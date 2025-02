MÄRKTE USA/Hohe Inflation belastet Wall Street - Marktzinsen steigen

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Schwächer starten die US-Börsen zur Wochenmitte in den Handel, nachdem die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise im Januar stärker als erwartet gestiegen sind. Der Dow-Jones-Index verliert 1 Prozent auf 44.155 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,9 Prozent nach, der Nasdaq-Composite fällt um ebenfalls 0,9 Prozent. Dafür ziehen die Anleiherenditen kräftig an.

Im Vergleich zum Vormonat wurde bei den Verbraucherpreisen in der Gesamtrate ein Anstieg um 0,5 Prozent verzeichnet, während Volkswirte im Konsens mit plus 0,3 Prozent gerechnet hatten. In der Kernrate stiegen die Preise um 0,4 Prozent; hier war ein Anstieg um 0,3 Prozent erwartet worden. Die Realeinkommen der US-Bürger sanken derweil im Januar.

Am Anleihemarkt setzten Anleger auf eine hartnäckig hohe Inflation als Folge der Strafzölle der US-Regierung, kommentiert ein Marktteilnehmer die steigenden Marktzinsen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 10,6 Basispunkte auf 4,63 Prozent.

Im späteren Tagesverlauf steht ein weiterer Auftritt des US-Notenbankchairmans Jerome Powell auf der Agenda. Nachdem er am Dienstag dem Bankenausschuss des US-Senats Rede und Antwort gestanden hat, folgt nun die Anhörung vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses. Da Powell erst nach der Veröffentlichung der Verbraucherpreise spricht, besteht die Möglichkeit, dass er darauf in seiner Anhörung eingeht. Am Dienstag hatte er frühere Aussagen wiederholt, wonach die Federal Reserve es nicht eilig hat, die Zinsen zu senken.

Daneben muss der Markt wieder einige Zahlenausweise großer US-Unternehmen verarbeiten. So hat der Lebensmittelhersteller Kraft Heinz durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt und einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Die Aktie fällt um 5,4 Prozent. Gute Zahlen und ein optimistischer Ausblick hieven CVS Health um 12 Prozent nach oben.

Überzeugt haben auch die Zahlenausweise von Gilead Sciences und Edwards Lifesciences. Beim Biopharmazie-Unternehmen Gilead kommt neben den überraschend starken Viertquartalszahlen der Ausblick gut an; die Aktie steigt um rund 6 Prozent. Der Medizintechnikhersteller Edwards hat im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und sich zuversichtlich zur weiteren Geschäftsentwicklung geäußert, was der Aktie zu einem Plus von 5,4 Prozent verhilft. Nach der Schlussglocke wird Cisco (-1,1%) über den Verlauf des zweiten Geschäftsquartals berichten.

Der Dollar erholt sich mit den anziehenden Marktzinsen, nachdem er am Dienstag vor allem gegen den Euro deutlicher nachgegeben hatte. Der Dollarindex steigt um 0,3 Prozent.

Die steigenden Renditen haben den Goldpreis nur vorübergehend belastet. Die Feinunze tendiert aktuell kaum verändert. Das Edelmetall dürfte von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten gestützt werden, vermuten Marktbeobachter.

Die Ölpreise kommen zurück. Der Branchenverband American Petroleum Institute habe einen Anstieg der US-Ölvorräte gemeldet, heißt es aus dem Handel. Die Akteure warten nun auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration im späteren Tagesverlauf.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.154,64 -1,0% -439,01 +3,8%

S&P-500 6.012,17 -0,9% -56,33 +2,2%

Nasdaq-Comp. 19.465,88 -0,9% -177,98 +0,8%

Nasdaq-100 21.496,67 -0,9% -196,85 +2,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,35 +6,4 4,29 11,1

5 Jahre 4,47 +10,7 4,36 9,2

7 Jahre 4,56 +10,1 4,46 7,7

10 Jahre 4,63 +10,6 4,53 6,3

30 Jahre 4,83 +8,4 4,75 5,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:09 Di, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0351 -0,1% 1,0363 1,0348 -0,1%

EUR/JPY 159,63 +1,1% 159,14 157,62 -2,0%

EUR/CHF 0,9460 +0,0% 0,9460 0,9443 +0,8%

EUR/GBP 0,8345 +0,2% 0,8325 0,8332 +0,8%

USD/JPY 154,21 +1,1% 153,58 152,30 -2,0%

GBP/USD 1,2404 -0,3% 1,2447 1,2419 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 7,3155 +0,1% 7,3129 7,3096 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 95.225,60 -0,2% 95.886,85 97.029,70 +0,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,26 73,32 -1,4% -1,06 +1,4%

Brent/ICE 75,90 77,00 -1,4% -1,10 +2,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 55,31 56,42 -2,0% -1,11 +12,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.897,40 2.897,65 -0,0% -0,26 +10,4%

Silber (Spot) 32,12 31,75 +1,2% +0,37 +11,3%

Platin (Spot) 995,50 990,50 +0,5% +5,00 +9,8%

Kupfer-Future 4,62 4,60 +0,4% +0,02 +14,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

