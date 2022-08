MÄRKTE USA/Kaum verändert - Walmart lindert Angst vor Konsumsschwäche

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen dürften am Dienstag eine Verschnaufpause einlegen, nachdem die Kurse zuvor mehrere Tage in Folge zugelegt haben. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich kaum verändert. Gute Quartalszahlen der beiden wichtigen Einzelhandelskonzerne Home Depot und Walmart lindern indessen Befürchtungen, dass die hohe Inflation in den USA die Konsumbereitschaft der Amerikaner mindert. Der private Konsum macht etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung aus.

Schlechter sieht es bei der Baukonjunktur aus: Im Juli wurden weit weniger Projekte in Angriff genommen als erwartet. Die Zahl der Baubeginne ging um 9,6 Prozent zurück, während Ökonomen den Rückgang auf nur 2,5 Prozent geschätzt hatten. Bei den Baugenehmigungen wurde jedoch eine geringere Abnahme verzeichnet als erwartet. Etwas später folgen die Daten zur Industrieproduktion ebenfalls aus dem Juli.

Erleichterungsrally in Walmart

Die Walmart-Aktie legt vorbörslich um gut 4 Prozent zu. Der Einzelhandelsriese hat im zweiten Quartal nicht nur besser abgeschnitten als erwartet, sondern auch seinen Ausblick angehoben. Dies dürfte mit Erleichterung aufgenommen werden, nachdem das Unternehmen erst im vergangenen Monat seine Prognose zum zweiten Mal gesenkt hatte. Anleger hatten eher mit neuen schlechten Nachrichten gerechnet, wie Finanzanalystin Danni Hewson von AJ Bell noch kurz vor Veröffentlichung der Zahlen gesagt hatte.

Home Depot notieren dagegen 0,7 Prozent niedriger. Auch die Baumarktkette hat im zweiten Quartal mit Umsatz und Ergebnis positiv überrascht, die Jahresziele aber "nur" bekräftigt. Die Nachricht von einer Zusammenarbeit mit Walmart verhilft der Aktie des Streaming-Anbieters Paramount Global zu einem Plus von 1,1 Prozent.

Ein Reuters-Bericht, wonach Tencent (-0,2%) eine Beteiligung von 17 Prozent an Meituan (-0,8%) verkaufen will, drückt die Kurse chinesischer Unternehmen wie Alibaba (-1,2%), Bilibili (-2,2%) und JD.com (-1,5%).

Dollar profitiert weiter von Zinserhöhungsspekulationen

Der Dollar legt weiter zu. Solange es keine deutlichen Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung in den USA gibt, dürfte der aktive Kurs der US-Notenbank den US-Dollar stützen, wie Devisenanalystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank kommentiert. Es komme weniger darauf an, wie stark die US-Notenbank ihren Leitzins noch erhöhen werde, sondern ob sie auch dann weiter erhöhen würde, sollte sich die Konjunktur merklich abschwächen und gleichzeitig die Inflation höhere Zinsen notwendig machen. Sollte die Fed dazu nicht bereit sein, wäre das wohl negativ für den Dollar, erläutert die Expertin. Der Euro leidet derweil unter den ZEW-Konjunkturerwartungen, die sich weiter eingetrübt haben.

Am Anleihemarkt erholen sich die Renditen von dem Rücksetzer des Vortags. Auch die am Montag schwer gebeutelten Ölpreise machen etwas Boden gut. Gold ist dagegen erneut nicht gefragt. Hier belasten der starke Dollar und die Aussicht auf weiter steigende Zinsen.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,23 +5,4 3,17 249,8

5 Jahre 2,96 +5,8 2,90 170,1

7 Jahre 2,91 +5,4 2,85 146,5

10 Jahre 2,83 +4,7 2,79 132,2

30 Jahre 3,13 +3,0 3,10 123,1

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0146 -0,2% 1,0161 1,0186 -10,8%

EUR/JPY 136,41 +0,7% 135,59 135,50 +4,2%

EUR/CHF 0,9641 +0,3% 0,9619 1,0586 -7,1%

EUR/GBP 0,8427 -0,0% 0,8437 0,8434 +0,3%

USD/JPY 134,46 +0,9% 133,31 133,05 +16,8%

GBP/USD 1,2039 -0,2% 1,2051 1,2078 -11,0%

USD/CNH (Offshore) 6,8052 -0,2% 6,8042 6,7925 +7,1%

Bitcoin

BTC/USD 23.979,45 -0,2% 23.909,94 24.104,27 -48,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,87 89,41 +0,5% 0,46 +25,6%

Brent/ICE 95,32 95,10 +0,2% 0,22 +28,0%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 246,12 229,80 +11,8% 26,01 +279,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.775,06 1.779,75 -0,3% -4,70 -3,0%

Silber (Spot) 19,99 20,28 -1,4% -0,29 -14,3%

Platin (Spot) 932,17 936,64 -0,5% -4,47 -4,0%

Kupfer-Future 3,61 3,62 -0,1% -0,00 -18,4%

YTD zu Vortagsschluss

===

