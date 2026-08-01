MÄRKTE USA/Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs beflügelt Aktien
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DOW JONES--Neue Hoffnung auf ein Ende des Nahostkonflikts lässt die US-Börsen freundlich in die neue Woche starten lassen. Der Dow-Jones-Index gewinnt 1,2 Prozent auf 53.091 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,4 Prozent. Der Ölpreis fällt kräftig, nachdem US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben weitere geplante Angriffe auf iranische Ziele abgesagt hat. Stattdessen sollten am Montag Friedensverhandlungen wiederaufgenommen werden, so Trump. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums widersprach allerdings: Teheran verhandele derzeit nicht mit den USA. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um 5 Prozent auf 83,58 Dollar, zusätzlich belastet von der Ankündigung der Opec, die Fördermenge im September anzuheben.
Unterstützung für den Aktienmarkt kommt auch von fallenden Marktzinsen. Am Anleihemarkt fällt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 6 Basispunkte auf 4,69 Prozent. Der Dollar tendiert knapp behauptet. Zum Yen gibt der Greenback etwas deutlicher nach, nachdem die USA und Japan eine koordinierte Intervention zur Stützung der japanischen Währung bestätigt haben.
Konjunkturseitig werden am Montag der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex sowie der ISM-Index, jeweils für das verarbeitende Gewerbe im Juli, veröffentlicht, dazu die Bauausgaben aus dem Juni. Im Wochenverlauf stehen allerdings stark beachtete Daten vom Arbeitsmarkt an: Am Dienstag Daten zu den Stellenangeboten, am Mittwoch der ADP-Arbeitsmarktbericht für Juli, am Donnerstag die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und als Highlight der Woche am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli.
Die Bilanzsaison legt am Montag eine Pause ein. Nach Börsenschluss wird Palantir über den Verlauf des zweiten Quartals berichten. Am Dienstag wird Spacex erstmals seit dem Börsengang Quartalszahlen vorlegen.
Im Blick steht eine mögliche Fusion im Pharmasektor: Bristol-Myers Squibb soll Berichten zufolge über einen Zusammenschluss mit Astrazeneca verhandeln. Die Aktie von Bristol-Myers Squibb steigt im um 2,3 Prozent.
Boeing rücken um 3,6 Prozent vor. Die Analysten von BNP Paribas sollen die Aktie auf "Buy" von "Sell" hochgestuft haben, heißt es aus dem Handel.
Gamestop verbilligen sich um 9,4 Prozent. Der Anbieter von Videospielen wandelt 2030 und 2032 fällige Wandelanleihen im Volumen von 1,4 Milliarden Dollar in Aktien. Dadurch verwässert sich der Wert der ausstehenden Aktien, was institutionelle Anleger zu Absicherungsgeschäften und Shortselling veranlasst, wie Marktteilnehmer erklären.
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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 53.091,38 +1,2 +606,35 52.485,03
S&P-500 7.529,88 +0,5 +40,16 7.489,72
NASDAQ Comp 25.486,30 +0,4 +112,44 25.373,85
NASDAQ 100 28.244,78 -0,1 -29,41 28.274,20
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,25 -0,04 4,26 4,23
5 Jahre 4,40 -0,06 4,42 4,38
10 Jahre 4,69 -0,06 4,70 4,67
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:10
EUR/USD 1,1530 +0,0 0,0003 1,1527 1,1498
EUR/JPY 180,33 -0,9 -1,7200 182,05 182,9900
EUR/CHF 0,9326 +0,2 0,0016 0,9310 0,9301
EUR/GBP 0,8565 +0,2 0,0018 0,8547 0,8543
USD/JPY 156,4 -0,7 -1,1700 157,57 159,1200
GBP/USD 1,3456 -0,2 -0,0024 1,348 1,3455
USD/CNY 6,7523 +0,0 0,0014 6,7509 6,7509
USD/CNH 6,7539 +0,0 0,0014 6,7525 6,7531
AUS/USD 0,699 -0,4 -0,0031 0,7021 0,7021
Bitcoin/USD 62.655,20 -1,2 -782,46 63.437,66 62.566,24
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 78,58 -7,2 -6,09 84,67
Brent/ICE 83,58 -5,0 -4,35 87,93
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.030,32 -0,3 -10,62 4.040,94
Silber 56,66 -1,7 -0,97 57,63
Platin 1.613,28 -1,8 -28,74 1.642,02
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mpt
(END) Dow Jones Newswires
August 03, 2026 09:40 ET (13:40 GMT)
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.19
|Bristol-Myers Squibb Overweight
|Barclays Capital
|07.12.18
|Bristol-Myers Squibb Outperform
|BMO Capital Markets
|27.04.18
|Bristol-Myers Squibb Market Perform
|BMO Capital Markets
|15.02.18
|Bristol-Myers Squibb overweight
|Morgan Stanley
|05.05.17
|Bristol-Myers Squibb Underperform
|BMO Capital Markets