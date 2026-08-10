MÄRKTE USA/Hoffnung auf Öffnung der Straße von Hormus dürfte stützen

11.08.26 14:33 Uhr

DOW JONES--Die US-Börsen dürften zum Start in den Dienstagshandel leicht zulegen. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich gut behauptet. Ein Ende des Iran-Kriegs ist zwar noch immer nicht in Sicht, zumal US-Präsident Donald Trump die iranischen Forderungen nach Reparationsleistungen zurückgewiesen hat. Allerdings sollen die Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Wiederöffnung der Straße von Hormus Fortschritte gemacht haben, meldete der Sender Al Jazeera unter Berufung auf einen Sprecher des omanischen Außenministeriums. Diese Nachricht lässt den Brentölpreis zurückkommen. Er fällt aktuell um 0,5 Prozent auf 87,32 Dollar, nachdem er sich zeitweise der Marke von 90 Dollar genähert hat.

Werbung

Auch am Anleihemarkt fallen die Renditen wieder zurück. Die Zehnjahresrendite steht nun kaum verändert bei 4,69 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet.

Konjunkturdaten kommen vom Immobilienmarkt mit den Verkäufen bestehender Häuser aus dem Juli. Spannender dürfte es am Mittwoch und Donnerstag werden, wenn erst die Verbraucher- und dann die Erzeugerpreise veröffentlicht werden, von denen sich Anleger Aufschluss auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erhoffen. Die Erwartungen einer Zinserhöhung durch die Fed im September waren nach den überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag gesunken.

Unternehmensseitig steht Intel weiter im Blick. Der Chipkonzern hat die am Montag angekündigte Kapitalerhöhung nun auf 20 Milliarden Dollar von zuvor 15 Milliarden Dollar aufgestockt. Die Aktie fällt vorbörslich knapp 1 Prozent.

Werbung

Nvidia legen dagegen um 1,5 Prozent zu. Das Unternehmen hat mit Wall-Street-Firmen KI-Finanzierungsvereinbarungen im Volumen von 500 Milliarden Dollar geschlossen. Damit sollen die Kunden des Chipkonzerns bei der Finanzierung der Kosten für Rechenleistung unterstützt werden.

Derweil ist der Medienkonzern des US-Präsidenten, Trump Media & Technology, noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Im zweiten Quartal hat sich der Verlust verzehnfacht. Die Aktie verliert vorbörslich 0,5 Prozent, war aber am Montag vor der Veröffentlichung der Zahlen um 8 Prozent abgesackt.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,22 -0,01 4,26 4,22

5 Jahre 4,40 -0,01 4,44 4,39

Werbung

10 Jahre 4,69 -0,00 4,74 4,69

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1538 -0,0 -0,0004 1,1542 1,1550

EUR/JPY 183,78 -0,0 -0,0800 183,86 183,6200

EUR/CHF 0,9349 -0,0 -0,0003 0,9352 0,9342

EUR/GBP 0,8546 -0,0 -0,0001 0,8547 0,8541

USD/JPY 159,27 -0,0 -0,0300 159,3 158,9400

GBP/USD 1,3495 -0,1 -0,0008 1,3503 1,3519

USD/CNY 6,745 0,0 -0,0002 6,7452 6,7452

USD/CNH 6,7462 0,0 0,0000 6,7462 6,7460

AUS/USD 0,7062 +0,1 0,0010 0,7052 0,7064

Bitcoin/USD 64.354,29 +0,4 241,97 64.112,32 64.528,77

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,25 +0,2 0,12 82,13

Brent/ICE 87,32 -0,5 -0,40 87,72

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.398,19 +0,2 9,69 4.388,50

Silber 65,16 -0,9 -0,57 65,74

Platin 1.762,75 +0,6 9,75 1.753,00

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2026 08:34 ET (12:34 GMT)