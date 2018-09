MÄRKTE USA/Kaum verändert vor Apple und Beige Book

Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Wenig verändert dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Dabei stehen neben den Handelsstreitigkeiten, bei denen es aktuell keine neuen Entwicklungen gibt, die Veröffentlichung des "Beige Book" und die Präsentation von Apple im Fokus. Die unerwartet schwachen US-Erzeugerpreise haben indes kaum Einfluss auf das Geschehen. Es dürfte für die weitere Entwicklung der Märkte entscheidend sein, wie sich die Handelskonflikte zwischen den USA und China bzw. der EU entwickeln, heißt es. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump weitere Importzölle auf chinesische Waren angedroht, mit der EU laufen immerhin Verhandlungen über eine Beilegung des Streits. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine knapp behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin.

"Es gibt derzeit viel Makrounsicherheit und viel, was mit den Ängsten um die Handelsstreitigkeiten zu tun hat", sagt Strategin Isabelle Mateos y Lago von Blackrock. "Es ist kein Umfeld, in dem viele Anleger begeistert sind und neue Risiken eingehen", fügt die Teilnehmerin hinzu. Im derzeitigen Umfeld würde die Strategin US-Aktien bevorzugen, da die US-Unternehmen aktuell "über ein dynamisches Umsatz- und Gewinn-Wachstum verfügen".

Wenig Einfluss auf das Geschehen haben die unerwartet schwachen US-Erzeugerpreise für August, die erstmals seit Februar 2017 wieder gesunken sind. Der Rückgang betrug 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Auch bei der Kernrate wurde die Prognose klar verfehlt. Allerdings dürften die Daten keinen Einfluss auf den Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank haben, heißt es.

Apple dürfte drei neue iPhones vorstellen

Für die Apple-Aktie geht es nach dem kräftigen Plus des Vortages vor Handelsbeginn um weitere 0,3 Prozent nach oben. Drei neue iPhone-Modelle wird der Technologie-Konzern voraussichtlich am Mittwoch ab 19.00 Uhr MESZ vorstellen. Analyst Rod Hall von Goldman Sachs rechnet damit, dass der Startpreis des günstigsten vorgestellten iPhones bei 800 bis 850 US-Dollar in den USA liegen werde.

Bei den Einzelwerten dürften zudem die Aktien von T-Mobile US und Sprint im Blickpunkt stehen, weil die Prüfung der Fusion länger dauern wird als erwartet. Die US-Wettbewerbsbehörde will neue Informationen verarbeiten. Für Sprint geht es vorbörslich um 0,5 Prozent nach unten, die Aktien von T-Mobile US sind noch nicht aktiv.

Gilead Sciences klettern um 4,3 Prozent. Hier sorgt eine erfolgreiche Medikamentenstudie für positive Stimmung. Gilead und Galapagos hatten mitgeteilt, dass ein Präparat gegen rheumatische Arthritis den Endpunkt einer Phase-3-Studie erreicht habe.

Ölpreise steigen mit Wirbelsturm "Florence" weiter an

Die Ölpreise bauen ihre kräftigen Aufschläge vom Dienstag weiter aus. Hier wird auf die Auswirkungen durch Wirbelsturm "Florence" geschaut, der unter anderem eine wichtige Pipeline bedroht. Es wird aufgrund der Evakuierungsmaßnahmen auch von einer erhöhten Benzinnachfrage berichtet. Dass laut den neusten Daten des Branchenverbands API die Rohöllagerbestände deutlich gesunken sind, stützt zusätzlich. Hier wird nun auf die Bekanntgabe der offiziellen Daten im Verlauf gewartet. Für WTI geht es um 1,1 Prozent auf 70,02 Dollar nach oben, Brent gewinnt 0,4 Prozent auf 79,39 Dollar.

Wenig Bewegung gibt es am Devisenmarkt. Der Euro notiert weiter knapp unter der Marke von 1,16 Dollar seitwärts. Die unerwartet schwachen US-Erzeugerpreise belasten den Dollar kaum. Die Daten dürften wenig Einfluss auf die geldpolitischen Markterwartungen an die US-Notenbank haben, heißt es. Zudem sind die Blicke auf die Sitzung der EZB am Donnerstag gerichtet. Es wird mit einer Reduzierung des Monatsvolumen der Nettoanleihekäufen auf 15 von bislang 30 Milliarden Euro gerechnet. Das Zinsniveau dürfte bestätigt werden. Der Markt rechnet zum Jahresende mit einer Einstellung der Nettokäufe.

Der Goldpreis gibt leicht nach, für die Feinunze geht es um 0,4 Prozent auf 1.194 Dollar nach unten. Damit kann das Edelmetall weiter kaum von der Unsicherheit um die Handelsstreitigkeiten profitieren. Ein Fall unter die Marke von 1.191 Dollar eröffnete Abwärtspotenzial bis auf 1.180 Dollar, heißt es von Analyst Lukman Otunuga von FXTM.

Die US-Anleihen holen ihre Vortagesverluste wieder auf. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 1,8 Basispunkte auf 2,96 Prozent.

===

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,74 -0,4 2,74 153,8

5 Jahre 2,85 -1,4 2,87 92,9

7 Jahre 2,92 -1,9 2,94 67,0

10 Jahre 2,96 -1,8 2,98 51,5

30 Jahre 3,11 -0,9 3,12 4,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.20 Uhr Di, 17:11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1592 -0,07% 1,1594 1,1578 -3,5%

EUR/JPY 129,08 -0,30% 129,37 129,12 -4,6%

EUR/CHF 1,1278 -0,04% 1,1288 1,1281 -3,7%

EUR/GBP 0,8912 +0,01% 0,8913 0,8911 +0,2%

USD/JPY 111,34 -0,24% 111,57 111,56 -1,2%

GBP/USD 1,3008 -0,07% 1,3009 1,2991 -3,7%

Bitcoin

BTC/USD 6.284,25 -0,3% 6.308,50 6.293,08 -54,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,02 69,25 +1,1% 0,77 +19,2%

Brent/ICE 79,39 79,06 +0,4% 0,33 +24,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.194,23 1.198,61 -0,4% -4,38 -8,3%

Silber (Spot) 14,09 14,14 -0,3% -0,05 -16,8%

Platin (Spot) 788,55 792,50 -0,5% -3,95 -15,2%

Kupfer-Future 2,63 2,61 +0,7% +0,02 -21,5%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2018 09:07 ET (13:07 GMT)