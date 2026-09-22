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MÄRKTE USA/Gut behauptet dank nachlassender Inflationsängste

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DOW JONES--Die US-Börsen starten am Dienstag mit einem kleinen Plus in den Handel. Nach der Rally vom Wochenbeginn agieren die Anleger zunächst etwas zurückhaltender. Übergeordnet stützen jedoch weiter nachlassende Inflationssorgen, wie es aus dem Handel heißt. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,2 Prozent auf 52.137 Punkte. Der S&P-500 gewinnt ebenfalls 0,2 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,4 Prozent.

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Die Ölpreise sind erneut auf dem Rückzug. Brentöl verbilligt sich aktuell um 1,7 Prozent auf 98,61 Dollar je Barrel. Auch die Marktzinsen geben weiter nach. Am US-Anleihemarkt sinkt die Rendite zehnjähriger Anleihen um 1 Basispunkt auf 4,95 Prozent. Der Dollar tendiert derweil kaum verändert.

Am Markt wächst die Zuversicht, dass die Verhandlungen zwischen USA und Iran über eine Beendigung des Kriegs Fortschritte machen werden und bald wieder mehr Öl durch die Straße von Hormus transportiert werden kann. Zur Generalversammlung der Vereinten Nationen am Dienstag in New York werden Diplomaten beider Länder erwartet. Auch US-Präsident Donald Trump wird dort sprechen. Überdies meldete Kyodo News, dass der Iran vorgeschlagen habe, die Straße von Hormus in den kommenden Tagen zu öffnen, wenn die USA im Gegenzug die Blockade der iranischen Häfen lockerten.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Wichtige Konjunkturdaten wurden am Dienstag nicht veröffentlicht. Auch Unternehmensnachrichten sind rar. Bei den am Vortag gut gelaufenen Aktien mit KI-Bezug kommt es zu Gewinnmitnahmen. Unter anderem geben Advanced Micro Devices (AMD) um 0,1 Prozent nach. Die Marktkapitalisierung von AMD hatte am Montag erstmals die Marke von 1 Billion Dollar geknackt. Intel fallen um 0,4 Prozent. Aktien von Software-Entwicklern sind hingegen gesucht. Sie bewegen sich häufig gegenläufig zu KI-Aktien, denn Anleger befürchten, dass von KI eine disruptive Wirkung auf den Software-Sektor ausgehen könnte. Salesforce gewinnen 0,9 Prozent, Adobe 0,2, Servicenow 0,6 und Workday ebenfalls 0,6 Prozent.

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Die Gamestop-Aktie rückt um 4,1 Prozent vor. Aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht geht hervor, dass CEO Ryan Cohen weitere 1,15 Millionen Aktien des Videospielehändlers gekauft hat. Der Kurs von Millerknoll steigt um 1 Prozent; der Möbelhersteller hat nach einem schwachen ersten Geschäftsquartal seine Umsatzprognose gesenkt, die Gewinnprognose aber bekräftigt.

Die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba verbessert sich um 3,4 Prozent. Das Unternehmen hat am Dienstag seinen bisher leistungsstärksten KI-Chip und sein bisher umfangreichstes KI-Modell vorgestellt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.137,21 +0,2 +88,38 52.048,83

S&P-500 7.779,92 +0,2 +15,22 7.764,70

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NASDAQ Comp 27.236,99 +0,4 +114,90 27.122,09

NASDAQ 100 30.587,63 +0,3 +105,28 30.482,35

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,74 -0,01 4,79 4,71

5 Jahre 4,82 -0,01 4,86 4,79

10 Jahre 4,95 -0,01 4,98 4,92

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1456 -0,1 -0,0006 1,1462 1,1470

EUR/JPY 180,19 -0,1 -0,2100 180,4 180,6000

EUR/CHF 0,9392 -0,2 -0,0020 0,9412 0,9416

EUR/GBP 0,8572 0,0 0,0000 0,8572 0,8576

USD/JPY 157,27 -0,1 -0,0900 157,36 157,4300

GBP/USD 1,3358 -0,0 -0,0005 1,3363 1,3372

USD/CNY 6,6995 +0,1 0,0042 6,6953 6,6953

USD/CNH 6,6985 +0,1 0,0060 6,6925 6,6923

AUS/USD 0,7111 -0,1 -0,0004 0,7115 0,7121

Bitcoin/USD 85.773,04 -1,4 -1.201,48 86.974,52 86.298,50

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,18 -1,7 -1,60 95,78

Brent/ICE 98,61 -1,7 -1,73 100,34

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.332,42 -0,2 -10,74 4.343,16

Silber 65,72 -0,5 -0,30 66,03

Platin 1.819,63 +1,2 22,07 1.797,56

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 09:53 ET (13:53 GMT)

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14.09.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
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