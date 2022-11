MÄRKTE USA/Gut behauptet - Lyft und Tripadvisor stürzen ab

NEW YORK (Dow Jones)--Am Dienstag dürfte es an den US-Börsen zunächst leicht nach oben gehen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an. Wegen der Zwischenwahlen am Dienstag und der für Donnerstag anstehenden Veröffentlichung der viel beachteten Verbraucherpreise dürften sich die Anleger aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

Übergeordnet sei die Stimmung recht gut, heißt es. Die Deutsche Bank schreibt das den sogenannten Midterm Elections zu. Diese seien historisch betrachtet "das beste Kaufsignal, das wir haben". Seit dem Zweiten Weltkrieg habe der S&P-500 jeweils ein Jahr nach den Zwischenwahlen stets höher notiert. Die Analysten fragen sich allerdings, ob von den bisher 19 Zwischenwahlen in der Nachkriegszeit jemals welche in einer vergleichbaren Situation stattgefunden hätten, in der die Aussicht auf weiter steigende Zinsen und eine Rezession im kommenden Jahr die Börsen belaste.

Konjunkturdaten von Rang werden am Dienstag nicht veröffentlicht. Die Anleger können sich also ganz auf die Bilanzsaison konzentrieren. Unter den Einzelwerten brechen Lyft im vorbörslichen Handel um rund 17 Prozent ein. Der Fahrdienstleister und Uber-Konkurrent (+0,4%) hat ein langsameres Umsatzwachstum und einen Rückgang der Nutzerzahlen vermeldet. Tripadvisor (-21%) hat weniger verdient als erwartet.

Lordstown Motors machen einen Kurssprung von 14 Prozent. Die taiwanische Foxconn, weltgrößer Hersteller elektronischer Produkte, will ihre Investitionen in das Elektromobilitäts-Startup verstärken. Die Freude darüber lässt die Anleger großzügig über die schwachen Zahlen hinwegsehen, die Lordstown am Dienstag vorgelegt hat.

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar etwas von seinem jüngsten Rücksetzer. Der Dollarindex steigt um 0,3 Prozent. Für die US-Währung dürften die Zwischenwahlen keine besondere Bedeutung haben, heißt es von Devisenanalysten. Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank sieht mehrere Argumente, dass Devisenhändler keine wesentliche Neueinschätzung zum Greenback vornehmen dürften, sollten die Demokraten die Mehrheit in einer der beiden Kammern verlieren. Man könne vom Wahlausgang durchaus Schlussfolgerungen ableiten, die langfristig für die Dollar-Wechselkurse relevant sein könnten. Doch auf Sicht von zwei Jahren bestehe kein Anlass, dass der Devisenmarkt schon aktuell darauf setze, so der Experte. Denn schon bislang habe die Regierung von US-Präsident Joe Biden aufgrund der engen Mehrheitsverhältnisse im Senat nicht "durchregieren" können. Ein Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus ändere am politischen Handlungsspielraum der Regierung nicht allzuviel.

Die Unsicherheit bezüglich des Ausgangs der Zwischenwahlen verschafft dem Anleihemarkt etwas Zulauf. Die Renditen kommen leicht zurück. Rezessionssorgen und Zweifel an der chinesischen Nachfrage belasten derweil die Ölpreise.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,71 +0,4 4,70 397,5

5 Jahre 4,37 -2,3 4,39 310,6

7 Jahre 4,29 -2,2 4,31 284,6

10 Jahre 4,19 -2,0 4,21 268,4

30 Jahre 4,31 -1,4 4,32 240,6

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9999 -0,2% 0,9993 0,9998 -12,1%

EUR/JPY 146,26 -0,4% 146,77 146,50 +11,8%

EUR/CHF 0,9911 +0,1% 0,9909 1,0103 -4,5%

EUR/GBP 0,8738 +0,4% 0,8710 0,8722 +4,0%

USD/JPY 146,30 -0,2% 146,86 146,50 +27,1%

GBP/USD 1,1443 -0,6% 1,1474 1,1463 -15,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2552 +0,3% 7,2617 7,2393 +14,2%

Bitcoin

BTC/USD 19.708,01 -3,7% 19.750,86 20.758,17 -57,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,40 91,79 -0,4% -0,39 +30,9%

Brent/ICE 97,57 97,92 -0,4% -0,35 +33,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 114,88 109,68 +4,7% +5,20 +73,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.672,50 1.675,30 -0,2% -2,81 -8,6%

Silber (Spot) 20,78 20,83 -0,2% -0,05 -10,9%

Platin (Spot) 982,50 983,35 -0,1% -0,85 +1,2%

Kupfer-Future 3,63 3,60 +0,8% +0,03 -17,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

