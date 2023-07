MÄRKTE USA/Kaum verändert - Konjunktursorgen bremsen Aktien

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche zeichnet sich an den US-Börsen eine Seitwärtsbewegung ab. Marktteilnehmer machen Konjunktursorgen für die Zurückhaltung der Anleger verantwortlich. Sie verweisen auf die "deflationäre Tendenz" der am Montag veröffentlichten chinesischen Erzeugerpreise. Diese hätten einerseits Befürchtungen genährt, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft ins Stocken geraten könnte, aber auch Hoffnungen geweckt, dass Peking mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern werde.

Auch in den USA werden in der laufenden Woche Inflationsdaten veröffentlicht. Sie dürften auf Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank abgeklopft werden. Die jüngsten Konjunkturdaten, zuletzt die Arbeitsmarktdaten am Freitag, hatten gezeigt, dass die US-Wirtschaft nach wie vor robust ist. Am Markt geht man daher davon aus, dass die Federal Reserve im Juli die Zinsen weiter anheben wird, nachdem sie im Juni eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus eingelegt und den Leitzins konstant gehalten hatte.

In den Blick rückt allmählich auch die Bilanzsaison zum zweiten Quartal, die in den kommenden Tagen und Wochen Fahrt aufnehmen wird.

Aktien von Nanobiotix machen im vorbörslichen Handel einen Satz von 51 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hat eine Lizenz- und Entwicklungspartnerschaft mit Johnson & Johnson vereinbart.

Helen of Troy verbessern sich um 9,3 Prozent. Der Konsumgüterhersteller hat in seinem ersten Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet, aber dennoch besser abgeschnitten als von Analysten erwartet.

Der Dollar gewinnt etwas an Boden, nachdem er am Freitag in Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten nachgegeben hatte. Der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen überwiegend leicht zurück. Die Zehnjahresrendite verteidigt allerdings die Marke von 4 Prozent. Anleger preisten weitere Zinserhöhungen ein, nachdem die US-Wirtschaft durch die bisherigen Zinserhöhungen der Fed kaum Schaden genommen habe, heißt es.

Die Ölpreise tendieren leichter. Die Akteure am Ölmarkt halten sich nach Aussage von Marktteilnehmern vor den Berichten der Internationalen Energieagentur und der Opec zur Nachfrage zurück. Etwas Unterstützung könnte von den Plänen der USA kommen, die strategische Reserve um 6 Millionen Barrel Öl aufzustocken.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,92 -2,9 4,95 50,3

5 Jahre 4,33 -2,8 4,36 33,5

7 Jahre 4,22 -1,5 4,24 25,1

10 Jahre 4,06 -0,2 4,07 18,4

30 Jahre 4,07 +2,2 4,04 9,6

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Fr, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0952 -0,1% 1,0946 1,0949 +2,3%

EUR/JPY 155,97 +0,0% 156,08 155,69 +11,1%

EUR/CHF 0,9755 +0,1% 0,9756 0,9745 -1,4%

EUR/GBP 0,8580 +0,4% 0,8551 0,8537 -3,1%

USD/JPY 142,40 +0,2% 142,58 142,20 +8,6%

GBP/USD 1,2766 -0,5% 1,2801 1,2824 +5,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2439 +0,2% 7,2482 7,2271 +4,6%

Bitcoin

BTC/USD 30.269,29 +0,3% 30.111,82 30.350,92 +82,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,30 73,86 -0,8% -0,56 -7,6%

Brent/ICE 77,99 78,47 -0,6% -0,48 -6,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31,00 33,48 -7,4% -2,48 -59,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.917,98 1.924,99 -0,4% -7,02 +5,2%

Silber (Spot) 22,94 23,08 -0,6% -0,14 -4,3%

Platin (Spot) 916,78 915,28 +0,2% +1,50 -14,2%

Kupfer-Future 3,74 3,77 -0,8% -0,03 -1,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

