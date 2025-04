MÄRKTE USA/Gut behauptet - Vor Zahlen- und Datenflut dominiert Zurückhaltung

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche zeigen sich die US-Börsen gut behauptet. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 40.222 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen um 0,2 und 0,1 Prozent. Marktteilnehmer rechnen nach der Rally an den vier Handelstagen zuvor mit einem zurückhaltenden Geschäft, auch weil in den kommenden Tagen zahlreiche große US-Unternehmen Geschäftszahlen vorlegen werden, darunter aus dem Technologiesektor die Schwergewichte Amazon, Apple, Meta Platforms und Microsoft.

Wer­bung Wer­bung

Konjunkturseitig hätten die Akteure bereits den Arbeitsmarktbericht für April im Blick, der am Freitag veröffentlicht wird. Er bildet die erste Berichtsperiode seit Bekanntgabe der Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump am von diesem so bezeichneten "Befreiungstag" ab. Auch Daten zum Wirtschaftswachstum der USA im ersten Quartal werden in der laufenden Woche veröffentlicht. Am Berichtstag ist die Agenda der Konjunkturdaten noch leer.

Dominiert wird das Geschehen nach wie vor vom Thema Zölle. Hier hat China jüngst Entgegenkommen signalisiert. Nachdem zunächst mit Gegenzöllen auf die US-Strafzölle reagiert wurde, will Peking nun einige Importprodukte aus den USA davon ausnehmen. Derweil herrscht weiter Unklarheit, ob beide Seiten miteinander verhandeln. US-Finanzminister Scott Bessent sagte, er wisse nicht, ob Trump schon direkt mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gesprochen habe. Er selbst habe aber mit seinen chinesischen Kollegen über Themen wie Finanzstabilität und frühe Warnhinweise für die Weltwirtschaft gesprochen.

Der Dollar erholt sich leicht. Mit dem Dollarindex geht es um 0,1 Prozent aufwärts. Am Anleihemarkt zeigt sich die Zehnjahresrendite gut 1 Basispunkt höher bei 4,28 Prozent. Beim Gold kommt es erneut zu Gewinnmitnahmen. Die Ölpreise tendieren etwas leichter, belastet von der Befürchtung eines Überangebots durch möglicherweise höhere Opec+-Fördermengen auf der einen Seite und einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage auf der anderen Seite.

Wer­bung Wer­bung

Unter den Einzelwerten steigen Spirit Aerosystems um 2,5 Prozent. Airbus wird, wie schon länger bekannt, einige Werke des Luftfahrtzulieferers kaufen, wenn auch zu leicht geänderten Bedingungen. Der deutsche Pharmakonzern Merck KGaA übernimmt das US-Biotechunternehmen Springworks Therapeutics, wie am Montag bestätigt wurde. Springworks steigen um 3,1 Prozent.

Derweil hat der Essenslieferdienst Doordash ein Übernahmeangebot für den britischen Wettbewerber Deliveroo abgegeben. Die Doordash-Aktie tendiert etwas fester.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 40.222,24 +0,3% 108,74 -5,7%

S&P-500 5.536,39 +0,2% 11,18 -6,1%

Wer­bung Wer­bung

NASDAQ Comp 17.406,46 +0,1% 23,52 -10,0%

NASDAQ 100 19.452,11 +0,1% 19,55 -7,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:12 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1363 +0,0% 1,1362 1,1361 +9,8%

EUR/JPY 162,7285 -0,3% 163,1900 163,5700 +0,3%

EUR/CHF 0,9422 +0,1% 0,9411 0,9432 +0,6%

EUR/GBP 0,8505 -0,4% 0,8537 0,8540 +3,3%

USD/JPY 143,2110 -0,3% 143,6285 143,9625 -8,7%

GBP/USD 1,3359 +0,4% 1,3306 1,3304 +6,3%

USD/CNY 7,1996 +0,1% 7,1956 7,2011 -0,2%

USD/CNH 7,2943 +0,1% 7,2891 7,2923 -0,6%

AUS/USD 0,6403 +0,0% 0,6402 0,6389 +3,4%

Bitcoin/USD 94.750,95 +0,4% 94.419,20 95.434,15 +1,4%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,97 63,18 -0,3% -0,21 +1,6%

Brent/ICE 66,78 66,91 -0,2% -0,13 -12,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3295,27 3319,65 -0,7% -24,38 +26,5%

Silber 29,03 29,11 -0,3% -0,09 +4,2%

Platin 872,00 859,27 +1,5% 12,64 -1,9%

Kupfer 4,86 4,84 +0,3% 0,02 +19,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2025 09:45 ET (13:45 GMT)