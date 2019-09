MÄRKTE USA/Hoffnung im Handelsstreit dürfte Börse weiter treiben

NEW YORK (Dow Jones)--Hoffnungen auf Fortschritte bei der Beilegung des Handelsstreits USA-China dürften die Wall Street am Donnerstag weiter nach oben tragen. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an.

Schon am Mittwoch hatten die US-Aktienmärkte deutlicher zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, eine Einigung mit China könne früher zustandekommen als die Leute dächten. Dies dränge die "destabilisierenden Faktoren rund um die Präsidentschaft" Trumps in den Hintergrund, sagt Connor Campbell, Finanzanalyst bei Spreadex, in Anspielung auf die aktuelle Diskussion über eine Amtsenthebung Trumps.

An Konjunkturdaten wurden vorbörslich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus dem zweiten Quartal in dritter Lesung veröffentlicht. Die Zahl der Erstanträge stieg geringfügig stärker als erwartet, das BIP traf die Konsensschätzung der Volkswirte.

Dollar als risikoresistente Anlage gesucht

Trotz der Amtsenthebungsdebatte in den USA ist der Dollar gesucht. Der Euro fiel am Donnerstag zeitweise auf 1,09227 Dollar, den bisher tiefsten Stand in diesem Jahr. Anleger suchten risikoresistente Anlagen, und da gehöre der Dollar dazu, heißt es aus dem Handel. Aktuell zeigt sich der Euro etwas erholt bei etwa 1,0940 Dollar.

Auch US-Anleihen erleben etwas Zulauf. Die Zehnjahresrendite sinkt um 4 Basispunkte auf 1,70 Prozent. Der Goldpreis zeigt sich derweil wenig verändert.

Mehr oder weniger auf der Stelle treten auch die Ölpreise. Sie werden auf der einen Seite etwas gestützt von der Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits, auf der anderen Seite belastet ein drohendes Überangebot. Saudi-Arabien ist bemüht, die durch den jüngsten Drohnenangriff beschädigten Kapazitäten rasch wiederherzustellen.

Cannabis-Aktien berauschen sich an möglicher Gesetzesänderung

Unter den Einzelwerten dürften H.B. Fuller unter den enttäuschenden Drittquartalszahlen leiden, die der Klebstoffhersteller am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA vorgelegt hat. Vorbörslich verliert die Aktie 5,8 Prozent.

Der Kurs des Bauunternehmens KB Home steigt um 0,8 Prozent. Auch hier enttäuschten die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Allerdings hat sich das Unternehmen zuversichtlich zum vierten Quartal geäußert. Überdies haben die Analysten mehrerer Banken ihre positive Einschätzung der Aktie bekräftigt und ihre Kursziele erhöht.

Die Unternehmensberatung Accenture hat zwar im vierten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet, doch enttäuschte der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Für die Aktie geht es um 1,9 Prozent nach unten.

Aktien von Cannabis-Unternehmen könnten von einer Gesetzesvorlage profitieren, die vorsieht, den Banken straffreie Geschäfte mit der Branche zu erlauben. Bislang hatten sich viele Geldhäuser geweigert, mit der Branche zusammenzuarbeiten, weil sie Geldstrafen befürchten mussten, selbst wenn es sich bei den Kunden um staatlich regulierte Cannabis-Produzenten handelte. Aurora Cannabis gewinnen 3,4 Prozent, Tilray 2,3 Prozent, Aphria 4,5 Prozent und Cannopy Growth 3,7 Prozent.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,66 -2,0 1,68 45,7

5 Jahre 1,59 -2,5 1,61 -33,6

7 Jahre 1,64 -3,5 1,67 -60,9

10 Jahre 1,70 -3,9 1,74 -74,5

30 Jahre 2,15 -4,1 2,19 -92,2

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 10:00 Uhr Mi, 17.25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0943 +0,00% 1,0944 1,0954 -4,6%

EUR/JPY 117,82 -0,07% 117,85 117,99 -6,3%

EUR/CHF 1,0872 +0,19% 1,0869 1,0842 -3,4%

EUR/GBP 0,8861 +0,04% 0,8863 0,8849 -1,5%

USD/JPY 107,67 -0,08% 107,69 107,71 -1,8%

GBP/USD 1,2347 -0,06% 1,2347 1,2379 -3,3%

USD/CNY 7,1286 -0,04% 7,1317 7,1315 +3,6%

Bitcoin

BTC/USD 8.388,45 -2,22% 8.358,00 8.402,00 +125,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,18 56,49 -0,5% -0,31 +16,5%

Brent/ICE 62,38 62,39 -0,0% -0,01 +12,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.504,14 1.504,15 -0,0% -0,01 +17,3%

Silber (Spot) 17,82 17,92 -0,6% -0,10 +15,0%

Platin (Spot) 931,58 926,03 +0,6% +5,55 +17,0%

Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,0% +0,00 -1,9%

===

