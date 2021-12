MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen vor Notenbankbeschlüssen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street kommt nach den Aufschlägen vom Wochenschluss am Montag deutlicher zurück. Händler sprechen von einer "Woche der Wahrheit" mit den Notenbanksitzungen von Federal Reserve, Europäischer Zentralbank, Bank of England sowie der Bank of Japan. Von der US-Notenbank erwarten Marktakteure eine forschere Gangart bei der geldpolitischen Straffung. Dies gilt seit den exorbitant hohen Inflationsdaten vom vergangenen Freitag, die das höchste Niveau seit 1982 erreicht hatten, umso mehr.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) baut der Dow-Jones-Index seine Verluste auf 0,9 Prozent aus. Der S&P-500 fällt um 0,8 Prozent, nachdem er am Freitag auf einem Rekordhoch geschlossen hatte. Der Nasdaq-Composite sackt um 1,2 Prozent ab. Wachsende Nervosität vor den anstehenden geldpolitischen Straffungen und zunehmende Besorgnis angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus gewinnen die Oberhand, auch wenn aus dem Handel verlautet, dass Inflationsbekämpfung wirklich geboten sei, denn nachhaltige Inflationsraten auf dem aktuellen Niveau dürften früher oder später auch die Konjunktur und damit den Aktienmarkt treffen.

Es werde erwartet, dass die Fed die Rückführung ihrer Anleihekäufe beschleunige und möglicherweise auch frühere Zinserhöhungen in Aussicht stelle als bislang angenommen, meint Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. In der Folge dürften einige Aktienkategorien in der Gunst der Anleger sinken, die bislang von der Politik des billigen Geldes profitiert hätten. Dazu zählt die Analystin etwa die sogenannten Meme-Aktien, die in den kommenden Monaten aus eigener Kraft nicht mehr so hohe Niveaus erreichen dürften.

Bewegung im Pharmasektor

Unter den Einzelwerten ziehen Moderna um 4,8 Prozent an, Pfizer und Biontech um 5,3 bzw. 7,5 Prozent. US-Chefmedizinberater Anthony Fauci animiert die Amerikaner, sich eine Corona-Auffrischungsimpfung verpassen zu lassen. Die britische Regierung will dies für ihre Bürger bis zum Jahresende gewährleisten. Bei Pfizer stützt zusätzlich eine Hochstufung durch die UBS, bei Pfizer und Biontech außerdem eine neue Studie aus Israel, die die Wirksamkeit des gemeinsamen Impfstoffs gegen die Omikron-Variante nach der dritten Impfung belegt.

Arena Pharmaceuticals schießen derweil um über 80 Prozent empor. Pfizer will die Biopharmagesellschaft übernehmen, der Deal bewertet das Unternehmen mit 6,7 Milliarden Dollar. Novavax ziehen um 1,5 Prozent an, die Gesellschaft hat die Notfallzulassung ihres Corona-Impfstoffes in den Vereinigten Arabischen Emiraten beantragt. Bluebird Bio klettern um 1,6 Prozent, die Biotechnologiegesellschaft wartet mit positiven Studienergebnissen zu einem Medikament auf.

Harley-Davidson will ihr Geschäft mit Elektromotorrädern an die Börse bringen. Das Geschäft namens Livewire soll über einen Zusammenschluss mit dem leeren Börsenmantel AEA-Bridges Impact fusioniert werden und so auf das Parkett gebracht werden. Die Titel des legendären Motorradherstellers steigen um 7,7 Prozent.

Dollar Tree verlieren 1,5 Prozent. Der Einzelhändler streitet sich mit dem aktivistischen Aktionär Mantle Ridge, der den gesamten Verwaltungsrat ersetzen möchte.

Öl etwas günstiger

Die Erdölpreise fallen indes leicht. Das Kartell Opec räumt ein, dass sich bedingt durch die Omikron-Variante ein Teil der unterstellten Nachfrageerholung ins erste Quartal 2022 verschieben werde.

Der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent. Der Greenback profitiert von der Hoffnung auf die anstehenden geldpolitischen Straffungen. Am Rentenmarkt geben die Renditen am langen Ende deutlicher nach. Der Abstand zwischen lang- und kurzfristigen Renditen hat sich zuletzt verringert. Das sei ein Zeichen, dass Anleger befürchteten, die US-Notenbank könnte mit ihren geldpolitischen Straffungen übertrieben stark auf die hohe Inflation reagieren und so die Wirtschaft abwürgen, so Marktteilnehmer. Am Goldmarkt zeigt sich der Preis für die Feinunze etwas fester.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.641,06 -0,9% -329,93 +16,5%

S&P-500 4.676,35 -0,8% -35,67 +24,5%

Nasdaq-Comp. 15.436,26 -1,2% -194,34 +19,8%

Nasdaq-100 16.139,94 -1,2% -192,05 +25,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,63 -2,4 0,66 51,5

5 Jahre 1,20 -5,4 1,25 83,7

7 Jahre 1,36 -5,5 1,41 71,1

10 Jahre 1,42 -6,7 1,48 49,9

30 Jahre 1,81 -7,5 1,88 15,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:28 Fr,17:02 % YTD

EUR/USD 1,1297 -0,1% 1,1288 1,1304 -7,5%

EUR/JPY 128,14 -0,1% 128,13 128,19 +1,6%

EUR/CHF 1,0406 -0,1% 1,0412 1,0419 -3,7%

EUR/GBP 0,8541 +0,1% 0,8532 0,8544 -4,4%

USD/JPY 113,42 -0,0% 113,51 113,41 +9,8%

GBP/USD 1,3229 -0,2% 1,3231 1,3231 -3,2%

USD/CNH (Offshore) 6,3751 +0,0% 6,3664 6,3732 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 47.163,14 -6,2% 48.783,79 47.886,01 +62,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,38 71,67 -0,4% -0,29 +50,3%

Brent/ICE 74,73 75,15 -0,6% -0,42 +49,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.788,33 1.782,82 +0,3% +5,52 -5,8%

Silber (Spot) 22,29 22,20 +0,4% +0,09 -15,5%

Platin (Spot) 932,50 942,81 -1,1% -10,31 -12,9%

Kupfer-Future 4,28 4,29 -0,1% -0,00 +21,7%

