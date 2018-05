MÄRKTE USA/Kleine Verluste - Nervöse Spannung vor Iran-Entscheidung

NEW YORK (Dow Jones)--Leichte Verluste verbucht die Wall Street am Dienstag zum Handelsstart. Der Dow-Jones-Index verliert 0,1 Prozent auf 24.342 Punkte, der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite geben ebenfalls jeweils 0,1 Prozent ab. Im Mittelpunkt des Interesses steht die anstehende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über das Atomabkommen mit dem Iran. Trump will sie um 20.00 Uhr MESZ verkünden. Im Vorfeld dürfte der Handel von Zurückhaltung geprägt sein, vermuten Händler. "Es scheint so, dass Trump einmal mehr der Hauptfaktor für das kurzfristige Marktsentiment sein wird", sagt Analyst Richard Perry von Hantec Markets. Sollte der Präsident das Abkommen aufkündigen, könnten die Spannungen mit den westlichen Unterzeichnern des Abkommens, aber auch mit Handelspartnern wie China oder Russland, zunehmen.

Dauerläufer Dollar stürmt weiter aufwärts

Der Dollar ist gegenwärtig nicht zu bremsen. Nach dem zwischenzeitlichen Fall des Euro unter die Marke von 1,19 Dollar am Vortag rutscht die Gemeinschaftswährung nun erneut ab auf gegenwärtig rund 1,1850 Dollar. Die Straffung der amerikanischen Geldpolitik stützt die US-Devise ebenso wie die starken Konjunkturdaten. Die anderen großen Zentralbanken machen aktuell noch kaum Anstalten, eine Zinswende einzuleiten.

Der Ölpreis gibt nach seiner jüngsten Rally nach, etwas belastet vom festen Dollar. Zudem werden auf dem hohen Niveau Gewinne mitgenommen. Auch hier bremst die Iran-Entscheidung den Handel. Davor sei nicht mit einer eindeutigen Richtung am Markt zu rechnen, heißt es von Händlern. Der Preis für die Sorte WTI fällt um 0,7 Prozent auf 70,26 Dollar je Fass, Brent verliert 0,5 Prozent auf 75,82 Dollar.

Auch Gold gibt mit dem starken Dollar nach. Die Feinunze verliert 0,4 Prozent auf 1.308 Dollar.

Anleihen sind in Erwartung steigender Leitzinsen nicht gefragt. Die Zehnjahresrendite legt um 2 Basispunkte auf 2,97 Prozent zu.

Zahlreiche Quartalsberichte

Daneben stehen eine Reihe von Unternehmenszahlen auf der Agenda. Der Kurs des Autovermieters Hertz Global Holdings fällt um gut 10 Prozent. Der Verlust im ersten Quartal fiel mit 202 Millionen Dollar höher aus als erwartet. Der Umsatz übertraf aber die Analystenschätzungen, er legte um 8 Prozent zu auf 2,1 Milliarden Dollar.

Auch die Zillow-Aktie gibt kräftig nach, und zwar um gut 6 Prozent. Der Immobiliendatenanbieter übertraf zwar in seinem ersten Quartal ergebnisseitig knapp die Erwartungen, enttäuschte aber mit dem Ausblick. Rambus verlieren nach der Zahlenvorlage des Chipherstellers 4 Prozent, die Aktie des Kranherstellers Manitowoc rücken dagegen um 7,1 Prozent vor. Die Aktien des Internet-Einzelhändlers JD Com verlieren nach Quartalszahlen hingegen 2,1 Prozent.

21st Century Fox steigen um 2,5 Prozent. Einem Bericht zufolge bereitet Comcast ein komplett in bar gehaltenes Gebot für das Medienunternehmen vor, um damit das Gebot von Disney für einige Fox-Vermögenswerte zu übertrumpfen. Comcast verlieren 1,9 Prozent, die Disney-Aktie gibt 1 Prozent nach. Disney wird nach der Schlussglocke noch die Zahlen für das zweite Quartal vorlegen.

Snap gewinnen 5,3 Prozent, nachdem der Finanzchef das Unternehmen, das jüngst mit schwachen Geschäftszahlen aufgewartet hatte, verlassen wird. Derweil legen Tesla 0,2 Prozent zu. Elon Musk hat seine Position als größter Anteilseigner bei dem Elektroautobauer weiter ausgebaut. Der Tesla-CEO kaufte Aktien im Wert von 9,85 Millionen US-Dollar, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 24.342,26 -0,06 -15,06 -1,52

S&P-500 2.670,41 -0,08 -2,22 -0,12

Nasdaq-Comp. 7.261,52 -0,05 -3,69 5,19

Nasdaq-100 6.818,67 -0,05 -3,20 6,60

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,51 0,4 2,50 130,3

5 Jahre 2,81 1,9 2,79 88,5

7 Jahre 2,92 1,7 2,90 67,1

10 Jahre 2,97 1,9 2,95 52,5

30 Jahre 3,14 1,3 3,12 6,9

DEVISEN zuletzt +/- % Di., 7:55 Uhr Mo, 17.30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1852 -0,59% 1,1917 1,1926 -1,4%

EUR/JPY 129,49 -0,43% 129,96 130,24 -4,3%

EUR/CHF 1,1891 -0,54% 1,1955 1,1957 +1,5%

EUR/GBP 0,8781 -0,13% 0,8792 1,1379 -1,2%

USD/JPY 109,25 +0,15% 109,05 109,20 -3,0%

GBP/USD 1,3497 -0,47% 1,3556 1,3570 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 9.195,53 -2,5% 9.363,19 9.356,15 -32,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,26 70,73 -0,7% -0,47 +17,0%

Brent/ICE 75,82 76,17 -0,5% -0,35 +16,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.307,72 1.312,89 -0,4% -5,17 +0,4%

Silber (Spot) 16,40 16,48 -0,5% -0,08 -3,2%

Platin (Spot) 909,35 912,50 -0,3% -3,15 -2,2%

Kupfer-Future 3,03 3,06 -1,0% -0,03 -8,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 09:44 ET (13:44 GMT)