MÄRKTE USA/Fester - Überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht

NEW YORK (Dow Jones)--Ein unerwartet starker US-Arbeitsmarktbericht dürfte an der Wall Street am Freitag für steigende Kurse sorgen. Der Future auf den S&P-500 klettert aktuell um 0,9 Prozent, nach einem Plus von 0,3 Prozent vor der Veröffentlichung der Daten. Diese dürften Wachstumssorgen am Markt verdrängen. Zudem sprechen sie nur für eine kleine Zinssenkung der US-Notenbank im November.

Der Stellenaufbau im September fiel mit 254.000 wesentlich stärker als die erwarteten 150.000 aus. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden zudem nach oben revidiert. Die Arbeitslosenquote ging dagegen leicht auf 4,1 von zuvor 4,2 Prozent zurück. Die Stundenlöhne stiegen etwas stärker als prognostiziert. Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf 35,36 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 4,0 (3,8) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,8 Prozent erwartet.

Für Entspannung dürfte auch sorgen, dass die Hafenarbeiter in den USA nach einem verbesserten Vertragsangebot erklärt haben, zur Arbeit zurückzukehren und einen dreitägigen Streik zu beenden, welcher die US-Wirtschaft empfindlich zu stören drohte.

Die weiterhin angespannte Lage im Nahen Osten könnte vor dem Wochenende allerdings für Zurückhaltung sorgen. Es ist noch immer nicht klar, wie Israel auf den iranischen Raketenangriff reagieren wird.

Dollar legt nach US-Arbeitsmarktdaten zu

Für den Dollar geht es nach den deutlich besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten kräftig nach oben. Der Dollar-Index verbessert sich um 0,5 Prozent. Hier stützt die Aussicht auf eine nur kleine Zinssenkung um 25 Basispunkte der US-Notenbank im November.

Auch die Ölpreise legen weiter zu, allerdings mit deutlich gebremsten Tempo. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 0,5 Prozent. Weiterhin dominieren Spekulationen, dass ein möglicher Gegenangriff Israels auf Iran insbesondere Ölanlagen zum Ziel haben könnte.

Die Renditen am US-Anleihemarkt bauen ihre Gewinne nach den Arbeitsmarktdaten deutlich aus. Für die Rendite zehnjähriger Papiere geht es um 9,3 Basispunkte auf 3,94 Prozent aufwärts, nach 3,87 Prozent vor der Bekanntgabe.

Der Goldpreis gibt kräftiger nach. Die Feinunze reduziert sich um 0,8 Prozent auf 2.634 Dollar. Teilnehmer verweisen zur Begründung auf den deutlich steigenden Dollar nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht. Übergeordnet profitiert jedoch das Edelmetall mit Blick auf den Konflikt im Nahen Osten weiter von seinem Status als "sicherer Hafen".

Aktie von Spirit Airlines im Sturzflug

Bei den Einzelwerten steht die Aktie von Spirit Airlines unter Druck und bricht vorbörslich um 32,6 Prozent ein. Nach der gescheiterten Fusion mit Jetblue Airways hat die US-Billigairline nach Angaben informierter Kreise mit ihren Anleihegläubigern über etwaige Konditionen für ein Insolvenzverfahren gesprochen. Spirit Airlines hat auch eine außergerichtliche Restrukturierung in Erwägung gezogen, sagten die Informanten, wenngleich sich die jüngsten Gespräche eher darauf konzentriert hätten, die Unterstützung für ein Gläubigerschutzverfahren nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts zu erlangen. Ein solcher Antrag, sollte es dazu kommen, stünde aber nicht unmittelbar bevor, sagten sie.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,86 +15,4 3,71 -55,9

5 Jahre 3,76 +12,7 3,63 -24,4

7 Jahre 3,83 +11,4 3,72 -14,1

10 Jahre 3,94 +9,3 3,85 6,1

30 Jahre 4,24 +6,2 4,18 27,2

DEVISEN zuletzt +/- % FR, 8:02 Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0961 -0,7% 1,1031 1,1016 -0,8%

EUR/JPY 162,80 +0,5% 161,15 161,57 +4,6%

EUR/CHF 0,9420 +0,2% 0,9385 0,9397 +1,5%

EUR/GBP 0,8377 -0,3% 0,8399 0,8406 -3,4%

USD/JPY 148,53 +1,1% 146,10 146,63 +5,4%

GBP/USD 1,3084 -0,3% 1,3134 1,3105 +2,8%

USD/CNH (Offshore) 7,0904 +0,6% 7,0594 7,0493 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 61.759,40 +1,5% 61.175,95 60.144,30 +41,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,03 73,71 +0,4% +0,32 +4,8%

Brent/ICE 77,97 77,62 +0,5% +0,35 +4,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 40,275 39,75 +1,3% +0,52 +8,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.633,85 2.656,17 -0,8% -22,32 +27,7%

Silber (Spot) 31,64 32,10 -1,4% -0,46 +33,1%

Platin (Spot) 994,60 995,50 -0,1% -0,90 +0,3%

Kupfer-Future 4,51 4,50 +0,1% +0,00 +14,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mpt

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2024 09:05 ET (13:05 GMT)