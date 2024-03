MÄRKTE USA/Kaum verändert - Schwacher Ausblick lässt Adobe abstürzen

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen dürften zum Start in den Freitagshandel mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten nach den Verlusten des Vortags eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an. Inflationssorgen dürften den Markt bremsen.

Am Donnerstag hatten überraschend deutlich gestiegene Erzeugerpreise unterstrichen, dass die Teuerung in den USA hartnäckig hoch bleibt. Zinssenkungen durch die US-Notenbank dürften damit weiter in die Ferne gerückt sein, zumal der Arbeitsmarkt nach wie vor robust ist, wie die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gezeigt hatte. Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank tritt in der kommenden Woche zu seiner Zinssitzung zusammen. Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnet damit, dass die Federal Reserve ihren Leitzins dann auf dem aktuellen Niveau bestätigt. Anleger hoffen jedoch, dass die Fed im Anschluss an ihre Sitzung Hinweise darauf gibt, wann mit einer ersten Zinssenkung zu rechnen ist.

Unter den am Freitag veröffentlichten Konjunkturdaten brach der Empire-State-Index für März überraschend stark auf einen Stand von minus 20,9 Prozent ein. Volkswirte hatten einen Indexstand von minus 6 erwartet. Im Vormonat hatte der Index bei minus 2,4 gestanden. Die Importpreise stiegen im Februar wie von Ökonomen im Konsens erwartet um 0,3 Prozent zum Vormonat. Etwas später werden noch die Februar-Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht sowie der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für März.

Auf Unternehmensseite hat Adobe bei der Veröffentlichung von Geschäftszahlen einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Die Aktie stürzt vorbörslich um fast 12 Prozent ab.

Für die Aktie von Ulta Beauty geht es um 7 Prozent abwärts. Der Kosmetikkonzern warnte vor einem schwächeren Wachstum der Branche und nannte Ertragsziele, die unter den Erwartungen des Marktes liegen.

Hibbett brechen um 12 Prozent ein, nachdem der auf Sportartikel spezialisierte Einzelhändler enttäuschende Zahlen vorgelegt und einen pessimistischen Ausblick gegeben hat.

Aktien der Kryptobranche folgen dem Bitcoin nach unten, der von dem am Donnerstag erreichten Rekordhoch oberhalb von 73.000 Dollar deutlich zurückgekommen ist. Coinbase, Microstrategy und Marathon Digital verlieren zwischen 4,0 und 5,0 Prozent.

Der Dollar behauptet die Gewinne, die er am Donnerstag in Reaktion auf die Inflationsdaten verzeichnet hat. Die Analysten der SEB sehen noch weiteres Aufwertungspotenzial im Dollar zum Euro, weil sie mit Blick auf die US-Wirtschaft optimistischer geworden sind und weniger positive Impulse für den Euro sehen. Die Analysten verweisen zudem darauf, dass nach den jüngsten US-Inflationsdaten die Erwartungen an Zinssenkungen zurückgegangen sind.

Am Anleihemarkt stabilisieren sich die am Vortag deutlich gestiegenen Renditen.

Der festere Dollar belastet die Ölpreise, die in den vergangenen Tagen allerdings zugelegt hatten. Swissquote sieht den Ölpreis jedoch weiter im Aufwind, gestützt durch den Trend und die Dynamik. Falls die US-Notenbank aber in der kommenden Woche "falkenhafte" Töne anschlagen werde, könnte es mit dem Anstieg rasch vorbei sein.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,71 +0,8 4,71 29,4

5 Jahre 4,31 +1,1 4,29 30,5

7 Jahre 4,31 +1,0 4,30 33,9

10 Jahre 4,29 -0,6 4,30 41,0

30 Jahre 4,42 -1,7 4,43 44,7

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:40 Uhr Do, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0889 +0,0% 1,0877 1,0888 -1,4%

EUR/JPY 161,99 +0,4% 161,32 161,35 +4,1%

EUR/CHF 0,9608 -0,2% 0,9625 0,9618 +3,6%

EUR/GBP 0,8540 +0,0% 0,8539 0,8540 -1,6%

USD/JPY 148,76 +0,3% 148,30 148,20 +5,6%

GBP/USD 1,2750 -0,0% 1,2737 1,2748 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2045 +0,0% 7,2036 7,2011 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 67.852,92 -5,1% 68.414,46 71.069,51 +55,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,73 81,26 -0,7% -0,53 +11,5%

Brent/ICE 84,80 85,42 -0,7% -0,62 +10,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,005 26,38 +2,4% +0,63 -22,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.162,04 2.161,70 +0,0% +0,35 +4,8%

Silber (Spot) 25,17 24,82 +1,4% +0,36 +5,9%

Platin (Spot) 946,78 926,70 +2,2% +20,08 -4,6%

Kupfer-Future 4,10 4,05 +1,3% +0,05 +4,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

