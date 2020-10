MÄRKTE USA/Freundliche Stimmung vor Berichtssaison

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist am Montag mit Aufschlägen in den Handel gestartet. Nach dem stärksten Wochengewinn seit August wird die Luft für die Standardwerte im Dow-Jones-Index allmählich dünn. Andererseits sehen die Teilnehmer offenbar auch noch nicht den Zeitpunkt für größere Gewinnmitnahmen. Der US-Rentenmarkt bleibt wegen des Kolumbus-Tages geschlossen. Kurz nach Handelsstart gewinnt der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent auf 28.670 Punkte, der S&P-500 klettert um 0,7 Prozent, der Nasdaq-Composite um 1,2 Prozent.

In der Vorwoche stützten vor allem die Umfragen zu den Präsidentschaftswahlen, die einen klaren Vorsprung von Herausforderer Joe Biden sehen. Damit scheint die Sorge gebannt, dass es nur zu einem knappen Ergebnis mit anschließenden Turbulenzen kommt. Zudem könnte es zu einem großen Stimuluspaket nach der Wahl kommen, sollten die Demokraten die Mehrheit im Senat erobern. Eine schlechte Nachricht ist dagegen, dass die Parteien sich aktuell weiterhin nicht darauf einigen können.

In dieser Woche dürfte neben der Politik vor allem die Berichtssaison zum dritten Quartal in den Blick rücken. Anleger hoffen, dass die Ergebnisse sich gegenüber dem Vorquartal verbessert haben, da die corona-bedingten Schließungen der Wirtschaft teilweise aufgehoben wurden. Gegenüber dem Vorjahr rechnen Experten mit einem Gewinnrückgang von nur noch 20 Prozent nach 25 Prozent im zweiten Quartal.

Zuversicht vor 3Q-Zahlen

"Es gibt eine Stimmung, dass das dritte Quartal ein großes Quartal für das Wachstum in den USA anzeigt", sagt Konjunkturstratege Kit Juckes von Societe Generale. "Es ist wirtschaftlich nicht so schlimm wie in unseren schlimmsten Albträumen."

Der Dollar erholt sich kaum von seinem Rückschlag am Freitag, der Dollarindex steigt um knapp 0,1 Prozent. Der Goldpreis gibt nach dem kräftigen Vormarsch am Freitag nun etwas nach. Die Feinunze verliert 0,3 Prozent auf 1.924 Dollar.

Der Ölpreis steht weiter unter Druck. Hier belastet zum einen der anhaltende Rückzug aus der Branche, da bei einem US-Wahlsieg von Joe Biden mit keiner freundlichen Investitionsumgebung für fossile Energie-Branchen gerechnet wird. Dazu spekulieren Analysten noch weiter, dass Biden auch den Iran-Atom-Deal wieder in Kraft setzen könnte. Damit könne ein unliebsamer Konkurrent der US-Ölindustrie wieder an den Markt zurückkehren. WTI verliert 1,6 Prozent auf 49,96 Dollar je Fass, Brent gibt 1,3 Prozent auf 42,30 Dollar nach.

Apple gesucht

Die Apple-Aktie könnte im Blick stehen. Zum einen hat der Konzern in seinem Streit mit Epic Games vor Gericht einen Erfolg eingefahren. Eine kalifornische Bezirksrichterin wies einen Eilantrag von Epic Games zurück, mit dem der Spieleentwickler die Wiederaufnahme seines beliebten "Fortnite"-Spiels in den App Store von Apple erzwingen wollte. Zum anderen will Apple am Dienstag ihre neue iPhone-Reihe präsentieren. Drittens hat die RBC das Kursziel auf 132 von 111 Dollar angehoben. Die Aktie gewinnt 2,5 Prozent. Auch andere Technologieschwergwichte wie Amazon (+2,3 Prozent), Facebook (+2 Prozent) oder Alphabet (+1,6 Prozent) liegen deutlich vorn und ziehen die Nasdaq-Indizes nach oben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 28.669,93 0,29 83,03 0,46

S&P-500 3.499,75 0,65 22,62 8,33

Nasdaq-Comp. 11.717,79 1,19 137,84 30,60

Nasdaq-100 11.885,02 1,36 159,17 36,09

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:07 Uhr Fr, 17:32 % YTD

EUR/USD 1,1808 -0,05% 1,1817 1,1823 +5,3%

EUR/JPY 124,37 -0,45% 124,69 124,85 +2,0%

EUR/CHF 1,0740 -0,19% 1,0759 1,0765 -1,1%

EUR/GBP 0,9056 -0,14% 0,9058 0,9084 +7,0%

USD/JPY 105,33 -0,40% 105,50 105,63 -3,2%

GBP/USD 1,3040 +0,08% 1,3033 1,3012 -1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7462 +0,28% 6,7126 6,6833 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 11.301,90 -0,17% 11.385,48 11.070,91 +56,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,96 40,60 -1,6% -0,64 -29,7%

Brent/ICE 42,30 42,85 -1,3% -0,55 -31,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.923,91 1.930,26 -0,3% -6,35 +26,8%

Silber (Spot) 25,06 25,16 -0,4% -0,10 +40,4%

Platin (Spot) 881,90 891,80 -1,1% -9,90 -8,6%

Kupfer-Future 3,07 3,08 -0,2% -0,01 +8,7%

