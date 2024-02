MÄRKTE USA/Gut behauptet nach Fed-Protokoll - Nvidia-Zahlen im Fokus

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (Dow Jones)--Mehrheitlich mit einem leichten Plus hat die Wall Street am Mittwoch den Handel beendet. Nach dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung rutschten die Indizes zwischenzeitlich deutlicher ins Minus, holten die Abgaben aber gegen Handelsende wieder vollständig auf und schlossen letztlich mit moderaten Gewinnen. Lediglich der Nasdaq-Composite verzeichnete vor den Nvidia-Zahlen nach Handelsende ein leichtes Minus.

Bei der Fed-Sitzung Ende Januar haben mehrere Währungshüter ihre Sorge über zu schnelle Zinssenkungen zum Ausdruck gebracht. Dies bestätigte die Erwartung der Anleger, dass sich die Fed mit einer ersten Zinssenkung noch Zeit lassen dürfte und sich die Inflation erst weiter abschwächen müsse. Erst vergangene Woche hatten Inflationsdaten der Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung einen weiteren Dämpfer verpasst.

"Letztendlich lese ich das Protokoll so, dass Zinssenkungen immer noch kommen werden, sie beginnen nur später in diesem Jahr", sagte Paul Mielczarski, Leiter der Makrostrategie bei Brandywine Global. "Aber die Argumente für den Beginn von Zinssenkungen sind immer noch ziemlich stark. Die Wirtschaft muss nicht schwach sein, damit die US-Notenbank die Zinsen senkt. Sie muss nur genügend Beweise dafür sehen, dass sich die Inflation auf das Ziel von 2 Prozent zubewegt."

Der Dow-Jones-Index gewann 0,1 Prozent auf 38.612 Punkte. Der S&P-500 erhöhte sich ebenfalls um 0,1 Prozent. Dagegen verlor der technologielastige Nasdaq-Composite 0,3 Prozent. Den 1.431 (Dienstag: 1.147) Kursgewinnern an der Nyse standen 1.411 (1.685) -verlierer gegenüber, während 56 (77) Titel unverändert aus dem Handel gingen.

Auf Unternehmensseite galt das Interesse den Jahreszahlen von Nvidia, die nach der Schlussglocke vorgelegt werden. Die Aktie des Entwicklers von Grafikprozessoren und Chipsätzen war zuletzt stark vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) getrieben worden und hat seit Jahresbeginn um gut 40 Prozent zugelegt. Die Erwartungen an die Zahlen (und damit auch das Enttäuschungspotenzial) sind hoch, so dass schon am Dienstag Gewinne mitgenommen wurden. Im Vorfeld der Zahlen gab der Nvidia-Kurs um weitere 2,8 Prozent nach.

Amazon von Dow-Aufnahme gestützt

Amazon legten um 0,9 Prozent zu. Die Aktie des E-Commerce-Riesen wird zum Handelsbeginn am Montag in den Dow-Jones-Index aufgenommen und ersetzt dort die Aktie von Walgreens Boots Alliance (-2,5%).

Solaredge brachen dagegen um 12,2 Prozent ein. Hohe Zinsen und niedrigere Strompreise haben die Nachfrage nach Solarpanelen für Wohngebäude im vierten Quartal zurückgehen lassen, wodurch der Umsatz des Unternehmens drastisch schrumpfte. Überdies gab Solaredge einen pessimistischen Ausblick.

Mit Enttäuschung wurden auch die Zahlen und der Ausblick von Palo Alto Networks aufgenommen. Die Aktie des IT-Sicherheitsspezialisten stürzte um 28,4 Prozent ab und zog auch die Aktien anderer Branchenunternehmen mit nach unten. Crowdstrike und Zscaler verbilligten sich um 9,7 bzw 14,1 Prozent.

Dollar und Anleihen kaum bewegt von Fed-Protokoll

Der Dollar reagierte kaum auf die Bekanntgabe des Fed-Protokolls. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Das die US-Notenbank sich mit einer Zinssenkung noch Zeit lassen werde, sei keine Überraschung gewesen, hieß es. Noch vor einem Monat gingen die Anleger davon aus, dass die Fed die Zinsen bei der Sitzung im März senken würde. Jetzt wird vermehrt erwartet dass sich die Fed noch bis Juni Zeit lässt.

Auch am Anleihemarkt blieb eine Reaktion auf das Fed-Protokoll weitgehend aus. Die Rendite zehnjähriger Titel legte um 4,2 Basispunkte auf 4,32 Prozent zu. Beobachter sprachen von einer Stabilisierung.

Deutlicher nach oben ging es für die Ölpreise. Nach anfänglichen Verlusten stiegen die Notierungen für Brent und WTI um bis zu 1,3 Prozent. Es belastete einerseits neben den hohen Marktzinsen die Befürchtung einer geringeren Nachfrage. Der Nahost-Konflikt und die damit verbundene Gefahr eines Angebotsengpasses stützten jedoch auf der anderen Seite, hieß es.

Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert und notierte damit weiterhin deutlich über der Marke von 2.000 Dollar je Feinunze. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung setzte keinen Impuls.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.612,24 +0,1% 48,44 +2,5%

S&P-500 4.981,80 +0,1% 6,29 +4,4%

Nasdaq-Comp. 15.580,87 -0,3% -49,91 +3,8%

Nasdaq-100 17.478,91 -0,4% -67,19 +3,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,68 +6,5 4,61 25,9

5 Jahre 4,30 +4,5 4,25 29,9

7 Jahre 4,33 +4,7 4,28 36,1

10 Jahre 4,32 +4,2 4,28 44,1

30 Jahre 4,48 +3,2 4,45 51,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Di, 17:09 % YTD

EUR/USD 1,0818 +0,1% 1,0811 1,0820 -2,1%

EUR/JPY 162,47 +0,2% 162,31 162,11 +4,4%

EUR/CHF 0,9516 -0,2% 0,9526 0,9524 +2,6%

EUR/GBP 0,8562 -0,0% 0,8560 0,8551 -1,3%

USD/JPY 150,19 +0,2% 150,14 149,84 +6,6%

GBP/USD 1,2634 +0,1% 1,2628 1,2652 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1998 -0,0% 7,1937 7,2016 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 50.975,30 -2,4% 51.619,45 51.772,46 +17,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,03 77,04 +1,3% +0,99 +7,8%

Brent/ICE 83,13 82,34 +1,0% +0,79 +8,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 23,95 23,63 +1,4% +0,32 -26,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.025,01 2.024,34 +0,0% +0,67 -1,8%

Silber (Spot) 22,91 23,03 -0,5% -0,11 -3,6%

Platin (Spot) 886,75 910,50 -2,6% -23,75 -10,6%

Kupfer-Future 3,88 3,87 +0,3% +0,01 -0,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

