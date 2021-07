MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen am Ende eines erfolgreichen Börsenmonats

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start in den Freitagshandel zeichnen sich an der Wall Street Kursverluste ab. Am letzten Handelstag eines erfolgreichen Börsenmonats mit immer neuen Rekordständen dürften die Anleger Kasse machen.

Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,6 Prozent im Minus. Der Nasdaq-Future verliert 1,1 Prozent, was auf überdurchschnittliche Abgaben im Technologiesektor hindeutet. Dieser war in jüngster Zeit von verschärften regulatorischen Maßnahmen Chinas gegen heimische Branchenunternehmen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Neben den zuletzt wieder gestiegenen Corona-Fallzahlen haben Konjunkturdaten Befürchtungen geschürt, dass die Erholung der Wirtschaft von ihrem pandemiebedingten Einbruch ins Stocken gerät. So war das am Donnerstag veröffentlichte US-Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal zwar deutlich gestiegen, aber längst nicht so stark wie von Ökonomen prognostiziert.

US-Bürger konsumfreudiger als erwartet

Am Freitag stimmen vorbörslich veröffentlichte Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben optimistisch, was den für die US-Wirtschaft so wichtigen privaten Konsum angeht. Die Ausgaben sind im Juni etwas stärker gestiegen als erwartet. Die Einkommen haben wider Erwarten leicht zugelegt. Nach Handelsbeginn folgen der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan.

Und ganz nebenbei läuft die Bilanzsaison weiter. Schon am Donnerstag nach Börsenschluss haben Amazon und T-Mobile US Quartalsausweise veröffentlicht, die nicht gut ankommen. Amazon (vorbörslich -6,9%) steigerte den Umsatz nicht so stark wie erwartet und gab eine enttäuschende Gewinnprognose für das laufende Jahr ab. Die Zahlen von T-Mobile (-0,9%) wurden zwar als gut bezeichnet, was Anleger aber offenbar zu Gewinnmitnahmen nutzen.

Vor der Startglocke haben die beiden Ölkonzerne Chevron (+1,3%) und Exxon Mobil (+0,7%), der Baumaschinenhersteller Caterpillar (+0,8%), der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (+1,8%) sowie der Pharmahersteller Abbvie (+0,1%) ihre Bücher geöffnet und mit ihren jeweiligen Zahlen überzeugt.

Die Aussicht auf sinkende Aktienkurse lässt Anleger zu Staatsanleihen greifen. Steigende Notierungen drücken die Zehnjahresrendite um rund 3 Basispunkte auf 1,24 Prozent.

Der Dollar stabilisiert sich derweil nach dem Rücksetzer der beiden vergangenen Tage, der am Mittwoch begonnen hatte, als die US-Notenbank ihren lockeren geldpolitischen Kurs bekräftigte, und sich am Donnerstag mit dem unter den Erwartungen liegenden BIP fortsetzte. Der Dollarindex tendiert kaum verändert.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,19 -0,8 0,20 7,5

5 Jahre 0,70 -3,0 0,73 34,4

7 Jahre 1,01 -1,1 1,02 36,5

10 Jahre 1,24 -2,7 1,27 32,6

30 Jahre 1,90 -2,3 1,92 25,0

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:55 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1887 -0,0% 1,1877 1,1888 -2,7%

EUR/JPY 130,35 +0,2% 130,09 130,21 +3,4%

EUR/CHF 1,0770 +0,0% 1,0777 1,0767 -0,4%

EUR/GBP 0,8515 -0,0% 0,8521 0,8509 -4,7%

USD/JPY 109,66 +0,1% 109,54 109,53 +6,2%

GBP/USD 1,3959 -0,0% 1,3938 1,3972 +2,2%

USD/CNH (Offshore) 6,4659 +0,1% 6,4665 6,4581 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 38.861,01 -1,7% 39.735,26 40.019,51 +33,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,52 73,62 -0,1% -0,10 +52,6%

Brent/ICE 76,03 76,05 -0,0% -0,02 +48,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.826,15 1.828,23 -0,1% -2,08 -3,8%

Silber (Spot) 25,48 25,58 -0,4% -0,09 -3,5%

Platin (Spot) 1.040,70 1.064,30 -2,2% -23,60 -2,8%

Kupfer-Future 4,53 4,52 +0,1% +0,01 +28,3%

===

