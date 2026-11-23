DOW JONES--Die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als CEO von Nvidia befeuert zu Wochenbeginn die Wall Street. Das Board des Unternehmens hatte die Entscheidung, die einstimmig gefallen ist, vorbörslich mitgeteilt. Das Board ergänzte, es sei nach einer Reihe von Gesprächen und Treffen mit Huang hinsichtlich seiner Aufrichtigkeit und Fähigkeit zur Führung von Nvidia überzeugt. Nvidia lässt Colette Kress weiterhin im Amt der Finanzchefin, womit sie ihre kurze Tätigkeit als Interims-Vorstandsvorsitzende beendet. Die Nvidia-Aktie schießt im frühen Geschäft um 27,6 Prozent nach oben.

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Die Nachricht treibt auch den Gesamtmarkt an und wischt die jüngsten Sorgen in Bezug auf die Künstliche Intelligenz (KI) und die Zweifel an der Rentabilität der massiven KI-Investitionen beiseite. Der Dow-Jones-Index gewinnt 2,1 Prozent auf 49.135 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 erhöht sich um 4,1 Prozent und die technologielastigen Nasdaq-Indizes legen um bis zu 6,3 Prozent zu.

Die Huang-Nachricht schiebt den ganzen Technologie-Sektor massiv nach oben. Die Aktien von Intel, Corewave und Advanced Micro Devices verbessern sich um bis zu 26,3 Prozent. Der Schritt beendet einige turbulente Wochen bei dem Chiphersteller Nvidia. Huang war Anfang des Monats zurückgetreten, nachdem außereheliche Affären bekannt geworden waren, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin.

Auch für die Anthropic-Aktie geht es nach dem Kurseinbruch am Freitag um 8,5 Prozent nun um 1,5 Prozent auf 90,46 Dollar nach oben. Die Papiere hatten sich während des Freitagshandels bis auf 5 Cent ihrem Ausgabepreis von 83 Dollar angenähert.

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Für einen Impuls könnten nach Handelsbeginn die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und nicht-verarbeitende Gewerbe im November sorgen.

Obwohl die Berichtssaison weitgehend abgeschlossen ist, werden in dieser Woche noch einige Unternehmen Ergebnisse vorlegen. So wird Hewlett-Packard nach Handelsende Zahlen für das vierte Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Aktien legen mit der allgemeinen Technologie-Erholung um 13,1 Prozent zu. Am Dienstag folgen HP und Dell.

Crowdstrike hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Branchenkollegen Zscaler geschlossen. Die Transaktion erfolgt im Wege eines Aktientauschs im Wert von rund 43,9 Milliarden Dollar. Wedbush-Analyst Steven Wahrhaftig hält die von Crowdstrike erwarteten Vorteile aus der Zscaler-Übernahme für ehrgeizig. Die Crowdstrike-Aktie knickt um 8,4 Prozent ein. Überzeugende Quartalszahlen und ein erhöhter Ausblick für das Gesamtjahr treten dagegen in den Hintergrund. Zscaler schießen um 18,3 Prozent nach oben.

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Die Aktien von Kymera Therapeutics verbessern sich um 24,6 Prozent. Das biopharmazeutische Unternehmen hat angekündigt, seinen führenden Wirkstoffkandidaten KT-621 nach einer erfolgreichen Phase-2b-Studie bei atopischer Dermatitis, der häufigsten Form des Hautekzems, in späte Studienphasen zu überführen.

Der Dollar legt zu. Der Dollar-Index klettert um 0,3 Prozent. Die Wiedereinsetzung von Nvidia-CEO Huang stützt den Dollar, da es frühere Sorgen über die Nachhaltigkeit hoch bewerteter KI-Aktien zerstreut, welche die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank gedämpft hatten.

Am Anleihemarkt holen die Renditen einen Teil ihrer Verluste vom Freitag wieder auf. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 5 Basispunkte auf 4,96 Prozent. Zum Wochenausklang hatten verstärkte Umschichtungen aus Risikopapieren, vornehmlich Aktien, in den sicheren Anleihehafen die Renditen gedrückt.

Auch der Goldpreis erholt sich von den Verlusten am Freitag. Die Feinunze legt um 3,8 Prozent auf 3.668 Dollar zu. Händler preisen eine 96-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Fed im Dezember ein, während eine Anhebung um 50 Basispunkte nicht mehr als Möglichkeit angesehen wird. Diese Wahrscheinlichkeit könnte jedoch wieder steigen, wenn die PCE-Inflationszahlen vom Mittwoch nach oben überraschen, so Marktbeobachter.

Die Ölpreise geben nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fällt um 2,1 Prozent auf 90,67 Dollar. "Die Ölpreise sind in diesem Monat stark eingebrochen, da sich der Markt auf die kräftige Erholung der Exporte aus dem Nahen Osten im Oktober und den damit verbundenen Aufbau von Rohöl auf dem Wasser konzentrierte", meint Giovanni Staunovo von der UBS. Allerdings unterschätzten "die aktuellen Preise die Kombination aus aufgebrauchten Lagerbeständen, der sich erholenden chinesischen Nachfrage und anhaltenden geopolitischen Versorgungsrisiken".

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.134,80 +2,1 +987,47 48.147,33

S&P-500 7.194,80 +4,1 +284,41 6.910,39

NASDAQ Comp 23.982,38 +6,0 +1364,65 22.617,73

NASDAQ 100 26.607,89 +6,3 +1578,91 25.028,98

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,70 +0,09 4,73 4,64

5 Jahre 4,77 +0,07 4,80 4,71

10 Jahre 4,96 +0,05 4,98 4,91

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:29

EUR/USD 1,0935 -0,3 -0,0032 1,0967 1,0981

EUR/JPY 174,26 +0,2 0,4000 173,86 174,3000

EUR/CHF 0,9196 -0,2 -0,0015 0,9211 0,9215

EUR/GBP 0,8367 -0,2 -0,0016 0,8383 0,8382

USD/JPY 159,36 +0,5 0,8300 158,53 158,7200

GBP/USD 1,3063 -0,1 -0,0018 1,3081 1,3098

USD/CNY 6,6643 -0,2 -0,0127 6,6770 6,6770

USD/CNH 6,667 -0,1 -0,0067 6,6737 6,6749

AUS/USD 0,6642 +0,4 0,0027 0,6615 0,6641

Bitcoin/USD 63.437,59 +4,2 2.567,57 60.870,02 59.231,78

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,76 -2,0 -1,65 83,41

Brent/ICE 90,67 -2,1 -1,90 92,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.667,69 +3,8 135,40 3.532,29

Silber 43,73 +6,2 2,55 41,18

Platin 1.340,02 +3,1 40,87 1.299,15

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

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November 23, 2026 09:51 ET (14:51 GMT)