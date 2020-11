MÄRKTE USA/Impfstoff-Hoffnung dürfte für steigende Kurse sorgen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Hoffnung auf einen bald verfügbaren Coronavirus-Impfstoff dürfte zu Wochenbeginn an der Wall Street für leichte Gewinne sorgen. Nach Biontech/Pfizer, die am Freitag eine Zulassung in den USA beantragt haben, und Moderna hat auch Astrazeneca einen Erfolg bei einem Impfstoff-Kandidaten vermeldet. Zudem haben die US-Behörden dem Biotech-Unternehmen Regeneron eine Notfall-Zulassung für sein Mittel gegen Corona-Infektionen erteilt, die Aktie legt vorbörslich um 3,0 Prozent zu. Die Behörden in den USA rechnen schon Mitte Dezember mit ersten Corona-Impfungen.

"Es besteht eine wachsende Aussicht auf eine deutliche Normalisierung der wirtschaftlichen Aktivitäten in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres", so Paul O'Connor von Janus Henderson Investors. Allerdings sei bereits viel "Impfstoff-Optimismus" in die Kurse eingepreist, ergänzt der Teilnehmer. Zudem dürfte die aktuelle Corona-Welle in den kommenden Monaten noch auf der US-Konjunktur lasten.

Der Future auf den S&P-500 erhöht sich um 0,5 Prozent. Für etwas Bewegung könnten auch die anstehenden Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Service-Bereich sorgen, die kurz nach der Startglocke veröffentlicht werden.

Merck & Co kauft Biopharmaunternehmen

Auf Unternehmensseite gibt es nur wenige Nachrichten. Der US-Pharmakonzern Merck & Co Inc kauft das Biopharmaunternehmen Oncoimmune für einen anfänglichen Kaufpreis von 425 Millionen US-Dollar. Oncoimmune hat einen Wirkstoff für Patienten mit Covid-19 in der klinischen Prüfung. Bei Erreichen von Meilensteinen in der Entwicklung des Medikaments würden weitere Zahlungen an die bisherigen Anteilseigner von Oncoimmune fällig, teilte Merck mit. Die Aktie legt vorbörslich um 1,6 Prozent zu.

MetLife gewinnen 0,7 Prozent. Zurich Insurance befindet sich in Gesprächen über den Kauf des Schadens- und Unfallgeschäfts des US-Versicherers. Medienberichte spekulieren über einen Kaufpreis um 4 Milliarden Dollar.

Ölpreise legen weiter zu - Dollar-Index auf Zweiwochentief

Die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff stützt weiter die Ölpreise. "Der Fokus des Marktes hat sich zuletzt schnell weg von den Neuinfektionszahlen hin zu den Aussichten auf einen Impfstoff gedreht", sagt Analyst Helge Andre Martinsen von DNB Markets. Für Brent könnte es erstmals seit Anfang März wieder über die Marke von 46 Dollar je Barrel gehen, so der Teilnehmer weiter. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 1,1 Prozent auf 42,89 Dollar, für Brent geht es um 1,5 Prozent auf 45,63 Dollar nach oben.

Der als sicherer Hafen geltende Dollar verliert im Zuge des anhaltenden Optimismus auf einen wirksamen und bald einsetzbaren Impfstoff gegen das Coronavirus an Zulauf. Der Dollar-Index liegt 0,4 Prozent im Minus und im Bereich eines Zweiwochentiefs. "Während kurzfristig die Lage und der wirtschaftliche Ausblick für die Staaten der nördlichen Hemisphäre fragil aussehen, suggerieren die anhaltend guten Nachrichten zu Impfstoffen und Behandlungen, dass das Schlimmste der Covid-19-Krise im nächsten Jahr hinter uns liegt", so die Danske Bank. Der derzeitige Optimismus dränge die Sorgen um steigende Infiziertenzahlen und Krankenhauseinweisungen in den USA in den Hintergrund.

Nicht gefragt sind vor dem Hintergrund zunehmender Impfstoff-Hoffnungen die "sicheren Häfen" Gold und Anleihen. Der Preis für die Feinunze reduziert sich um 0,2 Prozent auf 1.866 Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 2,5 Basispunkte auf 0,85 Prozent.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,16 0,8 0,15 -104,1

5 Jahre 0,39 1,6 0,37 -153,8

7 Jahre 0,63 1,7 0,61 -162,0

10 Jahre 0,85 2,5 0,83 -159,2

30 Jahre 1,56 3,9 1,52 -150,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 08:17 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1894 +0,31% 1,1875 1,1841 +6,1%

EUR/JPY 123,42 +0,26% 123,29 122,99 +1,2%

EUR/CHF 1,0805 -0,00% 1,0808 1,0798 -0,5%

EUR/GBP 0,8886 -0,35% 0,8915 0,8952 +5,0%

USD/JPY 103,75 -0,06% 103,83 103,88 -4,6%

GBP/USD 1,3384 +0,65% 1,3319 1,3225 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 6,5642 +0,12% 6,5604 6,5764 -5,8%

Bitcoin

BTC/USD 18.499,00 -0,78% 18.501,75 17.993,51 +156,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,89 42,42 +1,1% 0,47 -23,5%

Brent/ICE 45,63 44,96 +1,5% 0,67 -25,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.866,16 1.870,10 -0,2% -3,94 +23,0%

Silber (Spot) 24,06 24,17 -0,4% -0,11 +34,8%

Platin (Spot) 945,15 954,13 -0,9% -8,98 -2,1%

Kupfer-Future 3,27 3,29 -0,5% -0,02 +15,8%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2020 08:55 ET (13:55 GMT)