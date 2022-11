MÄRKTE USA/Freundlich - Zinsdiskussion weiter im Fokus

GO

Heute im Fokus

Kleiner Verfallstag: DAX springt an -- Preisdruck für Mercedes in China laut Experte Warnsignal -- Stellenabbau bei Amazon soll sich im kommenden Jahr fortsetzen -- BASF, Visa, Twitter im Fokus

Deutsche Gasspeicher nach wie vor zu fast 100 Prozent gefüllt. Stromverbrauch in Deutschland geht zurück. Störung im Mobilfunknetz von O2 komplett behoben. LBBW hebt Ziel für MTU auf 230 Euro. K+S will Verbindlichkeiten reduzieren - Anleiherückkauf geplant. Deutsche Bank-Chef will europäischen Heimatmarkt etablieren. EZB-Präsidentin Lagarde: Bilanz wird "maßvoll und vorhersehbar" verkleinert - Kampf gegen Inflation nicht beendet.