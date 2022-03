MÄRKTE USA/Hoffnung im Ukraine-Krieg stützt Wall Street

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einem gescheiterten Erholungsversuch am Vortag geben sich Händler an der Wall Street am Mittwoch optimistischer. Getragen von einer deutlichen Erholung an den europäischen Aktienmärkten zeigt sich der US-Aktienmarkt zur Eröffnung sehr fest. Der Dow-Jones-Index zieht um 1,8 Prozent auf 33.224 Punkte an, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen 1,9 bzw. 2,3 Prozent. Gestützt wird der Markt von ganz zarten Hoffnungsschimmern auf Entspannung im Ukraine-Krieg. Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits am Vortag die Bereitschaft zu Konzessionen gezeigt hat, scheint sich nun auch der russische Aggressor zu bewegen. Händler sprechen von überraschenden Aussagen aus Moskau.

Denn Russland strebt nach Angaben des Außenministeriums nicht (mehr) den Sturz der ukrainischen Regierung an. Das hatte noch vor wenigen Tages ganz anders geklungen. In den Verhandlungen mit Vertretern der Regierung in Kiew über eine Beilegung des Konflikts seien "einige Fortschritte erzielt worden", sagte eine Sprecherin. Auch die staatliche Eigenständigkeit der Ukraine wird nicht mehr in Zweifel gezogen, so wie der russische Präsident Wladimir Putin dies noch vor Beginn des Krieges getan hatte.

Damit steigen am Markt die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung, wenn sich die Außenminister beider Länder am Donnerstag in der Türkei treffen. "Auch wenn die Konturen eines Kriegsendes sichtbar werden, bedeutet das nicht unbedingt, dass die Kämpfe in absehbarer Zeit aufhören werden", sagt Analyst Arne Petimezas von AFS.

Sichere Häfen werden verkauft

Im Zuge der neuen Entwicklungen fällt der Ölpreis um den höchsten Tageswert im laufenden Jahr. Die Preisexplosion bei Erdöl hatte die Börsen zuletzt kräftig belastet hatte. Auch die vermeintlich sicheren Häfen wie Gold oder Renten geraten unter Druck, die Renditen der US-Staatsanleihen steigen damit und drücken den Goldpreis zusätzlich. Der US-Dollar, auch ein Profiteur des Sicherheitsbedürfnisses der Anleger im Krieg, gibt ebenso nach. Der Dollarindex sinkt um deutliche 0,9 Prozent.

Die Titel von Kreuzfahrtreedereien wie Carnival (11,8%) und Royal Caribbean (+8,5%) erholen sich ebenso wir die Papiere von Fluggesellschaften. Mit dem heftigen Rückgang der Erdölpreise sinken Occidental Petroleum (-2,9%), Halliburton (-5,3%) und Marathon Oil (-5,4%). Mit den steigenden Marktzinsen gewinnt der Bankensektor 4,2 Prozent.

Unter den Einzelaktien schießen XPO Logistics um 14,8 Prozent nach oben. Auslöser ist ein Bericht, wonach das Unternehmen sein Frachtmaklergeschäft abspalten und an die Börse bringen will. Außerdem plant XPO demnach das US-Intermodalgeschäft zu verkaufen sowie aus dem Europageschäft auszusteigen - entweder durch einen Verkauf oder eine separate Börsennotierung.

General Electric (+4,3%) hat den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 3 Milliarden Dollar als eine Möglichkeit der Kapitalverwendung angekündigt. Für Bumble geht es gar um über 38 Prozent nach oben. Der Betreiber von Dating-Apps hat für sein viertes Quartal ein fortgesetztes Umsatzwachstum und eine Einengung des Verlusts ausgewiesen. Zugleich stieg die Nutzerzahl um 11 Prozent. Gut kommt auch der Ausblick an.

Stitch Fix stürzen um 17 Prozent ab, nachdem der Anbieter von Online-Schnittmustern für Kleidung durchwachsene Quartalszahlen und einen gesenkten Umsatzausblick vorgelegt hat. Noch härter trifft es den Kurs von Ontrak (-21,7%). Der Spezialist für Künstliche Intelligenz und Tele-Gesundheitsdienstleistungen enttäuscht sowohl mit dem Umsatz als auch dem Ergebnis im Berichtsquartal die Erwartungen. Auch der Ausblick verfehlte die kursierenden Analystenerwartungen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.223,79 +1,8% 591,15 -8,6%

S&P-500 4.248,46 +1,9% 77,76 -10,9%

Nasdaq-Comp. 13.085,04 +2,3% 289,49 -16,4%

Nasdaq-100 13.551,69 +2,1% 284,09 -17,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,66 +5,7 1,60 92,8

5 Jahre 1,86 +8,2 1,78 60,0

7 Jahre 1,91 +7,7 1,83 47,1

10 Jahre 1,92 +6,9 1,85 40,6

30 Jahre 2,27 +4,3 2,22 36,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Uhr Di, 17:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1043 +1,3% 1,0915 1,0882 -2,9%

EUR/JPY 127,80 +1,3% 126,43 125,87 -2,4%

EUR/CHF 1,0252 +1,2% 1,0137 1,0120 -1,2%

EUR/GBP 0,8383 +0,7% 0,8323 0,8309 -0,2%

USD/JPY 115,72 +0,0% 115,80 115,67 +0,5%

GBP/USD 1,3174 +0,6% 1,3114 1,3097 -2,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3253 +0,0% 6,3241 6,3260 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 42.135,08 +9,2% 41.588,94 38.307,43 -8,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 118,01 123,70 -4,6% -5,69 +58,5%

Brent/ICE 121,82 127,98 -4,8% -6,16 +58,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.988,07 2.051,20 -3,1% -63,14 +8,7%

Silber (Spot) 25,92 26,08 -0,6% -0,16 +11,2%

Platin (Spot) 1.087,74 1.156,78 -6,0% -69,04 +12,1%

Kupfer-Future 4,58 4,70 -2,5% -0,12 +2,7%

===

