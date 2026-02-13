DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -0,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin56.953 -2,1%Euro1,1854 ±0,0%Öl67,39 -1,7%Gold4.877 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street beendet Handel stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Microsoft, Danaher, Masimo, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Dürr-Aktie zieht an: Mehr verdient als erwartet Dürr-Aktie zieht an: Mehr verdient als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

MÄRKTE USA/Impulsarm seitwärts - Mehr Musik bei Einzeltiteln

17.02.26 22:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
171,54 EUR -4,04 EUR -2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Berkshire Hathaway Inc. B
425,70 EUR 5,70 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Danaher Corp.
173,52 EUR -5,34 EUR -2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fiserv Inc.
53,74 EUR 3,73 EUR 7,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
39,23 EUR 0,15 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mainz Biomed N.V. Registered Shs
0,16 EUR -0,04 EUR -17,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Masimo CorpShs
147,15 EUR 38,50 EUR 35,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Medtronic PLC
81,36 EUR -2,65 EUR -3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
64,40 EUR -0,31 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Norwegian Cruise Line Ltd
20,40 EUR 2,13 EUR 11,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,10 EUR 1,78 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paramount Skydance
9,00 EUR 0,60 EUR 7,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Portland General Electric Co
43,80 EUR -1,20 EUR -2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TripAdvisor Inc.
8,89 EUR 0,87 EUR 10,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
24,01 EUR 0,28 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs
23,52 EUR -2,48 EUR -9,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mangels frischer Impulse hat sich am Dienstag an den US-Börsen nach der montäglichen Feiertagspause in der Breite erneut nur wenig getan. Thema waren weiter Spekulationen über vielfach disruptive Nebenwirkungen von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz, was für Verunsicherung und Kaufzurückhaltung sorgte.

Wer­bung

Der Dow-Jones-Index verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 49.533 Punkte, der breite S&P-500 bewegte sich ebenso minimal nach oben und die technologielastigen Nasdaq-Indizes schlossen behauptet. Nach ersten Angaben gab es 1.483 (Freitag: 1.970) Kursgewinner an der Nyse und 1.281 (783) -verlierer. Unverändert schlossen 57 (59) Titel.

Am US-Anleihemarkt tat sich wenig, die Zehnjahresrendite verharrte bei 4,05 Prozent. Während ein enttäuschend ausgefallener Empire State Manufacturing Index etwas Zinssenkungsfantasie schürte, bremste zugleich eine Umfrage der Bank of America, wonach eine Mehrheit der Befragten steigende Renditen erwartet. Der Dollar tendierte nach den jüngsten kleinen Gewinnen seitwärts und kostete zuletzt 1,1852 Dollar.

Die Feinunze Gold verbilligte sich um 2,3 Prozent auf 4.880 Dollar. Im Handel wurde auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran bei den Atomverhandlungen verwiesen, weshalb Gold als sicherer Hafen nicht gesucht gewesen sei. Mit Blick auf die US-iranischen Verhandlungen gaben auch die Ölpreise nach um bis zu 2,2 Prozent. Bei einer Einigung könne das weltweite Ölangebot steigen, so die Überlegung der Marktteilnehmer.

Wer­bung

Übernahmen machen Kurse

Aktien aus dem Technologiesektor wurden weiter mit Vorsicht betrachtet, nachdem es zuletzt bereits zu Ausverkäufen bei Aktien aus den Bereichen Software, Vermögensverwaltung, Transportwesen und Gewerbeimmobilien gekommen war aus Sorge vor negativen KI-Nebenwirkungen. Dazu hielten sich Bedenken bezüglich der Rentabilität hoher KI-Investitionen. Im Halbleitersegment gaben AMD um 2,0 Prozent nach, wohingegen Broadcom und Nvidia nach anfänglichen deutlichen Verlusten fest schlossen. Intel fielen dagegen um 1,3 Prozent.

Für Warner Bros Discovery ging es um 2,8 Prozent nordwärts. Die Gesellschaft befeuerte den eigentlich beendeten Bieterwettstreit um sich selbst wieder, indem sie Paramount Skydance eine Sieben-Tage-Frist für ein verbessertes und endgültiges Angebot einräumte, obwohl sie sich mit Netflix bereits einig schien. Netflix schlossen 0,2 Prozent höher, Paramount stiegen um 4,9 Prozent.

Danaher verloren 2,9 Prozent mit dem Kauf des Medizintechnikunternehmen Masimo für knapp 10 Milliarden Dollar. Masimo schossen um über 34 Prozent nach oben. Der Energiekonzern Portland General Electric übernimmt Windkraft-, Erdgas- und Verteilungsanlagen der Berkshire-Hathaway-Tochter Pacificorp für 1,9 Milliarden Dollar, worauf der Kurs um 2,7 Prozent nachgab. Berkshire gewannen 1,2 Prozent. ZIM Integrated Shipping Services haussierten um 25 Prozent. Hier trieb die Nachricht, dass die deutsche Reederei Hapag-Lloyd das israelische Unternehmen schluckt.

Wer­bung

Der Kurs des Medizingeräteherstellers Medtronic verlor nach einem schwachem Ausblick 3,1 Prozent. Norwegian Cruise Line zogen um 12,1 Prozent an. Der aktivistische Investor Elliott Investment Management hat einen Anteil von über 10 Prozent an der Kreuzfahrtreederei aufgebaut, wie das Wall Street Journal berichtet.

Tripadvisor legten um rund 10 Prozent zu. Der Investor Starboard Value hat laut einem Bericht des Wall Street Journal eine Beteiligung von mehr als 9 Prozent an dem Online-Reiseunternehmen aufgebaut und drängt auf eine Umstrukturierung des Vorstands.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.533,19 +0,1% 32,26 +3,0%

S&P-500 6.843,22 +0,1% 7,05 -0,1%

NASDAQ Comp 22.578,38 +0,1% 31,71 -3,0%

NASDAQ 100 24.701,60 -0,1% -31,14 -2,0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:01 % YTD

EUR/USD 1,1852 +0,0% 1,1852 1,1853 +0,9%

EUR/JPY 181,64 -0,2% 181,94 181,90 -1,2%

EUR/CHF 0,9127 +0,1% 0,9119 0,9119 -2,1%

EUR/GBP 0,8740 +0,5% 0,8693 0,8697 -0,3%

USD/JPY 153,26 -0,2% 153,52 153,47 -2,1%

GBP/USD 1,3560 -0,5% 1,3630 1,3629 +1,2%

USD/CNY 6,9253 -0,0% 6,9255 6,9255 -1,4%

USD/CNH 6,8859 +0,0% 6,8846 6,8860 -1,3%

AUS/USD 0,7083 +0,1% 0,7073 0,7074 +6,0%

Bitcoin/USD 67.658,80 -1,3% 68.565,25 67.927,40 -22,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,20 63,60 -2,2% -1,40 +10,9%

Brent/ICE 67,38 68,65 -1,8% -1,27 +12,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.879,57 4.992,50 -2,3% -112,94 +15,6%

Silber 73,35 76,63 -4,3% -3,28 +7,5%

Platin 1.700,30 1.726,12 -1,5% -25,82 -1,5%

Kupfer 5,67 5,76 -1,6% -0,09 +2,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2026 16:18 ET (21:18 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen