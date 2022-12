MÄRKTE USA/Kaum verändert - Ruhe vor Zinsentscheid kommende Woche

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Erholungsbewegung am Vortag tendiert die Wall Street am Freitagmittag Ortszeit wenig verändert. Der Dow-Jones-Index verliert 4 Punkte auf 33.778. Der S&P-500 notiert 0,1 Prozent höher, während der Nasdaq-Composite 0,3 Prozent zulegt.

In dieser Handelswoche hatten die US-Börsen deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Grund hierfür waren jüngst besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten, die Sorgen schürten, dass die US-Notenbank an ihrem aggressiven Zinserhöhungskurs zur Eindämmung der Teuerung unvermindert festhalten und die Wirtschaft dadurch in eine Rezession abrutschen könnte.

Die vor diesem Hintergrund mit Spannung erwarteten US-Erzeugerpreise für November sind zweischneidig ausgefallen. Sie sind einerseits stärker als erwartet gestiegen. Andererseits lagen sie mit 7,4 Prozent deutlich unter dem 8-Prozent-Plus des Vormonats. Zur Wochenmitte hatten bereits US-Lohnstückkosten im dritten Quartal die Hoffnung geschürt, dass die hohe Inflation in den USA ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Derweil fiel am Freitag der Michigan-Index höher aus als erwartet.

Am Dienstag wird mit den Verbraucherpreisen für November ein weiterer wichtiger Preisindikator veröffentlicht, bevor am Mittwoch der mit Spannung erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank ansteht. Am Markt wird mit einer 75-prozentigen Wahrscheinlichkeit damit gerechnet, dass die Fed die Zinsen in der nächsten Woche um 0,5 Prozentpunkte anheben wird.

"An den kommenden vier Handelstagen stehen wichtige Wirtschaftsberichte und Fed-Entscheidungen an, die wohl den Weg der Märkte für die nächsten sechs Monate bestimmen werden", heißt es von Fundstrat.

Dollar etwas fester - Anleiherenditen steigen

Am Devisenmarkt tendiert der Dollar nahezu unverändert. Die Preisdaten lassen sich in beide Richtungen lesen, heißt es.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen nach den Preisdaten. Die Rendite 10-jähriger Papiere legt um 5,4 Basispunkte zu auf 3,54 Prozent.

Die Ölpreise erholen sich von den Vortagesverlusten. Der Preise für die Sorten Brent und WTI erhöhen sich jeweils um rund 1,5 Prozent.

Broadcom fester - Lululemon geben nach

Unter den Einzelwerten legen Broadcom 3,7 Prozent zu. Der Halbleiterkonzern hatte starke Viertquartalszahlen vorgelegt und einen besser als gedacht ausgefallenen Ausblick. Besser als erwartet war auch die Gewinnentwicklung im abgelaufenen Quartal, der Umsatz traf die Markterwartungen.

Lululemon büßen 12 Prozent ein. Der Einzelhändler für Sportbekleidung meldete Drittquartalszahlen, die wie prognostiziert bzw. leicht besser ausgefallen waren. Mit dem Umsatzwachstum der Ladengeschäfte auf vergleichbarer Basis verfehlte Lululemon aber die Marktprognosen deutlich. Zudem stiegen die Lagerbestände um satte 85 Prozent auf Jahressicht.

Blue Apron (+4,2%) will etwa 10 Prozent der Mitarbeiter entlassen und plant angesichts von Kundenschwund und Konkurrenzdruck weitere Sparmaßnahmen. Wie der Kochboxenversender mitteilte, wird der Stellenabbau voraussichtlich etwa 1,2 Millionen Dollar an Abfindungen und anderen Ausgaben kosten.

Der schwedische Telekommunikationsausrüster Ericsson hat einen Rechtsstreit über die Nutzung seiner Technologien mit Apple beigelegt. Wie Ericsson mitteilte, haben die beiden Konzerne ein mehrjähriges globales Lizenzabkommen geschlossen. Apple verbessern sich um 1,3 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.777,53 -0,0% -3,95 -7,1%

S&P-500 3.968,01 +0,1% 4,50 -16,8%

Nasdaq-Comp. 11.109,84 +0,3% 27,84 -29,0%

Nasdaq-100 11.673,77 +0,3% 36,28 -28,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,32 +3,7 4,28 358,9

5 Jahre 3,74 +3,8 3,70 248,3

7 Jahre 3,66 +3,8 3,63 222,5

10 Jahre 3,54 +5,4 3,49 203,0

30 Jahre 3,52 +8,9 3,43 162,4

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Do, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0541 -0,1% 1,0574 1,0542 -7,3%

EUR/JPY 143,78 -0,3% 144,08 144,02 +9,9%

EUR/CHF 0,9827 -0,6% 0,9872 1,0683 -5,3%

EUR/GBP 0,8568 -0,7% 0,8626 0,8633 +2,0%

USD/JPY 136,39 -0,2% 136,25 136,61 +18,5%

GBP/USD 1,2301 +0,5% 1,2258 1,2212 -9,1%

USD/CNH (Offshore) 6,9632 +0,0% 6,9472 6,9665 +9,6%

Bitcoin

BTC/USD 17.160,39 -0,2% 17.224,45 16.925,16 -62,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,50 71,46 +1,5% +1,04 +4,7%

Brent/ICE 77,25 76,15 +1,4% +1,10 +6,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 142,70 138,89 +2,7% +3,81 +112,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.803,42 1.789,05 +0,8% +14,37 -1,4%

Silber (Spot) 23,61 23,07 +2,3% +0,54 +1,3%

Platin (Spot) 1.019,00 1.009,25 +1,0% +9,75 +5,0%

Kupfer-Future 3,87 3,88 -0,2% -0,01 -12,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

