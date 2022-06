MÄRKTE USA/Großer Fed-Zinsschritt belastet - Dow unter 30.000 Punkten

Aktien in diesem Artikel Revlon 2,04 EUR

NEW YORK (Dow Jones)--Ein zweiter Blick auf die Fed-Leitzinserhöhung vom Vortag veranlasst Anleger am US-Markt am Donnerstag zu Verkäufen. Im frühen Geschäft verliert der Dow-Jones-Index 2,4 Prozent auf 29.917 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büßen jeweils 2,8 Prozent ein. Die US-Notenbank hatte den Leitzins um 0,75 Prozent angehoben und damit in einem Ausmaß, das bis zu den Inflationsdaten vom vergangenen Freitag nicht erwartet worden war. Zudem machte Fed-Chef Jerome Powell klar, dass im Juli ein Zinsschritt um weitere 75 Basispunkte denkbar sei. Angesichts der angeschlagenen Konjunktur setzen Rezessionsängste die Wall Street nun unter Druck.

Da passt der Philadelphia-Fed-Index bereits ins Bild, denn der fällt schwächer aus als erwartet. Immerhin liefen die Preiskomponenten nach unten - angesichts der grassierenden Inflation ein wichtiger Befund. Auch Daten zum Immobilienmarkt zeigen sich sehr schwach. Und selbst die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten enttäuschen leicht und ermutigen nicht zu Käufen.

"Natürlich trägt die Entscheidung über die Rekordzinserhöhung um 75 Basispunkte nicht dazu bei, dass die Kredit- und Aktienmärkte heute höher handeln. Aber der größte Teil des aktuellen Ausverkaufs scheint auf die große Sorge zurückzuführen zu sein, dass die Fed bereit ist, in ihrem Kampf gegen den Druck durch steigende Preise eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen in Form einer bevorstehenden Rezession zusammen mit einer höheren Arbeitslosigkeit zu akzeptieren", sagt Pierre Veyret, technischer Analyst bei Activ Trades.

Die Stärke am Vortag nach dem Zinsentscheid begründeten Teilnehmer zum Teil mit vermeintlich taubenhaften Aussagen des Fed-Präsidenten. So sagte Powell, dass Zinsschritte um 75 Basispunkte nicht zur Regel werden sollten. Nun heißt es, dies klinge alles andere als taubenhaft.

Am Aktienmarkt steigen Twitter um 0,9 Prozent, nachdem das Wall Street Journal berichtet hat, dass Tesla-Chef Elon Musk seine Übernahmepläne für Twitter bei einem All-Hands-Meeting des Kurznachrichtendienstes am Donnerstag aller Voraussicht nach bekräftigen werde.

Der Kosmetikkonzern Revlon ist insolvent. Die Revlon Inc meldete Konkurs nach Chapter-11 an. Die Aktie war mit entsprechenden Berichten bereits in den Vortagen abgestürzt. Aktuell ist der Handel mit dem Titel ausgesetzt.

Renditen im Aufwind

Die US-Renditen legen kräftig zu und arbeiten damit die Zinserhöhung ein. Allerdings geben sie einen Teil der Gewinne mit dem schwachen Philly-Fed-Index ab. Am Vortag hatten die Renditen noch nachgegeben. Teilnehmer begründeten dies mit der Aussicht auf weniger große Zinsschritte in der Zukunft.

Der Dollar zeigt mit den schwachen Konjunkturdaten Schwäche, der Dollarindex verliert 0,6 Prozent. Die mit den Konjunkturdaten verstärkten Rezessionsängste ließen Zweifel am geldpolitischen Straffungskurs der Fed aufkommen, heißt es.

Die Ölpreise geben nach. Teilnehmer verweisen auf den Effekt der Leitzinserhöhung durch die Fed und die Serie von Zinserhöhungen durch andere Notenbanken. Mit der Gefahr einer durch die straffe Geldpolitik verursachte Rezession könnte die Nachfrage nach Öl senken.

Der Goldpreis sinkt mit den höheren Leitzinsen rund um den Globus. Die schwachen US-Daten lassen den Preis der Feinunze aber zurückkommen. Die Daten lassen eine forsche Straffung der US-Geldpolitik unwahrscheinlicher erscheinen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 29.917,31 -2,4% -751,22 -17,7%

S&P-500 3.685,64 -2,8% -104,35 -22,7%

Nasdaq-Comp. 10.782,88 -2,8% -316,28 -31,1%

Nasdaq-100 11.259,63 -2,9% -334,14 -31,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,27 +5,1 3,22 253,9

5 Jahre 3,49 +11,5 3,37 222,9

7 Jahre 3,50 +12,8 3,37 206,3

10 Jahre 3,42 +13,1 3,29 190,8

30 Jahre 3,44 +11,1 3,33 154,3

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0458 +0,1% 1,0444 1,0399 -8,0%

EUR/JPY 138,68 -0,8% 140,03 139,93 +6,0%

EUR/CHF 1,0168 -2,1% 1,0379 1,0413 -2,0%

EUR/GBP 0,8531 -0,6% 0,8587 0,8629 +1,5%

USD/JPY 132,62 -0,9% 134,32 134,58 +15,2%

GBP/USD 1,2258 +0,7% 1,2147 1,2050 -9,4%

USD/CNH (Offshore) 6,7164 +0,6% 6,7097 6,7217 +5,7%

Bitcoin

BTC/USD 21.076,68 -5,0% 22.119,18 21.216,85 -54,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 113,30 115,31 -1,7% -2,01 +55,7%

Brent/ICE 117,54 118,51 -0,8% -0,97 +55,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.830,85 1.834,30 -0,2% -3,46 +0,1%

Silber (Spot) 21,58 21,69 -0,5% -0,11 -7,4%

Platin (Spot) 945,07 943,95 +0,1% +1,12 -2,6%

Kupfer-Future 4,10 4,16 -1,4% -0,06 -7,6%

===

