MÄRKTE USA/Gut behauptet nach Preisdaten im Rahmen der Erwartungen

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen starten mit kleinen Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche, nachdem sich die Inflation in den USA erwartungsgemäß im Mai etwas abgeschwächt hat. Der Dow-Jones-Index klettert kurz nach Handelsbeginn um 0,2 Prozent auf 39.259 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite liegen 0,2 bzw 0,1 Prozent im Plus. Das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank, der Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator), ist im Mai wie von Volkswirten im Konsens vorhergesagt um 2,6 Prozent gestiegen, nachdem im April ein Anstieg um 2,8 Prozent verzeichnet wurde. Die nachlassende Inflation befeuert Zinssenkungshoffnungen. Die Renditen der US-Anleihen geben leicht nach, der Dollar tendiert behauptet.

Die gleichzeitig mit dem PCE-Preisindex veröffentlichten persönlichen Einkommen stiegen im vergangenen Monat geringfügig stärker als angenommen, die persönlichen Ausgaben etwas weniger stark. Nach Handelsaufnahme werden noch der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan, jeweils für Juni, bekanntgegeben.

Gesprächsthema und tendenziell die Stimmung aufhellend ist aber vor allem der Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Im ersten direkten Fernsehduell hat Präsident Joe Biden gegen seinen zumeist als wirtschaftsfreundlicher eingeschätzten Herausforderer Donald Trump nach allgemeiner Wahrnehmung keinen guten Eindruck gemacht. Innerhalb der Demokratischen Partei sollen nun sogar die Zweifel wachsen, ob Biden mit seinem hohen Alter der richtige Kandidat ist. Die Aktien des von Donald Trump gegründeten Unternehmens Trump Media steigen um 2,8 Prozent.

Kursrutsch bei Nike

Unternehmensseitig hat Nike mit einer Umsatzwarnung aufgewartet. Der Sportartikelhersteller sieht den Umsatz im laufenden ersten Geschäftsquartal um 10 Prozent zurückgehen. Schon im gerade beendeten vierten Quartal schrumpften die Erlöse und verfehlten die Erwartungen. Die Nike-Aktie sackt um rund 17 Prozent ab. Der Kurs des Wettbewerbers Under Armour gibt um 1,5 Prozent nach. Die Aktie des Sportschuhhändlers Foot Locker fällt um 5,4 Prozent.

Accolade brechen um 37 Prozent ein. Der Gesundheitsdienstleister hat einen enttäuschenden Ausblick abgegeben. Infinera verteuern sich um 19,3 Prozent. Nokia kauft den Anbieter von Netzwerklösungen für 2,3 Milliarden Dollar, was einem deutlichen Aufschlag auf den Aktienkurs zuvor entspricht.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.259,29 +0,2% 95,23 +4,2%

S&P-500 5.492,34 +0,2% 9,47 +15,2%

Nasdaq-Comp. 17.871,41 +0,1% 12,72 +19,1%

Nasdaq-100 19.803,42 +0,1% 14,40 +17,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,68 -3,4 4,71 25,6

5 Jahre 4,27 -3,9 4,31 26,7

7 Jahre 4,25 -3,2 4,28 28,3

10 Jahre 4,26 -2,2 4,29 38,5

30 Jahre 4,42 -0,8 4,43 44,7

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0697 -0,1% 1,0694 1,0708 -3,2%

EUR/JPY 171,53 -0,3% 172,06 172,02 +10,2%

EUR/CHF 0,9614 -0,1% 0,9611 0,9611 +3,6%

EUR/GBP 0,8463 -0,1% 0,8463 0,8464 -2,4%

USD/JPY 160,38 -0,2% 160,89 160,65 +13,8%

GBP/USD 1,2637 -0,0% 1,2636 1,2650 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2942 -0,1% 7,2957 7,3009 +2,4%

Bitcoin

BTC/USD 61.373,42 -0,2% 61.522,02 61.708,98 +40,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,89 81,74 +0,2% +0,15 +14,2%

Brent/ICE 86,60 86,39 +0,2% +0,21 +13,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,475 34,55 -0,2% -0,07 +7,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.329,25 2.327,83 +0,1% +1,43 +12,9%

Silber (Spot) 29,38 29,08 +1,0% +0,30 +23,6%

Platin (Spot) 1.012,73 992,50 +2,0% +20,23 +2,1%

Kupfer-Future 4,42 4,33 +2,0% +0,09 +12,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

