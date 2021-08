MÄRKTE USA/Gut behauptet - S&P-500 und Nasdaq mit neuen Rekordhochs

NEW YORK (Dow Jones)--Mit kleinen Kursgewinnen starten die US-Börsen in die neue Woche. Gleichwohl reicht es bei S&P-500 und Nasdaq-Composite zu neuen Rekordhochs. Kurz nach der Startglocke zeigt sich der Dow-Jones-Index kaum verändert. Der S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu und der Nasdaq-Composite um 0,4 Prozent.

Am Freitag hatte die Wall Street kräftige Kursgewinne verbucht, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell nur vage Signale bezüglich des Zeitpunkts ausgesendet hatte, zu dem die Federal Reserve mit der Rückführung ihrer monatlichen Anleihekäufe beginnen werde. Außerdem beharrte er darauf, dass der deutliche Anstieg der Inflation nur ein vorübergehendes Phänomen sei. Seine Äußerungen waren dahingehend interpretiert worden, dass die Fed es nicht allzu eilig mit dem sogenannten Tapering habe.

Am Montag lässt dieser Powell-Effekt nun nach, wie Marktteilnehmer sagen. Dafür meldeten sich Inflationssorgen und Zweifel am Tempo der wirtschaftlichen Erholung zurück, zumal die Nachrichtenlage dünn ist. Es stehen weder wichtige Konjunkturdaten noch Unternehmensereignisse auf der Agenda.

Konjunktursorgen und Inflationsängste drängen nach vorne

Vermögensverwalter befürchten, dass die Ertragslage der Unternehmen darunter leidet, wenn diese höhere Kosten nicht an die Kunden weitergeben können. Die Fed könnte sich unter diesen Umständen gezwungen sehen, ihre Geldpolitik beschleunigt zu straffen. Ein rascher Anstieg der Zinsen wiederum würde vor allem die Aktien großer Technologieunternehmen belasten, die in dem Niedrigzinsumfeld besonders gut gelaufen waren, wie Lars Skovgaard Andersen, Investmentstratege bei der Danske Bank, anmerkt. Ihn mache auch das Tempo misstrauisch, in welchem die Aktienkurse gestiegen seien.

Neben der Fed-Politik bereitet auch die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus den Marktteilnehmern Sorgen. Diese bremse das Wachstum des für die US-Wirtschaft so wichtigen privaten Konsums, gibt die Bank Julius Bär zu bedenken. Ihre Volkswirte haben daher ihre Prognose des US-Wirtschaftswachstums im dritten Quartal gesenkt.

Übernahmen bringen Bewegung in Einzelwerte

Unter den Einzelwerten legen Hill-Rom 7 Prozent zu. Baxter International (+2,8%) will den Medizintechnikhersteller für rund 10 Milliarden Dollar kaufen, wie informierte Personen berichten. Hill-Rom kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 9 Milliarden Dollar.

Catalent tendieren 0,5 Prozent höher. Das Unternehmen übernimmt für 1 Milliarde Dollar die Bettera Holdings, einen Hersteller von - unter anderem - Fruchtgummis und Nahrungsergänzungsmitteln.

Adtran (-10,5%) geraten mit dem geplanten Zusammenschluss mit der deutschen Adva Optical unter Druck. Die Übernahme von Via Motors, eines Herstellers von vollelektrischen Nutzfahrzeugen für Flottenmanager, beflügelt derweil den Kurs des Fintech-Unternehmens Ideanomics (+8,8%), das Kunden beim Wechsel zur E-Mobilität unterstützt.

Nach der Erholung in der vergangenen Woche kommen die Ölpreise leicht zurück. Hurrikan Ida stütze zwar tendenziell die Preise, aber das könne sich auch ändern, je nachdem wie stark Ölförderung und Raffineriekapazitäten in Mitleidenschaft gezogen würden, meint die Bank ING. Von der Opec-Konferenz am 1. September erwarten die ING-Analysten keine Impulse. Nachdem sich die Preise jüngst erholt hätten, dürfte die Opec ihre Förderkürzungen wie geplant drosseln.

Der Dollar verharrt auf seinem deutlich schwächeren Niveau. Nachdem einige Falken des Offenmarktausschusses der Fed (FOMC) sich nochmals für einen Beginn des Tapering schon im September ausgesprochen hätten, schien der Markt offenbar doch noch die Hoffnung gehegt zu haben, dass auch von US-Notenbankpräsident Powell ähnliche Töne zu hören sein würden, blickt Devisen-Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank zurück. Doch mit dem Warnhinweis auf die sich ausbreitende Delta-Variante habe er sogar eher eine vorsichtigere Haltung an den Tag gelegt. Die Commerzbank schließt daraus, dass ein Tapering-Beschluss bereits im September eher unwahrscheinlich ist. Der Markt scheine dies ähnlich zu interpretieren, weshalb der Dollar gefallen sei.

Der Anleihemarkt verbucht etwas Zulauf. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 1,30 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.444,32 -0,0% -11,48 +15,8%

S&P-500 4.516,56 +0,2% 7,19 +20,3%

Nasdaq-Comp. 15.189,37 +0,4% 59,87 +17,9%

Nasdaq-100 15.500,73 +0,4% 67,78 +20,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,22 -1,2 0,23 9,8

5 Jahre 0,79 -1,1 0,80 43,2

7 Jahre 1,09 -0,9 1,10 43,8

10 Jahre 1,30 -1,0 1,31 38,5

30 Jahre 1,91 -0,3 1,92 26,6

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:44 Fr, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,1793 -0,0% 1,1797 1,1788 -3,4%

EUR/JPY 129,61 +0,0% 129,50 129,61 +2,8%

EUR/CHF 1,0801 +0,4% 1,0760 1,0766 -0,1%

EUR/GBP 0,8580 +0,0% 0,8572 0,8575 -3,9%

USD/JPY 109,92 +0,1% 109,79 109,97 +6,4%

GBP/USD 1,3745 -0,1% 1,3761 1,3746 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4647 +0,0% 6,4684 6,4680 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 47.735,01 -2,4% 47.973,51 48.281,26 +64,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,51 68,74 -0,3% -0,23 +42,7%

Brent/ICE 72,75 72,70 +0,1% 0,05 +42,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.812,83 1.817,10 -0,2% -4,27 -4,5%

Silber (Spot) 24,05 24,03 +0,1% +0,03 -8,9%

Platin (Spot) 1.011,28 1.015,00 -0,4% -3,73 -5,5%

Kupfer-Future 4,37 4,32 +1,3% +0,05 +24,0%

