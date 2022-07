MÄRKTE USA/Kaum verändert - Bilanzsaison mit Licht und Schatten

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen dürfte am Donnerstag zunächst eine abwartende Haltung dominieren. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich wenig verändert, nachdem sie sich in den vergangenen Tagen etwas von den jüngsten Verlusten erholt hatten. Gebremst werden dürfte der Markt von Quartalsausweisen mit Licht und Schatten. Schwache Konjunkturdaten dürften hingegen Befürchtungen eines allzu rigorosen Vorgehens der US-Notenbank bei der Inflationsbekämpfung etwas zerstreuen.

So enttäuschte der Philadelphia-Fed-Index für Juli, der wider Erwarten noch tiefer in negatives Terrain gerutscht war. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der Vorwoche stärker als angenommen. Im weiteren Verlauf wird noch der Index der Frühindikatoren veröffentlicht.

Daneben geht die Bilanzsaison der US-Unternehmen in eine neue Runde. Tesla-Aktien legen vorbörslich um 2,9 Prozent zu, nachdem der Hersteller von Elektroautos trotz eines Gewinnrückgangs die Erwartungen übertroffen hat.

Durchwachsene Zweitquartalszahlen und eine gekappte Jahresprognose drücken den Kurs der SAP-Tochter Qualtrics um 5,4 Prozent.

AT&T (-3,4%) hat im zweiten Quartal die Kundenzahl kräftig gesteigert und damit ebenso wie mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Allerdings senkte der Telekommunikationskonzern seine Prognose des freien Cashflow.

Überzeugt haben hingegen die Zahlen von Alcoa (+4,1%). Positiv aufgenommen wird auch ein geplanter Stellenabbau bei Ford (+2,8%), mit dem der Automobilkonzern seine Kosten senken will.

Euro legt nach EZB-Entscheid zu

Der Euro zieht deutlicher an, nachdem die Europäische Zentralbank die Zinsen um 50 statt der zuvor avisierten 25 Basispunkte angehoben hat. Von Kursen knapp unter 1,02 Dollar legt die Gemeinschaftswährung auf rund 1,0270 Dollar zu. Der Dollarindex sinkt um 0,5 Prozent.

Wenig Bewegung gibt es bei den US-Anleihen. Die Notierungen der Treasurys würden einerseits von den schwachen Konjunkturdaten gestützt, andererseits aber von den EZB-Beschlüssen gebremst, heißt es.

Die Ölpreise geben deutlich nach. Beobachter verweisen auf die schon am Vortag veröffentlichten Daten der staatlichen Energy Information Administration in den USA, aus denen hervorgeht, dass die Benzinnachfrage trotz der Urlaubssaison vergleichsweise gering ist. Ursächlich seien die hohen Kraftstoffpreise an den Tankstellen, heißt es.

Kräftig nach unten geht es auch mit dem Gaspreis, nachdem Russland die Gaslieferungen durch die Pipeline Nordstream 1 wieder aufgenommen hat.

