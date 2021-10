MÄRKTE USA/Freundlich - Stimmung bleibt gedrückt - Merck zieht Dow

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street zeigt sich am Freitag ein ähnliches Bild wie an den Vortagen: Steigenden Indizes zu Handelsbeginn und der Hoffnung auf eine Erholungsbewegung nach den vorangegangenen Verlusten folgt eine volatile Tendenz nach unten.

Zur Mittagszeit in New York sieht es aber wieder freundlicher aus, die Indizes tendieren nach oben. Der Dow-Jones-Index steigt immerhin um 0,8 Prozent auf 34.101 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,5 Prozent aufwärts, die Nasdaq-Indizes legen nur um 0,1 Prozent zu.

Die Stimmung ist dessen ungeachtet weiter angeschlagen, Börsianer sprechen von einem Spannungsfeld zwischen weltweit steigender Inflation und Sorge um eine ins Stocken geratende Konjunkturerholung. Dass neue Konjunkturdaten wie der ISM-Einkaufsmanagerindex und der Markt-Einkaufsmanagerindex und auch das US-Verbrauchervertrauen besser ausgefallen sind als erwartet, hilft aber etwas.

Ebenso, dass es am Anleihemarkt nach dem kräftigen Anstieg mit den Renditen erstmals seit einiger Zeit wieder deutlich nach unten geht. Marktbeobachter sehen das auch als eine Folge der noch nicht angehobenen Schuldengrenze.

Die Einigung auf einen US-Übergangshaushalt beruhigt zunächst zwar, weil damit im letzten Moment ein sogenannter Shutdown abgewendet wurde, aber über eine Anhebung der Schuldenobergrenze wird im Kongress weiter gestritten. Damit droht den USA ab Mitte Oktober weiter die Zahlungsunfähigkeit und auch von Präsident Biden initiierte Ausgabenpakete liegen zunächst auf Eis.

Covid-Studie beflügelt Merck - Moderna und Biontech knicken ein

Für die Aktie des Pharmariesen Merck & Co geht es 9,2 Prozent aufwärts, was auch maßgeblich den Dow nach oben zieht. Ein neues Arzneimittel zur Behandlung von Covid-19 hat in einer Phase-III-Studie ermutigende Ergebnisse gezeigt. Stark unter Druck stehen darauf die allerdings zuletzt bereits merklich schwächelnden Aktien der Covid-19-Impfstoffhersteller. Moderna knicken um 11 und Biontech um 10 Prozent ein. Pfizer verbilligen sich um 1 Prozent.

Die "Meme-Aktie" des Kinobetreibers AMC Entertainment steigt um 3,5 Prozent. Das Unternehmen hat den Rückkauf von Schuldverschreibungen bekannt gegeben, was die Zinsbelastung senken wird.

Jefferies Financial Group verbessern sich um gut 2 Prozent. Vor allem aufgrund des starken Investmentbankings steigerte das Geldinstitut Einnahmen und Gewinn im dritten Geschäftsquartal deutlich.

Gold verteidigt Gewinne

Der Dollar gibt mit den sinkenden Zinsen einen Teil der jüngsten Gewinne ab, der Dollar-Index fällt um 0,2 Prozent. Einen Satz um rund 8 Prozent auf 47.300 Dollar macht der Bitcoin und auch andere Kryptowährungen steigen stark. Marktteilnehmer führen verschiedene mögliche Auslöser an. US-Notenbankchef Jerome Powell habe gesagt, in den USA gebe es keine Pläne, Kryptowährungen zu verbieten, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich verlautbart, dass digitale Währungen kein Ersatz für Kryptowährungen seien.

Oanda-Analyst Edward Moya verweist darauf, dass die US-Wertpapieraufsicht ihre Entscheidung über vier Vorschläge für börsengehandelte Bitcoin-Fonds verschoben habe: "Das größte Risiko für Kryptowährungen ist ein hartes regulatorisches Durchgreifen und verbotsähnliche Richtlinien sowohl von der Fed als auch von der SEC, aber das scheint nicht der Fall zu sein".

Die Ölpreise zeigen sich wenig verändert. Der Blick ist auf das Treffen der Opec+ am Montag gerichtet. Aus informierten Kreisen verlautete im Vorfeld, dass eine höhere Ölförderung vereinbart werden könnte.

Der Goldpreis kann seine kräftigen Vortagesgewinne behaupten. Analysten verweisen darauf, dass die Ungewissheit über die Konjunkturerholung und die Politik der US-Notenbank inmitten erhöhter Inflationssorgen ein gutes Umfeld für sichere Häfen wie Gold und andere Edelmetalle schafft.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.101,17 +0,8% 257,25 +11,4%

S&P-500 4.330,22 +0,5% 22,68 +15,3%

Nasdaq-Comp. 14.470,15 +0,1% 21,57 +12,3%

Nasdaq-100 14.698,94 +0,1% 9,33 +14,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,27 -0,8 0,28 15,3

5 Jahre 0,94 -2,1 0,96 58,3

7 Jahre 1,28 -0,5 1,28 63,0

10 Jahre 1,49 0,9 1,49 57,7

30 Jahre 2,07 3,1 2,04 42,6

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:10 Uhr Do, 17:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1599 +0,2% 1,1580 1,1586 -5,0%

EUR/JPY 128,71 -0,1% 128,82 129,27 +2,1%

EUR/CHF 1,0785 -0,0% 1,0791 1,0809 -0,2%

EUR/GBP 0,8549 -0,5% 0,8604 0,8590 -4,3%

USD/JPY 110,96 -0,3% 111,23 111,57 +7,4%

GBP/USD 1,3568 +0,7% 1,3459 1,3489 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,4315 -0,3% 6,4520 6,4537 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 47.334,76 +8,1% 43.953,76 43.122,01 +62,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,21 75,03 +0,2% 0,18 +57,2%

Brent/ICE 78,60 78,31 +0,4% 0,29 +55,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.762,17 1.756,88 +0,3% +5,29 -7,2%

Silber (Spot) 22,57 22,18 +1,8% +0,39 -14,5%

Platin (Spot) 980,15 967,85 +1,3% +12,30 -8,4%

Kupfer-Future 4,18 4,09 +2,3% +0,09 +18,7%

===

