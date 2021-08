MÄRKTE USA/Gut behauptet - Inflation im Rahmen der Erwartungen

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnen sich zur Wochenmitte erneut kleine Kursgewinne ab, nachdem Dow und S&P-500 am Vortag neue Rekordstände verbucht haben. Von den mit Spannung erwarteten Daten zu den Verbraucherpreisen geht zunächst kein Störfeuer aus. Die Teuerung hat sich wie erwartet im Juli gegenüber dem Vormonat etwas abgeschwächt, in der Kernrate stiegen die Preise auf Monatssicht sogar noch etwas weniger deutlich als von Volkswirten prognostiziert. Die Reallöhne sanken verglichen mit dem Vormonat leicht, was eher gegen Zweitrundeneffekte spricht.

Die Daten scheinen der US-Notenbank recht zu geben, die bislang darauf beharrt, dass der in den zurückliegenden Monaten zu beobachtende Preisauftrieb ein vorübergehendes Phänomen sei. Immer mehr Marktteilnehmer bezweifeln dies jedoch. "Das Narrativ der Fed von der vorübergehenden Inflation gerät zusehends ins Wanken", meint Salman Ahmed, Leiter des globalen Makro-Research bei Fidelity International. Man müsse sich fragen, ob die aktuelle Geldpolitik noch angemessen sei und wie die Fed das Thema angehe. Die zuletzt hohe Inflation hat an den Finanzmärkten eine Debatte über ein möglicherweise baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik der US-Notenbank in Gang gesetzt.

Der Dollar gibt in Reaktion auf die Verbraucherpreisdaten leicht nach. Der Euro steigt von Kursen um 1,1720 auf rund 1,1740 Dollar. Am Anleihemarkt kommen die zwischenzeitlich gestiegenen Renditen wieder zurück.

WW-Zahlen verpassen Aktie Radikaldiät

Geschäftszahlen kommen am Mittwoch eher aus der zweiten Reihe der US-Unternehmenslandschaft, etwa von der Schnellrestaurantkette Wendy's (vorbörslich plus 4,4 Prozent). Diese hat im zweiten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, nachdem pandemiebedingte Einschränkungen gelockert worden waren.

Schon am Dienstag nach Börsenschluss hat WW International (ehemals Weight Watchers) enttäuschende Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Die Aktie des Diät-Spezialisten bricht vorbörslich um 26 Prozent ein.

Coinbase verbessern sich dagegen um 4,8 Prozent. Die Kryptowährungsbörse hat überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, ihre Aktie profitiert aber auch von der Aufwertung des Bitcoin.

Ölpreise unter Druck - USA dringen auf höhere Opec-Fördermengen

Am Ölmarkt geben die Preise nach der Erholung vom Dienstag nun wieder deutlicher nach. Angeblich fordern die USA von den Opec+-Staaten höhere Ölfördermengen. Man stehe in Kontakt mit "relevanten Opec+-Mitgliedern" bezüglich der Bedeutung des Wettbewerbs für die Preissetzung, zitiert CNBC den Nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan. Wettbewerb auf dem Energiemarkt gewährleiste ein verlässliches und stabiles Angebot, und die Opec müsse mehr tun, um die Erholung zu unterstützen, so Sullivan. Daneben warten die Akteure auf die offiziellen Daten zu den Rohölvorräten der USA. Von den am späten Dienstag veröffentlichten Daten des Branchenverbands API kommt keine Unterstützung.

Gold erholt sich derweil etwas. Der Preis für das Edelmetall war zu Wochenbeginn regelrecht eingebrochen, was Beobachter mit dem festeren Dollar und dünnen Umsätzen erklärt hatten.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,22 -1,2 0,24 10,7

5 Jahre 0,81 -1,8 0,83 44,8

7 Jahre 1,12 -1,1 1,13 47,3

10 Jahre 1,35 -0,5 1,36 43,3

30 Jahre 1,99 -0,6 2,00 34,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:35 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1745 +0,2% 1,1711 1,1724 -3,8%

EUR/JPY 129,68 +0,1% 129,67 129,59 +2,9%

EUR/CHF 1,0814 -0,0% 1,0814 1,0812 +0,0%

EUR/GBP 0,8467 +0,0% 0,8470 0,8467 -5,2%

USD/JPY 110,43 -0,1% 110,73 110,54 +6,9%

GBP/USD 1,3870 +0,2% 1,3825 1,3846 +1,5%

USD/CNH (Offshore) 6,4762 -0,2% 6,4871 6,4876 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 46.031,01 +0,6% 46.149,01 45.253,51 +58,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,66 68,29 -0,9% -0,63 +40,4%

Brent/ICE 69,80 70,63 -1,2% -0,83 +37,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.746,66 1.729,03 +1,0% +17,64 -8,0%

Silber (Spot) 23,49 23,33 +0,7% +0,17 -11,0%

Platin (Spot) 1.020,50 999,50 +2,1% +21,00 -4,7%

Kupfer-Future 4,35 4,35 -0,1% -0,01 +23,3%

