MÄRKTE USA/Gut behauptet - Wall Street unbeeindruckt von Inflationsdaten

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen starten gut behauptet in den Donnerstag. Damit steckt die Wall Street abermals hohe Inflationsdaten recht locker weg. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,1 Prozent auf 39.086 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 0,1 bzw. 0,3 Prozent zu. Die Erzeugerpreise stiegen im Februar stärker als erwartet, was aber die Stimmung nicht allzu sehr belastet, nachdem schon die Verbraucherpreise am Dienstag negativ überrascht hatten. Die Inflationsdaten sprechen eher gegen baldige Zinssenkungen der US-Notenbank. Die nächste Zinssitzung der Federal Reserve wird in der kommenden Woche stattfinden.

Leicht enttäuscht haben auch die Einzelhandelsumsätze, die im Februar weniger stark gestiegen sind als angenommen. Im Januar war allerdings noch ein Rückgang verzeichnet worden. Sie geben Auskunft über den privaten Konsum, der für etwa 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung steht. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging derweil in der Vorwoche überraschend zurück, was für eine ungebrochen gute Beschäftigungslage spricht - und ebenfalls gegen Zinssenkungen.

Zinsspekulationen drücken Anleihen - Renditen steigen weiter

Gespielt wird die These länger hoch bleibender US-Zinsen wie schon an den Vortagen am Rentenmarkt. Denn dort ziehen die Renditen mit den Daten abermals an. Der Dollar legt nach den Preis- und Konjunkturdaten etwas zu und profitiert von den Zinsspekulationen bzw. den anziehenden Marktzinsen; der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent. Gold gehört lehrbuchmäßig zu den Leidtragenden der Zinsspekulationen bzw. des steigenden Greenbacks.

Die Ölpreise legen erneut zu. Die Schlagzeilen über weitere Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien durch die ukrainische Armee stützt erneut. Zudem attestiert die Internationale Energie-Agentur ein Angebotsdefizit, sollte das Erdölkartell seine Förderkürzungen aufrecht erhalten. Die Agentur hob ihre Nachfrageschätzung leicht an.

Analysten drücken Under Armour

Unter den Einzelwerten brechen Under Armour um 12 Prozent nach einer Abstufung durch die Analysten von Williams Trading ein. Auch andere Analysten haben die Titel abgestuft. Zuvor waren die Aktien gestützt worden durch die Nachricht, dass der Unternehmensgründer und ehemalige CEO des Sportartikelherstellers dort ab 1. April erneut das Steuer übernehmen wird. Neuer Chairman wird der Wirtschaftswissenschaftler Mohamed El-Erian, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Allianz-Tochter Pimco.

Fisker stürzen um 50 Prozent ab. Das E-Auto-Startup bereitet informierten Personen zufolge einen Insolvenzantrag vor. Robinhood Markets verteuern sich um 8,5 Prozent. Der Online-Handelsplatz hat im Februar einen kräftigen Zuwachs der Handelsaktivität verzeichnet. Die Aktie profitiert überdies von einer Kaufempfehlung der Bernstein-Analysten.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.085,54 +0,1% 42,22 +3,7%

S&P-500 5.172,88 +0,1% 7,57 +8,5%

Nasdaq-Comp. 16.225,26 +0,3% 47,49 +8,1%

Nasdaq-100 18.118,69 +0,3% 50,22 +7,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,68 +4,3 4,63 25,6

5 Jahre 4,26 +5,9 4,20 25,9

7 Jahre 4,27 +6,6 4,20 29,8

10 Jahre 4,26 +6,6 4,19 37,6

30 Jahre 4,40 +6,1 4,34 43,2

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:40 Uhr Mi, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0917 -0,3% 1,0939 1,0945 -1,2%

EUR/JPY 161,49 -0,2% 161,79 161,68 +3,8%

EUR/CHF 0,9616 -0,1% 0,9624 0,9607 +3,6%

EUR/GBP 0,8543 -0,1% 0,8551 0,8553 -1,5%

USD/JPY 147,93 +0,2% 147,90 147,73 +5,0%

GBP/USD 1,2778 -0,2% 1,2793 1,2798 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1977 +0,1% 7,1972 7,1922 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 72.086,90 -1,3% 73.546,62 72.709,89 +65,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,67 79,72 +1,2% +0,95 +11,4%

Brent/ICE 84,78 84,03 +0,9% +0,75 +10,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 25,215 24,63 +2,4% +0,59 -22,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.162,01 2.174,73 -0,6% -12,73 +4,8%

Silber (Spot) 24,98 25,03 -0,2% -0,06 +5,1%

Platin (Spot) 930,36 943,28 -1,4% -12,91 -6,2%

Kupfer-Future 4,05 4,06 -0,3% -0,01 +3,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

