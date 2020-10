MÄRKTE USA/Kleine Erholung nach drei Abwärts-Tagen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist mit Gewinnen in den Freitag gestartet. Ermutigt werden die Anleger von starken Daten zum Einzelhandelsumsatz im September, der um 1,9 Prozent zulegte, während Experten lediglich 0,7 Prozent Plus erwartet hatten. Allerdings lieferte die Industrieproduktion enttäuschende Zahlen.

Kurz nach Handelsstart steigt der Dow-Jones-Index um 0,7 Prozent auf 28.682 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite gewinnen jeweils 0,5 Prozent.

Am Donnerstag waren die Indizes den dritten Tag in Folge gesunken, belastet vor allem von der zweiten Corona-Welle in Europa, aber auch der Zunahme der Infiziertenzahlen in den USA. Die aktuelle Diskussion um neue Restriktionen in der Wirtschaft schlägt den Anlegern schwer auf den Magen. Zudem macht sich an der Wall Street Enttäuschung breit, dass ein Hilfspaket für die Wirtschaft nach dem aktuellen Stand der Dinge vor den Wahlen nicht mehr zustande kommt.

US-Aktienexperte Ronald Temple von Lazard Asset Management befürchtet, dass das Thema Corona dem Markt Gegenwind bis zum Jahresende bringt. Die Verbraucher könnten sich vor allem beim Reisen, Essen gehen, Kino-Besuch und Einkaufen zurückhalten. Umso erleichterter zeigen sich indes Anleger wegen der starken Einzelhandelsdaten.

Pfizer und Biontech machen Hoffnung

Sorgen bereitet daneben nach wie vor die Ungewissheit, wann ein tauglicher Corona-Impfstoff zur Verfügung steht. In der laufenden Woche hatten Eli Lilly und Johnson & Johnson die Testreihe für ihre Impfstoffe ausgesetzt. Ein Lichtblick kommt von den Kooperationspartnern Pfizer und Biontech, die mit ihrem gemeinsamen Corona-Impfstoffkandidaten offenbar gut vorankommen. Der Antrag auf eine Zulassung zur Notfallverwendung des Mittels könnte in den USA bereits bis Ende November eingereicht werden, teilte Pfizer mit. Vorausgesetzt sei, das die derzeit laufenden Studien positive Daten bei Wirksamkeit und Sicherheit des Covid-Impfstoffs lieferten. Biontech gewinnen 2,7 Prozent, Pfizer legen um 1,7 Prozent zu.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) verbessern sich um 1,2 Prozent. Der Anbieter von Servern und Netzwerkprodukten hat einen auf drei Jahre angelegten Plan veröffentlicht, mit dem das Unternehmen auf den Wachstumspfad zurückkehren will. Im Zuge dessen hat HPE die Gewinnprognose für das 2021 endende Geschäftsjahr (per 31.10) deutlich angehoben. Sie liegt nun über dem Analystenkonsens.

Del Taco Restaurants brechen um gut 11 Prozent ein. Die nach Börsenschluss veröffentlichten Geschäftszahlen der Schnellrestaurantkette waren etwas besser ausgefallen als erwartet, allerdings hatte die Aktie zuvor im regulären Geschäft rund 11 Prozent zugelegt.

Dollar und Pfund schwächeln

Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro gegen den Dollar erholt. Der Dollar-Index fällt um 0,2 Prozent, während der Euro sich wieder deutlicher oberhalb der 1,17-Marke festsetzt. Bewegung gibt es auch im Pfund, das mit Aussagen des britischen Premiers Boris Johnson fällt. Großbritannien ist nach seinen Worten zu einem Ausstieg aus den Brexit-Gesprächen über ein Handelsabkommen mit der EU bereit. Das Pfund fällt auf 1,0980 Euro bei einem Tageshoch von 1,1056.

Gold schwankt zwischen kleinen Gewinnen und Verlusten. Aktuell verliert die Feinunze 0,1 Prozent auf 1.905 Dollar.

Der Ölpreis tendiert nach dem volatilen Auf und Ab des Vortages leichter. Nach wie vor bremst die Sorge rund um die Corona-Pandemie den Preis. Die US-Sorte WTI verliert 1,3 Prozent auf 40,41 Dollar je Barrel, Brent gibt 1,4 Prozent ab auf 42,56 Dollar.

Am Anleihemarkt gibt es kaum Bewegung. Die Zehnjahresrendite tendiert unverändert bei 0,74 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 28.682,09 0,66 187,89 0,50

S&P-500 3.500,79 0,50 17,45 8,36

Nasdaq-Comp. 11.776,29 0,53 62,42 31,25

Nasdaq-100 11.968,52 0,59 69,94 37,05

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,13 -0,8 0,14 -106,9

5 Jahre 0,31 -0,5 0,32 -161,2

7 Jahre 0,51 -0,7 0,52 -173,5

10 Jahre 0,74 0,1 0,74 -170,8

30 Jahre 1,51 -0,2 1,52 -155,3

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1734 +0,20% 1,1697 1,1698 +4,6%

EUR/JPY 123,58 +0,11% 123,15 123,15 +1,4%

EUR/CHF 1,0718 +0,10% 1,0707 1,0690 -1,3%

EUR/GBP 0,9089 +0,17% 0,9079 0,9052 +7,4%

USD/JPY 105,32 -0,11% 105,28 105,26 -3,2%

GBP/USD 1,2908 +0,02% 1,2884 1,2924 -2,6%

USD/CNH (Offshore) 6,6935 -0,29% 6,7157 6,7166 -3,9%

Bitcoin

BTC/USD 11.364,00 -1,25% 11.340,07 11.400,54 +57,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,41 40,96 -1,3% -0,55 -28,9%

Brent/ICE 42,56 43,16 -1,4% -0,60 -30,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.905,07 1.907,80 -0,1% -2,74 +25,6%

Silber (Spot) 24,39 24,28 +0,5% +0,12 +36,7%

Platin (Spot) 870,80 868,50 +0,3% +2,30 -9,8%

Kupfer-Future 3,07 3,08 -0,3% -0,01 +8,8%

===

