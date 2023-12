MÄRKTE USA/Gewinne - Nasdaq legt deutlicher zu

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start an den US-Börsen am Donnerstag geht es leicht nach oben. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 36.074 Punkte, der S&P-500 steigt um 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,9 Prozent. Teilnehmer sprechen von einer Gegenbewegung nach der Vortagsschwäche. Vor allem der am Mittwoch schwächere Nasdaq-Composite zeigt sich nun erholt. Womöglich gibt es auch einige Umschichtungen von Anleihen in Aktien.

Es ist aber laut Händlern zu bezweifeln, dass sich im Verlauf stärkere Bewegungen nach oben oder unten zeigen werden. Denn viele Marktteilnehmer dürften zunächst den US-Arbeitsmarktbericht für November am Freitag abwarten. Von ihm erhoffen sie sich Hinweise über die Lage der Konjunktur und das Ausmaß der Abkühlung am Arbeitsmarkt nach den Zinserhöhungen der US-Notenbank.

Hintergrund ist die weit fortgeschrittene Spekulation über 2024 wieder deutlich sinkende Zinsen angesichts des weiter nach unten zeigenden Inflationstrends. Sie hat die Marktzinsen in den vergangenen Wochen massiv nach unten geführt. Der Arbeitsmarktbericht gilt neben der Inflation als maßgeblich für die Zinspolitik der US-Notenbank.

Ein weitere Indikation liefern bereits am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Sie sind nahezu wie erwartet ausgefallen und haben so den Markt nicht bewegt. Am Dienstag hatten die Zahl der offenen Stellen im November und am Mittwoch der ADP-Bericht über den Stellenzuwachs in der US-Privatwirtschaft eine Abkühlung auf dem Jobmarkt gezeigt.

Yen zeigt Stärke

Der Dollar zeigt sich schwächer, der Dollar-Index fällt um 0,3 Prozent. Während der Euro seitwärts zum Greenback tendiert, notiert vor allem der Yen fest. Aussagen von Notenbankchef Kazuo Ueda schüren Spekulationen über eine Straffung der Geldpolitik der Bank of Japan weiter. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, sagte Ueda in seiner halbjährlichen Anhörung im Parlament, die Umsetzung der Geldpolitik dürfte ab Jahresende schwieriger werden. Später am Tag traf sich Ueda mit Premierminister Fumio Kishida und sagte diesem gegenüber, dass er die Stärke der Gesamtnachfrage beobachten werde, ob die Löhne im nächsten Jahr weiter steigen werden und ob sich die Lohnzuwächse auf die Preise auswirken werden, insbesondere bei den Dienstleistungen. Der Yen tendiert 1,8 Prozent fester.

Am Anleihemarkt legen die Renditen zu. Mancher Anleger ist womöglich der Ansicht, dass die Titel überkauft sind und nimmt Gewinne mit, heißt es.

Die Ölpreise zeigen sich etwas erholt nach wochenlanger Schwäche. Am Markt dominieren aber weiter die Sorgen, befeuert von Daten zu einer sinkenden Nachfrage aus China.

Bei den Einzelwerten stehen Gamestop im Fokus. Der Vertreiber von Unterhaltungssoftware hat mit seinen Drittquartalszahlen enttäuscht. Der Kurs der auf sozialen Plattformen sehr populären Aktie verliert über 7 Prozent.

Abbvie legen um 0,9 Prozent zu. Der Pharmariese hat mitgeteilt, Cerevel Therapeutics für 8,7 Milliarden Dollar oder 45 Dollar je Aktie zu kaufen. Für Cerevel Therapeutics geht es um gut 11 Prozent nach oben auf 41,12 Dollar.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 36.073,81 +0,1% 19,38 +8,8%

S&P-500 4.571,58 +0,5% 22,24 +19,1%

Nasdaq-Comp. 14.273,75 +0,9% 127,04 +36,4%

Nasdaq-100 15.932,46 +0,9% 144,41 +45,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,58 -1,3 4,60 16,2

5 Jahre 4,13 +1,7 4,11 12,8

7 Jahre 4,17 +2,6 4,14 19,5

10 Jahre 4,14 +3,4 4,11 26,1

30 Jahre 4,25 +4,2 4,21 28,5

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:45 Mi, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,0781 +0,1% 1,0780 1,0794 +0,7%

EUR/JPY 155,92 -1,6% 156,89 158,84 +11,1%

EUR/CHF 0,9460 +0,5% 0,9421 0,9429 -4,4%

EUR/GBP 0,8575 +0,0% 0,8568 0,8568 -3,1%

USD/JPY 144,60 -1,8% 145,59 147,15 +10,3%

GBP/USD 1,2572 +0,1% 1,2580 1,2598 +3,9%

USD/CNH (Offshore) 7,1618 -0,2% 7,1617 7,1687 +3,4%

Bitcoin

BTC/USD 43.427,30 -0,8% 43.945,81 43.855,76 +161,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,17 69,38 +1,1% +0,79 -8,6%

Brent/ICE 75,24 74,30 +1,3% +0,94 +1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 40,245 39,23 +2,6% +1,02 -53,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.033,30 2.025,40 +0,4% +7,91 +11,5%

Silber (Spot) 23,88 23,93 -0,2% -0,04 -0,4%

Platin (Spot) 917,22 892,50 +2,8% +24,72 -14,1%

Kupfer-Future 3,77 3,72 +1,4% +0,05 -1,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

