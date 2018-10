MÄRKTE USA/Gute Quartalszahlen von Facebook & Co treiben Kurse

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street knüpft am Mittwoch an den festen Vortag an und verbucht weitere Gewinne. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,8 Prozent auf 25.079 Punkte, der S&P-500 gewinnt 0,9 Prozent. Die Nasdaq-Indizes legen noch stärker zu um bis zu 2,1 Prozent angesichts von teils kräftigen Kursgewinnen bei Technologieschwergewichten wie Facebook und Ebay.

Einen freundlichen Akzent setzen neue Quartalszahlen. Sollten die Indizes im Plus schließen, wäre dies ein versöhnlicher Ausklang nach einer Monatsbilanz, die die schwächste seit mehreren Jahren ist. Vor allem den Technologiesektor traf es im Oktober hart, nachdem er die jahrelange Aufwärtsbewegung angeführt hatte.

Nun gibt es aber die zaghafte Hoffnung, dass aus der aktuellen technischen Gegenbewegung etwas mehr werden könnte. Dazu wären aber auch positive Nachrichten vonnöten, vor allem was den Handelskonflikt zwischen USA und China anlangt. Daneben könnten auch Konjunkturdaten etwas bewegen. Der vorbörslich veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht belegte erneut das kräftige Jobwachstum in den USA. Der Chicago-Index der Einkaufsmanager ist dagegen etwas deutlicher unter der Erwartung geblieben, wenngleich er noch tief im Wachstum andeutenden Bereich liegt.

Überwiegend Freundliches aus der Berichtssaison

Von der Berichtssaison kommt überwiegend Positives. Hier gab es bereits am Dienstag nachbörslich eine Reihe von Quartalszahlen wichtiger Unternehmen. Die Facebook-Aktie legt nach starken Zahlen 5,7 Prozent zu. Auch Ebay profitieren von gut ausgefallenen Quartalszahlen und steigern sich um 4,9 Prozent. Die Aktie von T-Mobile US legt nach ebenfalls guten Zahlen 6,8 Prozent zu. Die Amgen-Aktie steigt um 1 Prozent, nachdem auch hier die Erwartungen übertroffen wurden.

Die Aktie des auserkorenen T-Moble-US-Fusionspartners Sprint zieht nach Zahlen gut 11 Prozent an. Im zweiten Geschäftsquartal hat der Konzern 5 Cent je Aktie verdient, Analysten hatten einen Verlust erwartet.

General Motors machen nach guten Ergebnissen und einem starken Ausblick einen Satz um 6,5 Prozent. Kellogg verlieren dagegen gut 7 Prozent, nachdem es in einigen US-Segmenten zu Umsatzrückgängen kam.

Kein Interesse an sicheren Häfen

Der Dollar neigt weiter zur Stärke, gestützt auch von den robusten US-Konjunkturdaten, die für einen anhaltend straffen geldpolitischen Kurs sprechen. Aktuell steht der Euro bei rund 1,1310 Dollar.

Die sicheren Häfen Anleihen und Gold stoßen erneut auf wenig Resonanz. Die Teilnehmer hätten wieder Lust auf riskantere Anlagen wie Aktien, heißt es von Teilnehmern. Die Zehnjahresrendite steigt um gut 2 Basispunkte auf 3,14 Prozent, während der Goldpreis 0,7 Prozent auf 1.214 Dollar je Unze fällt.

Geringe Verluste zeigen die Ölpreise, nachdem Branchenverband API am Vortag eine unerwartet starke Zunahme der Ölvorräte zeigte. Im späteren Tagesverlauf werden die offiziellen Lagerdaten erwartet. Teilnehmer rechnen eher mit preisdrückenden Daten, nachdem mehrere Wochen in Folge über einen Aufbau der Bestände berichtet worden ist. Die Sorten WTI und Brent geben 0,4 bzw 0,3 Prozent nach.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.079,02 0,82 204,38 1,46

S&P-500 2.708,31 0,96 25,68 1,30

Nasdaq-Comp. 7.277,07 1,61 115,42 5,41

Nasdaq-100 6.932,37 1,80 122,25 8,38

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,88 2,0 2,85 167,3

5 Jahre 2,99 3,6 2,95 106,3

7 Jahre 3,07 3,3 3,04 82,5

10 Jahre 3,14 2,1 3,12 69,9

30 Jahre 3,37 1,2 3,36 30,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.30 Uhr Di, 17.34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1313 -0,26% 1,1346 1,1365 -5,8%

EUR/JPY 128,12 -0,13% 128,42 128,15 -5,3%

EUR/CHF 1,1396 -0,07% 1,1406 1,1406 -2,7%

EUR/GBP 0,8877 -0,57% 0,8924 0,8928 -0,2%

USD/JPY 113,25 +0,14% 113,21 112,77 +0,5%

GBP/USD 1,2745 +0,31% 1,2719 1,2729 -5,7%

Bitcoin

BTC/USD 6.325,27 -0,0% 6.339,84 6.336,37 -53,7%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 J. -0,63 -0,63 -0,01

Deutschland 10 J. 0,38 0,37 -0,05

USA 2 Jahre 2,88 2,85 0,98

USA 10 Jahre 3,14 3,12 0,73

Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02

Japan 10 Jahre 0,12 0,12 0,07

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,90 66,18 -0,4% -0,28 +13,5%

Brent/ICE 75,66 75,91 -0,3% -0,25 +19,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.213,78 1.222,55 -0,7% -8,77 -6,8%

Silber (Spot) 14,28 14,47 -1,3% -0,19 -15,7%

Platin (Spot) 837,35 835,30 +0,2% +2,05 -9,9%

Kupfer-Future 2,67 2,66 +0,2% +0,00 -20,4%

===

