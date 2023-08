MÄRKTE USA/Kleine Verluste - Arbeitsmarkt bleibt angespannt

NEW YORK (Dow Jones)--Der Start in den August ist an den US-Börsen von kleineren Verlusten geprägt. Der Dow-Jones-Index verliert 6 Punkte auf 35.553 Stellen, für den S&P-500 geht es um 0,3 Prozent nach unten, der Nasdaq-Composite verliert 0,4 Prozent. Nach der jüngsten Gewinnserie müssen Anleger erst einmal durchatmen, vermuten Marktbeobachter. Auf der Stimmung lasten auch enttäuschende chinesische Konjunkturdaten, die ein weiteres Mal verdeutlichten, dass sich die Wirtschaft des Landes nur schleppend von der Corona-Krise erholt. Gleichzeitig steuert die Regierung in Peking zum Verdruss der Investoren bislang nur zögerlich mit unterstützenden Maßnahmen gegen.

In den USA läuft derweil die Bilanzsaison auf Hochtouren. Am Dienstag haben unter anderem Caterpillar, Merck & Co, Pfizer und Uber Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorgelegt.

Auch heimische Konjunkturdaten müssen verarbeitet werden. Der ISM-Bericht für das verarbeitende Gewerbe für Juli stieg auf 46,4 von 46. Das ist zwar ein Tick besser, aber immer noch unter den Erwartungen, zumal jede Zahl unter 50 Prozent eine Kontraktion anzeigt. Der endgültige S&P-PMI für das verarbeitende Gewerbe blieb im Juli bei 49 und damit auf dem gleichen Stand wie bei der ersten Veröffentlichung. Die Zahl der offenen Stellen, die "Job Openings", signalisieren weiter einen angespannten Arbeitsmarkt, auch wenn die Zahl leicht zurückging.

Arista Networks mit Kurssprung - Zahlen und Ausblick überzeugen

Unter den Einzelwerten springen Arista Networks um 18,7 Prozent nach oben. Der Netzwerkausrüster hat mit Geschäftszahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen.

Der Pharmakonzern Merck & Co ist im Quartal aufgrund der Übernahme von Prometheus Biosciences in die roten Zahlen gerutscht, auch wenn der Verlust nicht so hoch ausfiel wie befürchtet. Die Aktie ist 0,4 Prozent ins Minus zurückgefallen, ungeachtet der Tatsache, dass das Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben hat.

Bei Pfizer sind Umsatz und Ergebnis dagegen drastisch geschrumpft, so dass das Unternehmen mit Blick auf den Jahresumsatz etwas pessimistischer wird. Die Aktie liegt mittlerweile dennoch 1 Prozent im Plus. Nach von CEO Albert Bourla präsentierten Plänen will das Unternehmen in nächster Zeit 19 neue Produkte auf den Markt bringen.

Positiv werden die Zahlen des Baumaschinenherstellers Caterpillar (+7,1%) aufgenommen. Derweil hat der Fahrdienstleister Uber (-6%) erstmals auf Quartalsebene einen operativen Gewinn verzeichnet, allerdings verfehlte der Umsatz die Erwartungen von Analysten leicht. Außerdem verlässt der Finanzvorstand das Unternehmen.

Anleiherenditen ziehen an - Job Openings belasten Notierungen

Die Renditen der US-Anleihen ziehen an, wobei die Zehnjahresrendite wieder über die Marke von 4,0 Prozent steigt. Teilnehmer verweisen auf den weiter angespannten Arbeitsmarkt mit einer nahezu unverändert hohen Zahl offener Stellen. Ein starker Arbeitsmarkt dürfte zu Inflationsdruck beitragen und die geldpolitische Zentralbank unter Druck setzen, die Zinsen hoch zu halten.

Der US-Dollar profitiert von der Annahme, dass sich die Wirtschaft in den USA besser entwickeln wird als in der Eurozone . Der Dollarindex legt um 0,4 Prozent zu. Der Euro rutscht zurück unter die Marke von 1,10 Dollar.

Der australische Dollar gab deutlicher nach, nachdem die Reserve Bank of Australia die Leitzinsen bestätigt hatte. Die Entscheidung war mehrheitlich so erwartet worden, gleichwohl gab es Stimmen, die auf eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte gesetzt hatten.

Am Ölmarkt kommt es zu Gewinnmitnahmen, nachdem der Ölpreis im Juli den stärksten Monatsgewinn seit über einem Jahr verzeichnet hatte. Übergeordnet stütze aber die Annahme eines knapperen Angebots, heißt es von der Saxo Bank. Daneben setzten die Akteure auf eine höhere Nachfrage aus China im Fall weiterer Wirtschaftsstimuli.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.553,28 -0,0% -6,25 +7,3%

S&P-500 4.574,56 -0,3% -14,40 +19,1%

Nasdaq-Comp. 14.292,12 -0,4% -53,91 +36,6%

Nasdaq-100 15.722,37 -0,2% -34,63 +43,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,92 +6,3 4,85 49,6

5 Jahre 4,24 +6,0 4,18 24,4

7 Jahre 4,16 +7,7 4,08 18,8

10 Jahre 4,05 +9,6 3,96 17,3

30 Jahre 4,10 +9,4 4,01 13,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:03 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0964 -0,3% 1,0999 1,1021 +2,4%

EUR/JPY 157,22 +0,5% 156,93 156,55 +12,0%

EUR/CHF 0,9612 +0,3% 0,9588 0,9562 -2,9%

EUR/GBP 0,8603 +0,4% 0,8575 0,8568 -2,8%

USD/JPY 143,38 +0,8% 142,70 142,07 +9,4%

GBP/USD 1,2746 -0,7% 1,2826 1,2862 +5,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1872 +0,6% 7,1733 7,1473 +3,7%

Bitcoin

BTC/USD 28.825,73 -1,4% 28.899,95 29.323,18 +73,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,17 81,80 -0,8% -0,63 +2,9%

Brent/ICE 84,77 85,43 -0,8% -0,66 +2,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,27 28,37 -3,9% -1,10 -64,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.944,43 1.964,98 -1,0% -20,55 +6,6%

Silber (Spot) 24,21 24,78 -2,3% -0,57 +1,0%

Platin (Spot) 930,75 954,00 -2,4% -23,25 -12,9%

Kupfer-Future 3,91 4,01 -2,4% -0,10 +2,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

