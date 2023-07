MÄRKTE USA/Gut behauptet erwartet - Goldman Sachs enttäuscht

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Mittwoch gut behauptet in den Handel starten und damit in der Nähe des 15-Monatshochs verharren. Teilnehmer hoffen, dass gute Unternehmensergebnisse zur Fortsetzung der Rally beitragen können. Allerdings hat Goldman Sachs vorbörslich enttäuscht, nachdem bislang die Ergebnisse aus dem Bankensektor bei den Anlegern im Allgemeinen gut angekommen waren. Goldman hat mit einem überraschend hohen Gewinneinbruch verstimmt, Gründe sind eine Flaute im Investmentbanking und ein verhaltener Anleihenhandel sowie höhere Kosten. Der Verlust in der Aktie hält sich mit 0,3 Prozent indes in Grenzen, wohl auch, weil die Erträge weniger stark fielen als befürchtet. Nach der Schlussglocke folgen mit Tesla und Netflix zwei Marktlieblinge mit Zahlen, außerdem werden United Airlines, IBM und Alcoa berichten.

Die Kauflaune könnte durch die Hoffnung etwas befördert werden, dass die Zentralbanken aufgrund der sich abkühlenden Inflation bald eine Kurve Richtung Zinswende hinlegen und dass die bisherigen Zinserhöhungen der US-Wirtschaft noch nicht stark geschadet haben. In dieser Hinsicht gab es gute Nachrichten aus Großbritannien, wo die Verbraucherpreise so langsam wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr gestiegen sind.

"Die Märkte konnten sich mit den jüngsten Unternehmens- und Wirtschaftsnachrichten trösten, da es hoffnungsvolle Anzeichen dafür gab, dass die galoppierende Inflation nachlässt", sagt Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor: "In den USA ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche so gut wie beschlossene Sache, wobei neuere Indikatoren darauf hindeuten, dass die Erhöhung das Ende ihrer aggressiven geldpolitischen Straffungsoffensive markieren könnte", so Hunter weiter.

Anleihen nach britischen Inflationsdaten fester

Am Anleihemarkt laufen die Notierungen mit den britischen Daten nach oben. Der Dollar zeigt sich befestigt, worin Teilnehmer eine Gegenbewegung nach der jüngsten Schwäche sehen. Die Ölpreise notieren leicht im Plus, dürften sich aber im Vorfeld der Öllagerbestandsdaten nur wenig bewegen.

Bei den Einzelwerten geben Aurora Innovation vorbörslich um 9,9 Prozent nach. Das Technologieunternehmen mit Schwerpunkt selbstfahrende Fahrzeuge hatte die Platzierung von Aktien im Volumen von bis zu 800 Millionen Dollar angekündigt.

Startek schießen um 14,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen, das technologiegestützte Lösungen für das Management von Kundenerfahrungen anbietet, hat ein Übernahmeangebot erhalten.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,72 -4,2 4,76 29,7

5 Jahre 3,95 -5,8 4,01 -4,8

7 Jahre 3,85 -5,2 3,90 -11,8

10 Jahre 3,75 -4,3 3,79 -13,5

30 Jahre 3,86 -3,4 3,90 -10,6

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:17 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1222 -0,1% 1,1216 1,1234 +4,8%

EUR/JPY 156,77 +0,6% 156,36 155,94 +11,7%

EUR/CHF 0,9628 -0,0% 0,9621 0,9634 -2,7%

EUR/GBP 0,8691 +0,9% 0,8666 0,8590 -1,8%

USD/JPY 139,70 +0,6% 139,40 138,81 +6,5%

GBP/USD 1,2913 -1,0% 1,2942 1,3078 +6,8%

USD/CNH (Offshore) 7,2282 +0,5% 7,2206 7,1864 +4,3%

Bitcoin

BTC/USD 29.948,39 +0,5% 30.086,94 29.875,69 +80,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,18 75,75 +0,6% +0,43 -4,0%

Brent/ICE 80,12 79,63 +0,6% +0,49 -3,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 26,70 27,07 -1,4% -0,37 -65,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.975,15 1.978,95 -0,2% -3,80 +8,3%

Silber (Spot) 25,10 25,13 -0,1% -0,03 +4,7%

Platin (Spot) 983,95 986,70 -0,3% -2,75 -7,9%

Kupfer-Future 3,78 3,82 -1,1% -0,04 -0,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2023 08:25 ET (12:25 GMT)