer ausfiel als befürchtet, fällt nicht ins Gewicht.

Das Biotechnologieunternehmen Ocugen (+0,5%) hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Erlaubnis erhalten hat, seine Studie zu einem Covid-19-Impfstoff fortzusetzen.

Das Ende der Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung für bestimmte Antikörper mit Wuxi Biologics drückt die Aktie von Vir Biotechnology um 1,1 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.545,46 +0,9% 283,56 -13,2%

S&P-500 3.931,46 +0,8% 30,10 -17,5%

Nasdaq-Comp. 11.385,87 +0,3% 31,25 -27,2%

Nasdaq-100 11.864,40 +0,2% 28,78 -27,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,60 +3,8 2,57 187,4

5 Jahre 2,83 +2,2 2,80 156,7

7 Jahre 2,85 +3,1 2,82 140,6

10 Jahre 2,82 +3,7 2,78 131,0

30 Jahre 3,02 +3,6 2,99 112,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:02 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0654 +0,9% 1,0598 1,0553 -6,3%

EUR/JPY 136,06 +0,7% 135,47 134,99 +4,0%

EUR/CHF 1,0286 -0,1% 1,0298 1,0296 -0,9%

EUR/GBP 0,8481 +0,3% 0,8440 0,8472 +0,9%

USD/JPY 127,73 -0,1% 127,51 127,91 +11,0%

GBP/USD 1,2564 +0,6% 1,2547 1,2455 -7,2%

USD/CNH (Offshore) 6,6589 -0,5% 6,6646 6,7086 +4,8%

Bitcoin

BTC/USD 30.310,39 +1,1% 30.172,40 29.161,49 -34,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,40 110,28 +0,1% 0,12 +51,7%

Brent/ICE 112,40 112,55 -0,1% -0,15 +47,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.856,21 1.846,60 +0,5% +9,61 +1,5%

Silber (Spot) 21,92 21,71 +0,9% +0,21 -6,0%

Platin (Spot) 971,75 953,16 +2,0% +18,59 +0,1%

Kupfer-Future 4,33 4,27 +1,2% +0,05 -2,9%

===

