MÄRKTE USA/Kaum verändert nach erwartet hoher Teuerung

NEW YORK (Dow Jones)--Kaum verändert wird die Wall Street am Mittwoch zum Start gesehen. Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise lagen mit 5,4 Prozent etwas höher als die erwarteten 5,3 Prozent. Angesichts des derzeitigen Hauptthemas Inflation stoßen sie auf verstärktes Interesse. Die Renditen haben mit den Daten ins Plus gedreht, so dass die zehnjährigen Titel nun 1 Basispunkt höher bei 1,58 Prozent notieren.

Auch die Berichtsaison zum dritten Quartal ist am Mittwoch gestartet, und auch hier erhoffen sich die Teilnehmer Aufschluss, ob die höheren Kosten für Energie und Rohstoffe die Ergebnisse geschmälert haben. Den Auftakt machen JP Morgan, Blackrock und Delta Air Lines, an den restlichen Tagen der Woche folgen weitere Großbanken und andere Unternehmen.

Die Aktien wurden in den letzten Tagen durch Inflationsängste belastet, die durch steigende Energiepreise und anhaltende Engpässe in den Lieferketten geschürt wurden. Unklar ist, ob und wie sich dies auf die Geldpolitik der Zentralbanken auswirken wird.

"Die Aktienmärkte müssen die größere Ungewissheit in Bezug auf die Vorgehensweise der Zentralbanken und die Ungewissheit auf der Ertragsseite berücksichtigen", so Antonio Cavarero, Leiter der Anlageabteilung bei Generali Insurance Asset Management. "Das bedeutet nicht, dass sich das Blatt gewendet hat, aber etwas mehr Vorsicht ist in den nächsten Wochen wahrscheinlich angebracht."

Apple-Aktie mit gesenkter Produktion leichter

Für die Apple-Aktie geht es vorbörslich um 0,7 Prozent abwärts. Der Technologie-Konzern muss laut einem Medienbericht wegen des weltweiten Chipmangels sein Produktionsziel für das iPhone 13 senken.

Die Qualcomm-Aktie steigt dagegen um 1,8 Prozent. Der Halbleiterhersteller hat ein Aktienrückkauf-Programm im Volumen von 10 Milliarden Dollar angekündigt.

Blackrock-Aktien steigern sich um 1,7 Prozent. Der Vermögensverwalter hat seinen Gewinn im dritten Quartal viel deutlicher gesteigert als von Beobachtern erwartet. Das durchschnittliche verwaltete Vermögen wuchs um 24,8 Prozent auf 9,58 Billionen Dollar.

JP Morgan hat die Gewinnerwartungen deutlich geschlagen. Allerdings sei das nicht ganz überraschend aufgrund der guten Handelsumgebung an den Märkten, heißt es. Auffallend sei die starke Zunahme der Assets Under Management, die um 17 Prozent nach oben sprangen. Die Aktie tendiert 0,6 Prozent im Plus.

Delta Air Lines verlieren nach Zahlen 1,3 Prozent. Die Fluglinie warnt wegen höherer Treibstoffkosten.

Der Dollar kommt nach seinem jüngsten Höhenflug leicht unter Druck. Teilnehmer sehen darin aber nur eine Unterbrechung des Aufwärtstrends, der von der Erwartung einer strafferen Geldpolitik getragen wird.

Auch die Ölpreise geben auf hohem Niveau leicht ab. Teilnehmer verweisen auf einen Bericht, wonach die Atom-Gespräche mit dem Iran möglicherweise schon diese Woche wieder aufgenommen werden könnten. Sollte es hier zu einer Einigung kommen, dürfte mehr iranisches Öl an den Markt kommen und die Preise drücken.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,37 3,2 0,34 25,3

5 Jahre 1,10 2,3 1,07 73,5

7 Jahre 1,40 1,2 1,39 75,1

10 Jahre 1,58 1,0 1,57 66,6

30 Jahre 2,08 -2,3 2,10 42,9

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:35 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1547 +0,1% 1,1550 1,1544 -5,5%

EUR/JPY 131,24 +0,2% 131,08 131,20 +4,1%

EUR/CHF 1,0723 -0,1% 1,0732 1,0736 -0,8%

EUR/GBP 0,8489 +0,0% 0,8485 0,8486 -5,0%

USD/JPY 113,66 +0,0% 113,48 113,65 +10,0%

GBP/USD 1,3603 +0,1% 1,3611 1,3603 -0,5%

USD/CNH (Offshore) 6,4472 -0,2% 6,4510 6,4530 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 55.186,76 -1,5% 55.387,01 56.435,26 +90,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,22 80,64 -0,5% -0,42 +67,7%

Brent/ICE 82,84 83,42 -0,7% -0,58 +63,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.769,50 1.760,08 +0,5% +9,42 -6,8%

Silber (Spot) 22,73 22,58 +0,7% +0,16 -13,9%

Platin (Spot) 1.011,30 1.011,05 +0,0% +0,25 -5,5%

Kupfer-Future 4,41 4,33 +2,0% +0,08 +25,1%

===

